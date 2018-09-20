Навстречу с Левушкой

Пожалуй, в первую очередь театр начинается с режиссера, перед которым каждый новый сезон встает непростая задача – удивить искушенную публику.
Уфимцы за летнее межсезонье уже соскучились по великому действу, что ярко засвидетельствовала Театральная ночь, а сейчас на сцене Молодежного театра блистает Казанский ТЮЗ со своей версией знаменитой пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион, или История одного пари». Наша же труппа удивляет казанцев разноплановым и весьма интригующим репертуаром.
А очередной, 29-й сезон, откроется работой художественного руководителя театра, лауреата Государственной премии имени Шайхзады Бабича Мусалима Кульбаева «Левушка».
Спектакль полюбился уфимцам. Это самый настоящий билет в детство, в котором маленький дворик кажется огромным, а на двадцать копеек можно купить самое вкусное в мире мороженое. И даже разлад среди бабушек не помеха, потому что их бескрайняя любовь делает маленького мальчика по-настоящему счастливым…
- Когда зрители перестают ходить на спектакль, значит, он не нужен. С «Левушкой» все вышло наоборот: он востребован публикой, живой и искренний, поэтому расставаться с ним еще рано, - говорит режиссер-постановщик, художественный руководитель театра Мусалим Георгиевич Кульбаев. – Та же история и с постановкой «Очень простая история» в довольно популярном ныне жанре драмеди. Сквозь призму комедийности пьеса Марии Ладо рассказывает о жизненной трагедии простых людей. Повествование ведется от лица жителей скотного двора, которые рассуждают о проблемах своих хозяев и их соседей. Животные, словно дети, искренне не понимают, зачем ненавидеть или презирать и почему так сложно просто любить. Несмотря на то, что это - фантасмагория, в основе лежат реальные человеческие истории и судьбы.
До Нового года горожане увидят целых пять премьер, над которыми актеры продолжают работать. В середине октября дебютирует зажигательная комедия «Вот тебе и конец света!» по пьесе Мудариса Багаева. Суть истории такова: из-за жадности Харуна страдает вся его семья. Но, узнав о грядущем конце света, скупец, дабы не попасть в ад, решает пересмотреть отношение к жизни. Успеет ли он совершить благодеяния и примет ли их Всевышний? В этой увлекательной истории есть все составляющие классической комедии - и любовные страсти, и юмор, и философская подоплека.
- Выбрать актуальную пьесу – половина успеха, - продолжает худрук театра. – Читаешь и понимаешь – интересна она или нет. Ставит ли она сложные вопросы относительно нашей современности, фальшивая или искренняя. Такими являются произведения Зайнаб Биишевой. Конечно, мы не могли пройти мимо знаменательного события – ее 110-летнего юбилея и в конце ноября представим драму по одноименному ее произведению «Униженные». Правда, пока еще не было читки и даже распределения ролей. «Любовь и ненависть» запланирована на начало декабря, ближе к концу месяца ожидаются еще две премьеры: новогодняя сказка «Сундучок Деда Мороза» по пьесе Д. Голубецкого и знаменитый мюзикл «Алые паруса» по произведению Александра Грина.
В следующем сезоне предстоит 100-летний юбилей Мустая Карима, имя которого носит театр.
- Он – наш талисман, учитель, вдохновитель, - говорит Мусалим Георгиевич. – Я неоднократно обращался к его творчеству. Ставил спектакли по таким произведениям, как «В ночь лунного затмения», «Радость нашего дома», «Деревенские адвокаты», «Свадьба продолжается», «Загир, Гульшат и ключ от Берлина» по прозе, стихам и публицистике разных лет - «Шел по дороге человек» и другие. – Сейчас же нужен очень серьезный, вдумчивый подход, и пьеса пока не выбрана.
Многие наши проекты мы осуществили под руководством учителя. Он приходил на репетиции, вносил коррективы, давал актерам советы. Скажем, при постановке «Радость нашего дома» настоял на сцене в больнице. Первоначально мы ее убрали, посчитав затянутой. И только на премьере я увидел как он был прав!
Надо сказать, его присутствие – степенное, деликатное – сказывалось на труппе. Поговорить с ним было, все равно что из родника напиться. Я могу назвать себя счастливым человеком, поскольку при проработке сценария довелось общаться с ним. И всегда вместе с товарищем приходил поздравить его с днем рождения и с Днем Победы. Так что я с нетерпением и трепетом жду очередного соприкосновения с его творчеством.
Ирина ЕВГЕНЬЕВА.
Shipirin@yandex.ru.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.