От сессии до сессии Роналду мы и Месси…

Основатель и первый председатель Федерации футбола республики Александр Кондояниди в свое время подчеркивал, что приоритет он отдает развитию массового футбола – детского, юношеского, сельского, студенческого. Каков же сегодня самый любимый вид спорта? Об этом мы беседуем с Павлом Смильгиным - тренером, отдавшим более 40 лет его развитию.
- Павел Анатольевич, в чем особенность футбола в вузах?
- Он ничем не отличается, если не считать, что в него играют студенты. Конечно, можно сказать, что студенческий – в основном мини-футбол.
Профессиональный требует и больших полей, и гораздо более затратен и по деньгам, и по времени. За последние годы только в УГАТУ прошел турнир – первенство России среди студентов в классическом футболе. И здесь огромную роль сыграло руководство вуза.
Хороших площадок для мини-футбола в городе и республике вполне достаточно для проведения соревнований самого высокого ранга. И много игроков, которые успешно совмещают учебу со спортом.
Хотя основное отличие, наверное, все-таки есть – они всегда играют сердцем, ведь студенты все молодые люди, и защищая честь своих университетов, отдаются полностью игре, оставляют на площадках искренние эмоции.
Один из моих студентов как-то сказал:
- Профессионалы играют за деньги, кто-то гоняет мяч для удовольствия, а играть за свой вуз – святое!
Я тренировал ребят практически во всех вузах Уфы, и многие из ребят, которые играли у меня, и после окончания учебы хорошо помнят и сами матчи (даже проигранные), и непередаваемую атмосферу студенческой юности…
- Какие соревнования проводятся в вузах?
- В республике существует целая система студенческого футбола. Это - Золотая лига, где могут играть профессионалы, Серебряная – в ней могут выступать только любители, Бронзовая – где играют учащиеся колледжей.
Проводится Универсиада вузов, которую организует спортобщество «Буревестник», есть и много других турниров. Студенческий футбол у нас развит, есть и знаковые успехи.
В 2011 году студенты БИФК (Башкирский институт физической культуры) стали чемпионами России среди команд Серебряной лиги. А уже в 2017 году тот же БИФК стал чемпионом в Золотой. И наши студенты в целом играют успешнее других: даже москвичам такие результаты пока не по плечу.
В этом году второе место среди команд Бронзовой лиги заняли студенты топливно энергетического колледжа.
Завоевывали мы и путевки на европейские соревнования, но поехать не смогли – как обычно из-за отсутствия финансирования…
- Что нового в студенческом футболе?
- В последнее время набирает популярность такой вид как 8 на 8, - игра по сравнению с классическим вариантом идет на газоне уменьшенных размеров,
Соревнования проводятся, но лига пока еще не организована. Мы работаем над ее созданием. Летом целесообразно играть 8 на 8, а зимой – в залах в мини-футбол.
- А каковы перспективы?
- Две ведущие команды республики по мини-футболу, выступающие в Высшей российской лиге, это - «ВИТЯЗЬ-ГТУ» и «Алга», в основном базируются на выходцах из студенческого футбола.
Надо признать, что он у нас очень силен, и в вузах работают хорошие тренеры. И оттуда можно еще долго черпать и черпать таланты!
Марат ЛУТФРАХМАНОВ.