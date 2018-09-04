Божья коровка – воин на грядках

Мало кто знает, что у нас в республике есть свой «идеальный» огород. В ведении Аграрного университета учебно-опытные поля общей площадью 650 га, на которых выращивается урожай по передовым биотехнологиям. Руководит кафедрой растениеводства и земледелия Булат Ахияров. Мы встретились с ним и задали вопросы, интересующие большинство горожан.
- Уфимцы напуганы пестицидами, но, говорят, без них не вырастишь урожай. Что же делать?
- Мы переходим на экологически чистую технологию, хотя используем и традиционную. Пусть ее урожайность ниже, но менее вредна для человека. Однако если не превышать регламент пестицидов, на урожае это никак не скажется. Нужно только обрабатывать приблизительно за месяц до сбора. К тому же мы используем более мягкие и довольно дорогие препараты
- Значит, при сертифицировании зерна и овощей пестицидов не выявляют?
- Безусловно. Но если применять дешевые китайские препараты, чем, к сожалению, грешат некоторые фермерские хозяйства, то в свекле, капусте, картофеле можно обнаружить остатки вредных веществ. Со временем мир придет к экологическому земледелию, сейчас это становится все более актуальным.
- Как в таком случае бороться с вредителями?
- Используем севооборот, обработку почвы и энтомофаги. Это насекомые, которые поедают других. Многие виды энтомофагов можно использовать в качестве живых инсектицидов, успешно заменяя ядохимикаты для обработки садов и полей. Отдельные виды хищных насекомых выводятся лабораторным путем, а затем выпускаются на поля. Жужелица, семиточечная божья коровка являются великолепными истребителями тли. К примеру, совхоз «Алексеевский» специально культивирует энтомофаги для теплиц на площади 30 гектаров. У них есть своя лаборатория и технолог, который занимается выведением полезных насекомых.
- Многие хотят проверить нитраты специальным прибором. Где приобрести его, и он действительно эффективен?
- Нитратомер можно купить в спецмагазинах, но он довольно дорого обойдется – около трех тысяч рублей. Для каждой продукции есть свой ГОСТ. К примеру, для столовой свеклы – 1 200 мг на кг, для огурцов – около 300, для арбуза – 150. Если концентрация нитратов в бахчевых больше 150, прибор «запищит».
- Сейчас как раз пора арбузов и дынь, советуете их покупать?
- Мы проверяли отдельные экземпляры, превышения нитратов в них нет. Однако я бы не советовал злоупотреблять ими. Есть люди, которые «с охотки» могут съесть целый арбуз, в таком случае они могут почувствовать недомогание. Вообще для бахчевых в основном применяют азотные удобрения, которые могут накапливаться. Однако когда урожай везут, скажем, из Казахстана, на таможне имеется специальная ветсанитарная служба, которая проверяет и мясную продукцию, и овощную. Другое дело, если какую-то фуру не проверят или она «проскочит» нелегально.
Ирина ШИПУНОВА.