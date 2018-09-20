Ритм "промышленого сердца"

Калининский район - «промышленное сердце» башкирской столицы. И бьется оно в унисон современности. Здесь преображаются дороги, застраиваются кварталы и возводятся социальные объекты. Сегодня на вопросы в нашей рубрике отвечает глава района Сергей Кожевников.
- Северная часть столицы заметно изменилась. Расскажите, какие крупные инвестиционные проекты реализованы в этом году.
(Борис М.)
- В первую очередь, благодаря реализации программы «Безопасные и качественные дороги» улучшилось их качество. Автолюбители уже дали свою позитивную оценку. Отмечу, что в 2017 году нам было выделено финансирование на ремонт 12 участков дорожной сети, в рамках которого отремонтирована улица Первомайская – одна из главных магистралей района.
В этом году обновляются 16 дорог, а это порядка 88 километров асфальтового покрытия, новых бордюров, тротуаров и технических полос. Несомненно, выполнение данной программы позволит улучшить инфраструктуру.
Большая работа проводится по капитальному ремонту многоквартирных жилых домов. 131 из них будет отремонтирован по самым разным видам работ, включая полную замену лифтового оборудования в 14 многоэтажках.
- Калининский район – это не только Черниковка, каких изменений ждать жителям отдаленных территорий?
(Ильшат Г.)
- Мы активно участвуем в муниципальных и республиканских программах «Городская среда» и «Уфимские дворики», в рамках которых отремонтируют 51 придомовую территорию.
По программе ППМИ производится щебенение дорожного полотна в деревнях Карпово и Елкибаево. Развитие инфраструктуры там - жизненная необходимость, а дороги - приоритетное направление. Тем более что по программе под индивидуальное строительство в Карпово землю получили многодетные семьи и семьи с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья.
- В Максимовке строится детский сад, который жизненно необходим микрорайону, когда ждать сдачи комплекса?
(Виктория Б.)
- Объект включен в перечень 100 объектов к 100-летию образования республики. Он расположится на улице Сосновской и рассчитан на 195 мест, а общая его площадь - 3543,3 квадратных метра. Сегодня здесь ведутся работы по облицовке внутренних стен керамикой, монтажу стропильной системы, утеплению фасадов, прокладке наружных сетей теплоснабжения и устройству входных групп.
В настоящее время проблема размещения дошкольников, проживающих в Максимовке, решается альтернативно. Дошкольное учреждение организовано в здании 53-й школы, где несколько классов переоборудованы под группы. Как и в обычном садике здесь организованы занятия и питание.
- Также возводятся ТРЦ «Акварель» и бассейн в Инорсе. Как идут работы?
(Гульназ Н.)
- Микрорайон активно застраивается, численность жителей неуклонно растет. Безусловно, развитие инфраструктуры – наша приоритетная задача. Современный торговый центр в таком оживленном месте – обусловленная необходимость. Но не только жители Инорса смогут пользоваться его услугами. Я думаю, жители Черниковки, Шакши, наших отдаленных территорий обязательно будут его посещать, ведь это довольно близко и удобно.
Весной возведены фундамент и колонны первого этажа, а сегодня рабочие трудятся над каркасом третьего. Надеюсь, торговый центр станет местом семейного посещения и отдыха калининцев.
Строительство бассейна, который расположится на бульваре Тухвата Янаби, тоже приурочено к празднованию 100-летия республики. Возведение данного объекта началось в декабре 2017 года. И он будет отвечать всем требованиям современных спортивных сооружений.
За одну смену здесь смогут заниматься почти 50 человек, чаша бассейна составит 10х25 метров, а общая площадь - более 3000 квадратных метров. Мы очень рады, что в районе появится еще одно современное сооружение, где смогут заниматься не только спортсмены, но и люди с ограниченными возможностями здоровья. Сегодня очень важно создавать новые объекты в рамках доступной среды.
- Один из наболевших вопросов – дом на улице Машиностроителей, 21, где треснула целая стена. Знаем, что расселенные оттуда жители приезжают лично и наблюдают за ходом строительства. Данный вопрос находится на вашем личном контроле. Успеет ли подрядчик выполнить работы в срок?
(Максим К.)
- Согласно договору, работы должны быть закончены в сентябре, но в связи со сложностью объекта, а именно неудовлетворительным техническим состоянием несущих конструкций, потребовалось проведение дополнительных мероприятий. Срок сдачи сдвигается на 4-й квартал.
- В прошлом году не во всех дворах, где проводили работы по благоустройству, успели вовремя завершить их. До ума довели только этим летом. Не повторится ли ситуация в 2018-м?
(Валентина М.)
- Нет, мы планируем все работы по капитальному ремонту дворов, организованные в рамках программ «Городская среда» и «Уфимские дворики», завершить вовремя.
- Становится актуальным вопрос подготовки к отопительному сезону. Во всеоружии ли встретим холода?
(Рустам Б.)
- На сегодняшний день опрессовано 100 % многоквартирных домов и социально значимых объектов (школы, детские сады, учреждения здравоохранения, учреждения дополнительного образования детей, спортивные школы). К подаче тепла мы полностью готовы.
- Наши жители радуются преображению района, в то же время отмечают, что с остановок «пропадают» павильоны для ожидания транспорта. Как пример – ОП ул. Кремлевская, ул. Б. Хмельницкого. Почему их убирают, но не возвращают?
(Ирина Н.)
- Остановочные павильоны были демонтированы потому, что они не соответствовали техническим характеристикам и портили внешний облик района. Павильоны по улицам Кремлевской и Свободы на сегодняшний день восстановлены. Дизайнеры городских пространств предложили отказаться от павильонов, выполненных из камня и других непрозрачных материалов. В районе, как и по всему городу устанавливаются навесы в едином стиле, сохраняя общую концепцию и эстетическую привлекательность уличных конструкций. Обновление начали с Первомайской, сейчас дошли до улиц Ульяновых и Невского.
- В июне состоялась "прямая линия" с мэром Уфы Иреком Ялаловым, во время которой горожане оставили обращения, касающиеся Калининского района. Каковы результаты их исполнения?
(Роман П.)
- По исполнению поручений главы городской администрации проводится большая работа. Отмечу, что они имеют разный срок исполнения. Краткосрочные: такие как ремонт тротуаров по улице Ферина, путепровода на "Гастелло", кронирование и снос ветхих деревьев на улице Победы и другие выполнены в кратчайшие сроки. Есть и другие, более сложные вопросы, требующие времени. Все обращения, поступившие на «прямую линию», находятся на контроле, а о результатах жители могут узнать из наших официальных источников, в социальных сетях, на сайте администрации.
- Жители Черниковки и Инорса жалуются, что чувствуют себя оторванными от центра. Им не хватает инфраструктуры, благоустройства, но в последнее время ситуация явно меняется. Что еще в планах?
(Александр К.)
- Планов очень много. В ближайшей перспективе будет благоустроен сквер на бульваре Баландина, где появится новый арт-объект, также планируется проектирование и строительство дороги по улице Лесунова. Есть куда развиваться и парку «Первомайский», благоустраиваться озеру Теплому. Уверен, что район будет расти и развиваться.
Мария АПКАРИМОВА.
maria.apkarimowa@yandex.ru