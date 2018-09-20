Рука дружбы из Циндао

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов встретился в Москве с делегацией китайского города Циндао, возглавляемой мэром Мэн Фаньли. (Кстати, именно этот город принимал саммит ШОС в текущем году). Стороны обсудили перспективы развития межрегионального сотрудничества и реализации совместных проектов.
В ходе встречи подписано соглашение о намерениях создать в Уфе образовательный центр в рамках Международного проекта профессионального образования Weidong-Demos.
- Циндао - привлекательный партнер для нас: важный туристический центр, крупный порт, курорт, один из ведущих промышленных и научно-образовательных центров Китая, город мореплавателей и яхтсменов. Вы активно работаете на российском рынке - с Санкт-Петербургом, Белгородской областью. А среди регионов России Башкортостан - один из самых активных друзей Китая. Мы подписали семь межправительственных соглашений - с провинциями Хэйлунцзян, Ляонин, Цзянси, Аньхой, Сычуань, городом Чунцин, планируем подписать с провинциями Хэйлунцзян и Хубэй, - подчеркнул Рустэм Хамитов.
ВВП Циндао в 2017 году составил более 1,1 трлн юаней.
- Руководство города два года назад представило очень перспективный проект Евроазиатского логистического индустриального парка, который трансформировался в новый проект демонстрационных зон, - отметил исполнительный секретарь Делового совета ШОС Сергей Канавский. - Говорилось, что в России существует несколько точек, где будет представлен проект. Хотелось бы, чтобы руководство Циндао внимательнее рассмотрело возможности Башкортостана по его совместной реализации.
- Китайское правительство поддерживает создание пилотной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества Китай-ШОС в нашем городе. Она будет создана в виде евроазиатского индустриального парка, а в будущем мы станем продвигать совместные проекты с другими странами, строить индустриальные парки за границей, чтобы предприятия из Циндао и провинции Шандунь могли развивать свой бизнес, - ответил мэр Циндао Мэн Фаньли. - Форум малого бизнеса регионов стран-участниц ШОС и БРИКС, который состоится у вас в октябре, - также очень интересное мероприятие для нас. А кроме экономики и торговли, у нас хорошие перспективы в сферах образования, культуры, спорта.
- В республике возможно создание совместных предприятий в сферах машиностроения, нефтехимии, сельского хозяйства. В дальнейшем это позволит выстроить логистический транспортный коридор между Башкортостаном и Циндао, - заявил президент Торгово-промышленной палаты РБ Азат Фазлыев.
По его мнению, языковой и культурный барьеры, а также незнание применяемых технологий в определенной степени создают сложности в работе над совместными российско-китайскими проектами. Однако реализация образовательного проекта с корпорацией Weidong поможет решить эту проблему.
КНР занимает второе место среди внешнеторговых партнёров Башкортостана. Объем товарооборота с Поднебесной в 2017 году составил 675,3 млн долларов, причём более 80 процентов суммы пришлось на экспортные поставки. Это турбореактивные двигатели (77 %), химическая продукция и синтетический каучук, вертолеты, нефтепродукты, сырая сера, изделия из цветных металлов, измерительные приборы, ручные инструменты, ДСП и лесоматериалы, мед, водка. Основные позиции импорта - машины, оборудование и транспортные средства (63 %), продукция химической промышленности (14 %), металлические изделия (9 %), текстиль (7 %), консервированные овощи и фрукты (3 %). В республике действуют 22 предприятия, созданных при участии капитала из Китая.
Елена БАЛАНДИНА.