На сцене - легенда

Официальное открытие нового сезона в Театре оперы и балета еще впереди, а зрители уже стали свидетелями гала-концерта первой хореографической мастерской «Rudy Dance Lab», посвященной 80-летию Рудольфа Нуреева.
Заявки на участие в проекте подали 30 конкурсантов, из которых независимое жюри, куда вошли швейцарец, офицер ордена искусств и литературы, лауреат международных премий Хайнц Шпёрли и балетмейстер , профессор кафедры эстрадного искусства Гиттиса Ирина Филиппова, отбрало пятерых. Куратором и художественным руководителем первого сезона мастерской выступил солист балета БГТОиБ, хореограф Дмитрий Антипов.
Инициатива проекта принадлежит директору театра Ильмару Альмухаметову.
- Хореографическая лаборатория «Rudy Dance Lab» - не только дань памяти великому танцовщику Рудольфу Нурееву, но, надеемся, и новая ступень в развитии хореографии, - сказал он. - Предоставляя молодым безграничные возможности на создание оригинальных работ, мы рассчитываем получить уникальную продукцию. Исходя из результатов будем строить новые творческие планы.
В репертуаре балетной труппы театра преобладают классические постановки, именно на них учится и оттачивает мастерство молодежь. Главный балетмейстер, народная артистка России и Башкортостана Леонора Куватова так прокомментировала это событие:
- Участие в лаборатории даст возможность нашим артистам испытать себя в чем-то новом, проявить свои способности. Это другой стиль танца, зритель сможет увидеть, что пластика может быть выразительна до бесконечности.
С молодыми артистами поработали известные балетмейстеры Арина Панфилова, Антон Кочнев, Алексей Расторгуев, Денис Бородицкий, Юрий Гудушаури. Каждый поставил два номера: один — посвященный жизни и творчеству Нуреева, другой — на темы башкирских легенд. Эти произведения останутся собственностью Башкирского театра оперы и балета.
В итоге лучшими номерами жюри признало постановки Дениса Бородицкого «45 минут тишины» и «Кэкук» Алексея Расторгуева.
Немного о победителях.
Москвич Денис Бородицкий в качестве хореографа и постановщика известного шоу «Riverdance» объехал Европу, Австралию, Японию, выступал на Бродвее. Основал одну из самых востребованных компаний современного танца в России. Номинирован на «Золотую маску» за одноактный балет «Мне жаль, что вы меня не поняли», а также удостоился специальной премии за хореографию в спектакле красноярского ТЮЗа.
Свой номер он назвал «45 минут тишины», рассуждая вместе с артистами, как Нуреев принял решение об эмиграции – знаменитом «прыжке к свободе». В композиции звучал голос Рудольфа («Это эгоистическая вещь… Я хотел танцевать в Уфе и станцевал»), а исполнил Дмитрий Антипов.
Также Бородицкий представил свой взгляд на знаменитую легенду «Семь девушек» под прекрасное исполнение башкирской народной песни «Уралым» Фэном Харисовым.
Хореограф Алексей Расторгуев – еще более именитый участник, он - персональный номинант «Золотой маски», лауреат международных и всероссийских конкурсов. Он раскрыл внутренний мир великого танцовщика: взрывной и необузданный в жизни, на сцене становился мягким и спокойным, что чувствовал, выходя на сцену. Также Алексей представил башкирскую легенду «Кэкук» которая рассказывает о девушке, чья любовь настолько сильна, что после гибели возлюбленного она превратилась в кукушку.
Расторгуев и Бородицкий получили возможность поставить в театре по одноактному балету, которые зритель увидит во втором сезоне «Руди Дэнс Лаб», в 2020 году.
Саша БЕЛОВА.