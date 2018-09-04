Лучшая награда – первое «уа»

Каково сегодня женское здоровье, практикуется ли у нас суррогатное материнство и можно ли рожать после 50? Об этом наш разговор с заместителем главного врача роддома № 4 Владимиром Иваха.
- Есть ли трудности в вашей работе?
- Очень большая ответственность за жизнь маленького человека, а сейчас она еще больше возросла. Все хотят здоровых детей. Не отрицаю, к сожалению, приходится встречаться с медицинской халатностью, но это настолько малый процент. А все остальное – последствия болезней, стрессов, неправильного питания. Поступает немало асоциальных женщин: алкоголь, курение, наркотики, естественно, накладывают отпечаток на плод. Недавно поступила 19-летняя девушка без документов и определенного места жительства. Состоит на учете в Центре по профилактике СПИДа и инфекционных заболеваний и вдобавок к этому на нее заведено уголовное дело. Не было недели, чтоб мы не были озабочены такими роженицами.
Приезжают по направлению сельчанки со всех районов республики. Бывают и такие, что ни она, ни супруг не работают, выпивают, но уже – многодетные, и останавливаться на этом не собираются из-за пособий и сертификатов.
Но большая часть женщин осознанно подходят к беременности: следят за собой, проводят комплексное обследование, витаминизацию и даже стремятся к зачатию в определенное время. Сейчас у нас, как и в европейских странах, контингент первородящих стареет. Начинают задумываться о продолжении рода, когда им за 30, подготовив материальную базу, сделав карьеру. Возникает вопрос: хорошо это или плохо?
И да, и нет. С одной стороны такая женщина будет ответственно относиться к беременности, а с другой - природу не обманешь, и больше всего осложнений мы наблюдаем в этой группе.
- Сейчас с развитием новейших репродуктивных технологий женщины решаются на роды и в очень серьезном возрасте…
- Были несколько кому под 50лет. Одна родила при помощи ЭКО, однако, сама, в 52 года. В этой семье трагически погиб взрослый сын, и они решили завести ребенка. У них получилось, я за них искренне рад.
- Используется ли суррогатное материнство?
- Да, и достаточно активно. Был случай, когда после кровотечения у молодой женщины пришлось удалить матку. За нее выносила ребенка ее мать. Такую, я бы сказал, очень непростую, но светлую работу берут на себя и сестры, в том числе двоюродные.
Очень широко используется ЭКО. Поскольку бесплодных браков становится все больше, из бюджета выделяют квоты, и свыше половины пар проходят процедуру бесплатно. Причем результаты неплохие. В Уфе есть несколько центров, которые занимаются этим. И там тоже свои проблемы. Зачастую обращаются женщины, которым категорически нельзя иметь детей, но они скрывают свои диагнозы. А потом им вынуждены прервать беременность. Есть такие формы заболевания, что без углубленного обследования не обнаружишь. Был такой случай: женщина скрыла, что у нее опухоль мозга и прошла процедуру ЭКО. Получилась двойня, но в процессе вынашивания заболевание резко обострилось, и чтобы спасти мать, пришлось беременность прервать. Особенно это касается женщин с тяжелым пороком сердца. Несмотря на то, что они в некоторых случаях обречены на недолгую жизнь, настаивают на ребенке. Когда начинаешь объяснять, что она может умереть, отвечает: «Пусть, но все равно рожу!». Вот что значит материнский инстинкт!
Недавно оперировали в Кардиоцентре женщину, которой беременеть категорически было нельзя. Но все прошло удачно: и сама и ребенок остались живы, правда плод оказался недоношенным. Но сейчас современные технологии позволяют спасать и выхаживать маловесных детей. Вообще если взять мою 35-летнюю практику, то сейчас появились такие технологии, о чем мы только могли мечтать. В то же время появились другие сложности. Уже стали задумываться относительно выхаживания сильно маловесных детей - стоит ли это делать? У нас самая сильная реанимация, но почему-то у нашего населения сформировалось мнение, что, если появится 500-граммовый ребенок, его обязательно спасут. Это далеко не так. Помимо того, что это очень дорого, в ряде случаев приводит к инвалидности.
- Что вы скажете о женском здоровье по сравнению с тем, что было 20-30 лет тому назад?
- Стали более слабы, изнежены, разбалованы. Раньше и в поле, и у станка трудились, но такого количества кесарева сечения не было. Конечно, была довольно высокая смертность, но тогда еще не была так развита медицина. Сейчас физических нагрузок меньше, экология ухудшается, употребляем в пищу вредные продукты. Все это накладывает свой отпечаток.
- Рожают ли женщины с одной почкой, с онкологией?
- Безусловно, это - не противопоказание. Есть различные формы рака, при которых после химиотерапии наступает стойкая ремиссия и нет рецидивов.
- Правда, что после родов организм омолаживается?
- Это очень индивидуально. Принято говорить, что женщина расцветает, и это действительно так, если она здорова, благополучно родила и затем кормила грудью. С другой стороны беременность - тест на здоровье. Многие даже не подозревают у себя наличие каких-то недугов. Вы не представляете, сколько заболеваний почек, пороков сердца выявляется при беременности. С такой нагрузкой может справиться только здоровый организм.
- Вы присутствуете при великом таинстве – рождении новой жизни. Как к этому относитесь?
- Чудо, к которому нельзя привыкнуть. Когда рождается младенец, да еще здоровый, испытываешь такой восторг! Больше всего люблю, когда появляются на свет тройни. Достаешь одного, второго, третьего, а они уже кричат на всю операционную: «Я родился!»... В прошлом году сельчанка родила богатыря весом 5 кг 900 г. И сама крупная, видная, и дети такие же. Причем родила сама.
Но, к сожалению, совсем здоровые женщины – редкость. Мы берем на себя самые сложные случаи, и это оправданно. В четвертом роддоме очень сильная реанимация, а оснащение не уступает клиникам Москвы. Замечательный коллектив врачей и хирургов как с огромным, бесценным опытом, так и молодых, готовых достичь совершенства в профессии. И лучшей награды за свой труд кроме как первое «уа» нам не нужно.
Ирина ШИПУНОВА.