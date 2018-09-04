Лето в корзинке

На ярмарке у столика Индиры Хабибуллиной уже выстроилась очередь: брали молоко, сметану и никто не отходил без свежайшего сыра, похожего на адыгейский.
Ферма, на которой трудится семья Индиры, в 120 км от Уфы. Две коровы, три козы, бычки, свиньи, куры и полгектара земли. Из техники мотоблок да сепаратор.
- Забот много, а работников четверо - я, муж и сын с невесткой, - объясняет 50-летняя фермерша, день которой начинается засветло, а заканчивается с наступлением темноты. В город она приезжает редко, своей машины у семьи нет. Привез их сосед, предлагавший яблоки и груши из собственного сада. При этом без клиентов Хабибуллины не сидят: покупатели с удовольствием едут в Альшеевский район за свежим молоком и мясом.
- Один раз попробуют настоящую еду и потом приезжают постоянно, - уверяет Индира Айратовна и протягивает кубик сыра на пробу. Он тает во рту, оставляя сливочное послевкусие. По ее словам, секретов деликатесного продукта не так много, главное, соблюдать чистоту на каждом этапе и пасти скотину на траве. Комбикорм летом почти не дают, а вот зимой приходится: сено порой дороже еды, но и молоко уже не то, сыр из него хозяйка не делает.
Днем не присядешь: утром нужно выгнать скотину на пастбище, задать корм свиньям и курам и выйти на огород: там ряды сахарной свеклы сменяются картошкой. Рядом с домом пара теплиц, где растут перцы, помидоры и огурцы, которые нередко тоже идут на продажу. Вечером дойка и кормление питомцев заменяют просмотр новостей, но для любимого сериала минутка находится. Между приготовлением ужина и обработкой молока. А ведь когда-то на руках Индиры Айратовны красовался маникюр, в гардеробе были деловые наряды: она закончила техникум и пять лет работала в одной из строительных компаний снимала комнату, ходила на танцы, но замуж вышла за соседа Айдара, с которым была знакома с детства. После свадьбы осела в родной деревне, и тут предпринимательская жилка дала о себе знать: уже через пять лет стала торговать с огорода то там, то здесь, пока «сарафанное радио» не разнесло хорошие новости о вкусных овощах и фруктах.
- Разумеется, по сравнению с магазинной продукцией продаем дороже, - признается Индира, - но только вкус и качество совершенно иные. Сыр делаю сама, рецепт простой, а получается вкусно. Иногда добавляю травы, семена, специи, чеснок, но большинство предпочитает самый обычный, молодой. Некоторые покупатели тревожатся о чистоте и здоровье коровок и козочек, но у нас животные все привиты, ветеринар осматривает регулярно, особенно после эпидемии сибирской язвы в 2008-м. У козьего молока отдельная клиентура, как правило, его заказывают загодя и приезжают регулярно.
А вот о столичных прилавках Индира отзывается скептически.
- Молоко продают 40 рублей за литр, на мясо тоже цену ломят, а выкупают за копейки, - рассказывает она. – Мне проще нераспроданное отдать скотине, чем за свой труд столько получать.
Урожай в этом году ожидает неплохой: уродились и томаты, и перцы, удались корнеплоды, ягоды и яблоки. На компоты и варенье не всегда остаются силы, хорошо, что покупатели не отказываются от даров сада, увозя с собой ароматы лета в корзинках и туесках.
Юлия ПАХОМОВА.