Хитросплетения капремонта

Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору для многих собственников квартир становится истиной в последней инстанции. Не проведен перерасчет по оплате, мусорные контейнеры стоят прямо под окном, не убираются лестничные клетки… Но одной из самых «горячих» остается тема капитального ремонта.Только с начала 2018 года в адрес Госкомитета поступили 408 обращений, прошли три плановые проверки в отношении Регоператора. В итоге проинспектировано 528 домов, выдано 172 предписания, выявлено 754 нарушения, которые устраняются согласно установленным срокам.…Высотка по улице Ферина, 10/1 построена в 1972 году и уже давно нуждалась в масштабном обновлении. Этим летом здесь был начат ремонт кровли. Стоимость работ определена в 4 млн 315 тысяч рублей. «Подрядчики сразу не внушили доверия, работы велись медленно и спустя рукава», - рассказывают жители и обратились в Госкомитет.- В ходе проверки выявлено, что при ремонтных работах на кровле четвертого подъезда допущены нарушения технологического режима: местами имеется пористость бетонной стяжки, отсутствие уклона и сцепления с поверхностью покрытия. На данном объекте произошла смена подрядной организации, сейчас принимаются меры по устранению нарушений, - отметили в надзорном ведомстве.А в адрес Регоператора выдано предписание с требованием обеспечить выполнение работ. Жильцам на Ферина, можно сказать, повезло – вовремя выявили «брак». Но зачастую о недоделках они узнают уже после того, как подписаны все документы и акты приемки-передачи. И исправить ситуацию не просто. Как быть в этом случае?- Именно Региональный оператор обязан привлечь к капремонту подрядные организации, заключить с ними договоры, где должны быть четко прописаны гарантийные сроки (продолжительностью не менее пяти лет), а также обязательства подрядчиков по устранению выявленных нарушений - в разумный срок, за свой счет и своими силами, - прокомментировал заместитель председателя Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору Динар Дияров. – Осуществление приемки работ, создание комиссий с участием представителей местных администраций также находятся в компетенции Регионального оператора.- Выездные мероприятия в отношении НОФ «Региональный оператор РБ» по вопросу качества проведенного капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов проводятся регулярно. Они бывают как внеплановые (по обращениям граждан), так и плановые, - пояснили в надзорном ведомстве.По графику инспекторы посетили дом по улице Бикбая, 24/2 после капремонта. Панельная девятиэтажка заметно «помолодела» и «похорошела» - здесь утеплили фасад и провели электромонтаж.- Здесь работы произведены согласно проектно-сметной документации, в полном объеме и намеченные сроки. При проверке у Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору замечаний к качеству проведенных работ не возникло, - пояснил исполняющий обязанности начальника отдела государственного надзора за деятельностью Регионального оператора Руслан Кабиров.Довольны качеством и жильцы. Председатель совета МКД Зухра Максютова рассказывает, что у соседей были многочисленные нарекания по поводу сырости и промерзания помещений, беспокоило и состояние старой электропроводки. На сегодняшний день эти проблемы устранены.Альфия ИБРАГИМОВА.