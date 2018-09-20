И куклы оживут…

Мустай Карим в масках и картоне, современный Буратино и Петрушка, толкующий про политику и любовь, - еще не весь список премьер, которые приготовил для зрителей новый сезон театра кукол. Калейдоскоп новинок превзойдет ожидания: до новогодних праздников дебютирует пять постановок.
Громкой премьерой сезона станет спектакль «Мустай Карим. Близкий горизонт». В отличие от коллег по цеху, кукольный к годовщине писателя решил раскрыть его прежде всего как человека. Биографическая начинка внесла свои коррективы в творческий арсенал. Кроме планшетных и паркетных кукол, на арену выходят картонные, олицетворяя вечное в лице родителей Мустая, и, наконец, актер в маске, который представляет самого писателя. В одной из сцен будущий гений наблюдает за полетом бумажных фигур, постигая таинство любви. А его визит в редакцию обыграли с особой находчивостью: за круглым столом собрались герои того времени в черно-белых фотографиях. Все повествование пронизано духом времени: от видеоряда и декораций с изображениями старой Уфы до портрета с передвигающимися лицами вождей. Оживляют атмосферу бумажные кораблики и птички, которых актеры мастерят на глазах зрителя.
- Хочется рассказать о Мустафе Сафиче как о человеке, - делится автор идеи и режиссер спектакля Альберт Имамутдинов. – Впервые в своей работе обращаюсь к его творчеству и поэтическому театру. Отличительная особенность спектакля в том, что в нем не будет жесткой структуры. Задумал заинтересовать подрастающее поколение творчеством писателя.
Работа над спектаклем идет полным ходом. Подготовка включает в себя также просмотр документальных фильмов о писателе. Пьесу создает драматург Владимир Аношкин, художественным оформлением занимаются Аниса Туманшина и Ильнур Слявчин. Музыку пишет Урал Идельбаев.
Кроме этой премьеры, дебютируют также «Буратино», «Лиса-сирота», «Красная шапочка» и новогодняя сказка. И если современная трактовка истории деревянного мальчика уже успела порадовать зрителя, то девочка с пирожками еще не готова отправиться к бабушке, поскольку работа над будущей обладательницей легендарного головного убора, еще кипит. На творческой кухне над ней трудятся механик, художник и швеи. Еще неделя, и художественный беспорядок из папье-маше с поролоном превратится в любимицу широкой публики.
Несмотря на обширную творческую программу, расписанную до конца года, на пяти премьерах кукольный останавливаться не собирается. Ко Дню всех влюбленных будет приурочена постановка «Как Петрушка невесту искал», в которой романтическая история разбавляется сатирическими заметками из политической жизни. По словам руководителя литературно-драматической части Дианы Гараевой, спектакль станет шагом навстречу «взрослой» аудитории:
- Петрушка – родоначальник театральных кукол. Он всегда говорит на злободневные темы. Наша сегодняшняя аудитория – в основном дети, но мы собираемся привлекать и людей постарше. Сегодня репертуар включает в себя две «взрослые» постановки – «1000 и 1 ночь» и «Индийская легенда».
Затрагивая тему зрительского спроса, Гараева отметила, что наибольшей популярностью пользуются спектакли, основанные на сюжетах русских народных сказок. К примеру, «Три поросенка» встречают на ура уже 18 лет. О востребованности кукольной игры она продолжает:
- У нас всегда заполненные залы, особенно в дни премьер. Сейчас на стадии обсуждения находятся идеи новых спектаклей для взрослых. В числе самых оригинальных вариантов – «Франкенштейн», «Гоголь. Вий» и «Шерлок Холмс», - говорит Диана Гараева.
Юлия ГОЛОВИНА.
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Фото Риты Ишниязовой