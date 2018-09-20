Скрипка и немножко нервно…

Эти слова Маяковского очень точно передают атмосферу Международного музыкального конкурса Владимира Спивакова... Однако здесь, в Государственном концертном зале «Башкортостан», где он идет, на юных лицах нет волнительной «лихорадки» (видимо, она где-то внутри), а только глубокая сосредоточенность, полное погружение в мир Моцарта, Баха, Паганини.
Конкурс проходит в Уфе во второй раз, и ныне в нем участвуют музыканты, представляющие Израиль, Испанию, Японию, Корею, Эстонию, трое участников из России, в числе которых и 22-летняя уфимка – Асия Гарипова. Во второй тур она не прошла, но удостоена специального приза.
Отбор участников был очень строгим, а сами выступления оценивают выдающие музыканты. В жюри, возглавляемое Михаилом Копельманом (США), вошли Владимир Спиваков, Борис Кушнир, Цянь Чжоу, Такаси Симидзу и Сергей Догадин.
- В конкурсе участвовали 12 музыкантов, заявлено же было на порядок больше, - рассказывает преподаватель музыкального колледжа Лилия Богомолова, у которой училась в свое время Асия. - Конечно, я болела за свою воспитанницу. Выступила она на высоком уровне. Помню, как она пришла ко мне четырехлетней девочкой. И вот год за годом росла, раскрывался ее талант, она очень трудолюбива, целеустремленна и влюблена в свой инструмент. Если хочет чего-то, то обязательно добьется. И главное - глубоко чувствует музыку. Я, безусловно, переживаю и радуюсь ее успехам. Вижу, что у нее прекрасное музыкальное будущее. Она сейчас учится в Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова. Мы поддерживаем контакты, и очень рада за нее.
Асия несколько раз принимала участие в концертах Фонда Владимира Спивакова, выступала с оркестрами под управлением известных дирижеров, в том числе итальянского маэстро Фабио Мастраджело. Несколько раз становилась лауреатом международных и всероссийских конкурсов.
- Я по сей день учусь, и это доставляет мне колоссальное удовольствие, - говорит сама скрипачка, да это не всегда легко, нужна сила воли. Волнение на конкурсе, конечно, есть, и мое сердце перед выходом стучит от вдохновения и волнения. Музыканту необходимо большое самообладание.
...Конкурс продолжается, итоги мы узнаем 21 сентября. Победитель получит уникальный инструмент 1912 года работы известного итальянского мастера Антониацци. Эту скрипку купил Вячеслав Кантор. Вторую скрипку – работы Жюля Гранджона 1848 года – приобрел бизнесмен из Уфы Василий Пеганов. Третья - замечательного русского мастера Игоря Улицкого.
- Эти инструменты – небесный подарок, потому что ни один молодой человек не в состоянии сегодня их приобрести, - сказал Владимир Спиваков..
Лилия ЗИМИНА.