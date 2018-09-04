Точка притяжения

Продолжаем рассказывать историю уфимских домов. Несмотря на то, что большинство из них относится к массовой застройке, довольно обезличены и однотипны, для каждого из нас родной дом – особенный. Неважно, где вы живете – в каменном особняке в стиле модерн начала прошлого века, в «сталинке» с трехметровыми потолками или обычной пятиэтажке, многоэтажном доме 70-80-х или новенькой, вчера только встретившей первых жильцов, новостройке. У каждого дома своя история, и она в первую очередь – в людях.
О том, что парадную часть Черниковки принято сравнивать с Петербургом, знают многие уфимцы. По строгим линиям – лучам, убегающим от главной площади, больше полувека назад выросли здания, вобравшие в себя все приметы послевоенной эпохи и получившие определение – «сталинский ампир». Но мало кто знает, что пространство, где стоит памятник наркому тяжелой промышленности, ленинградские архитекторы изначально задумывали как площадь искусств. Поэтому дома на «красной линии» приобрели некоторые особинки. В их числе и четырехэтажная «сталинка» на углу улиц Космонавтов и Мира. Полукруглый ряд высоких арочных окон, роскошный антаблемент придают зданию нарядный вид и несут важную функциональную нагрузку. Ведь первый этаж проектировался специально под картинную галерею - отсюда и внутренняя архитектура, создающая парад небольших камерных залов.
Первая выставка прошла уже вскоре после сдачи объекта в 1954 году. Черниковцы наслаждались произведениями именитых и молодых художников. Но не долго. В конце 60-х галерея сменила прописку, переехав на улицу Калинина, а вскоре и вовсе была закрыта. В просторном зале обосновался книжный магазин № 11. А северная часть города лишилась единственной точки притяжения любителей изобразительного искусства.
В 2002 году зданию вернули первоначальное назначение - сегодня здесь расположен 13-й выставочный зал «Ижад».
- Он действительно уникальный, - говорит его заведующая Стелла Маркова. – И главное преимущество – дневной свет, что особенно хорошо для восприятия живописи. А разделение галереи на небольшие модули позволяет разбивать выставки на тематические блоки или выставляться нескольким художникам одновременно.
Сегодня на стенах галереи шедевры мирового значения: 50 репродукций на холсте в оригинальном размере самых известных импрессионистов от Клода Моне до Ван Гога. Многие оригиналы находятся в частных коллекциях, и собрать их в одном пространстве просто нереально. Изысканная выставка продлится до 7 октября. Затем на смену ей придет новая, – постоянной экспозиции в галерее нет.
Черный квадрат
Однако, несмотря на то, что «Ижад» пользуется популярностью, есть на его стенах один «шедевр», способный подпортить общее впечатление от прекрасного. Видят его в основном лишь сотрудники, но некоторые гости также могут почувствовать влияние «черного квадрата». Знаменитый авангардист здесь абсолютно ни при чем, появился он из-за разрастания черной плесени. Дело в том, что один подъезд занимает общежитие коридорного типа с душевыми общего пользования. Их состояние довольно неприглядное, вот жильцы и пытаются провести воду к себе в комнаты. Такая незаконная врезка приводит к постоянной сырости, которая «кормит» коварный грибок.
- В основной душевой трубы мы меняли в 2015 году, - комментирует ситуацию заместитель директора ОАО «УЖХ Орджоникидзевского района» Ильдар Губайдуллин. – Технически они в хорошем состоянии, но многие не хотят пользоваться общим санузлом и пытаются устроить его в комнате. На проектах экономят, что приводит к нарушениям и таким вот последствиям. Около двух месяцев назад мы нашли виновника протечек, и незаконные врезки труб ликвидировали.
- Мы уже вызывали специалистов, один участок обработали, - говорит Стелла Юльевна. – Но опасения, что черные пятна будут появляться вновь и вновь, остались. Работы у нас не хранятся, им вреда плесень не нанесет. А вот сотрудники ежедневно вдыхают болезнетворные споры, и последствия этого сложно предугадать.
Комнаты давно приватизированы и в большинстве случаев сдаются в аренду. Такая бесхозность чувствуется во всем. Те самые архитекторы из Северной столицы, что вдохнули жизнь в новый промышленный город, были бы неприятно удивлены, увидев, во что превратилась светлая широкая парадная.
- Лестничные клетки, безусловно, требуют ремонта, - продолжает Губайдуллин. – Но на общем собрании жильцы выбрали другие виды работ. Сейчас мы как раз завершаем обновление фасада и крыши. Здание утеплили и покрасили. Интересный момент: цвет стен и кровли обязательно согласуется с Главархитектурой, поэтому из ансамбля дом выбиваться не будет.
Там пел фонтан…
Черниковские дворы уже давно стали легендой. В теперь уже далекие 50-е они были неотъемлемой частью жизни. И, пожалуй, ни в одной части города не было такого количества статуй и архитектурных элементов, как здесь. Их наследие еще можно разглядеть среди клумб и зелени кустарников и деревьев. Их сажали еще первые жильцы, дружно выходя на субботники. Сегодня довольно простая и грубая чаша дворового фонтана служит импровизированной скамейкой. Сейчас уж и не найти тех, кто вспомнит, как пели его веселые струи.
Двор, несомненно, имеет потенциал для развития. Однако в программу по благоустройству территорий на основе местных инициатив он не вошел: к сожалению, не удалось получить согласия всех жильцов.
Екатерина Маркова.
Фото автора.