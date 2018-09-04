Где ты, родное масло?

После закрытия крупной местной торговой сети уфимцы волей-неволей чаще заходят в другие магазины (федеральных, региональных сетей) и сталкиваются с другим ассортиментом продуктов, зачастую привезенных из других регионов страны.
Есть сети эконом-класса, но «настоящий» ли этот аппетитный кусок желтого сыра, привлекающий и внешним видом, и красивой нарезкой, и ценой? И много ли продуктов республиканского производства в наших сетях? Изучив ассортимент в нескольких магазинах у дома, наш корреспондент попыталась ответить на этот вопрос.
И без всяких специальных визитов в магазины могу сказать: после продажи Белебеевского молкомбината французским инвесторам сыров, которым уфимцы традиционно доверяют, на полках стало меньше, а масло и вовсе перестало встречаться. В ближайшем «нашем» магазине они сейчас присутствуют практически только в виде нарезки (она дороже, поэтому спросом у хозяек не пользуется). Есть и брикеты без фирменной упаковки – написано «Голландский Белебеевский». Зато теперь в каждом магазине представлен более дешевый «Сыробогатов» (Свердловская область). Плюс самарская, удмуртская, брянская, московская продукция.
Творог от местного производителя совсем с полки не вытеснишь: портится довольно быстро. Поэтому продукцию «Уфагормолзавода» и миякинское «Белое облако» (мне у них нравится собственно молоко) найти можно, хотя на вид привлекательней смотрится челябинский «Первый вкус» (впрочем, у него теперь есть завод и в Стерлитамаке). Продукция из Благоварского района, казалось бы, должна быть натуральнейшей, оформлена «по-деревенски» - просто в мешочке с этикеткой – «творожный продукт с заменителем молочного жира». А вот марка «Свое наше» (и молоко, и творог) завоевала себе место во многих магазинах – и местных и федеральных.
Не очень много у нас и собственной кондитерской продукции. География производства печенья на наших полках охватывает чуть ли не всю страну: Воронежская, Псковская, Самарская, Владимирская, Тульская, Пензенская, Ленинградская, Ростовская области, Челябинская (КФ «Магнитка»)… Из нашего – серия джемов и десертов Буздякского завода, круглое сдобное кармаскалинское печенье, «курабье», «орешек» и еще одно, похожее на вафли – от чишминской КФ «Малинки», чак-чак и баурсак (хотя есть и чак-чак из Татарстана).
Надо сказать, что в федеральной сети сыр и масло представлены гораздо шире - даже белебеевской продукции там больше - вся линейка, в том числе сыры премиум-класса. А вместо масла «82,5%» Белебей теперь радует нас сливочно-растительным спредом «Уральские просторы». Зато здесь есть дюртюлинское масло (а в «нашей» сети - нет). Это масло нам поставляют Нижний Новгород, Самара, Удмуртия, сыры – те же, плюс Волгоград, Татарстан, Беларусь. Почему же республиканские производители даже близко не могут покрыть потребности населения? Или все-таки не могут пробиться на полки? В эконом-магазине производитель аппетитных на вид сыров зачастую просто не указан. Если указан – часто встречается Беларусь и Адыгея. Правда, что касается молочной продукции и овощей - стоит упомянуть и чисто местную сеть «Алексеевский», которой многие хозяйки доверяют больше всех. И сеть «Ермолинских полуфабрикатов» - кроме котлет, здесь тоже торгуют молочкой, а заодно и макаронными изделиями – главной офис которой находится аж в Калуге.
Что касается яиц, то здесь можно сказать, что все нормально: продукция местных фабрик представлена в каждом магазине - кто-то выбирает Авдон, а кто-то - Башкирскую птицефабрику, в дополнение к этому каждый выбирает одного производителя не из республики - хоть «Евсинскую птицефабрику» из Новосибирска, хоть «Вараксино» из Удмуртии. Видно, яйца этих производителей хранятся хорошо и стоят дешевле, раз есть смысл везти из такого далека.
Можно быть спокойным и за сосисочно-колбасную продукцию: в местных сетях УМКК, можно сказать, доминирует, в неместных – представлена в нескольких видах - на фоне продукции со всей страны. А в целом нам предстоит еще как следует поработать, чтобы местных продуктов на полках стало больше.
Екатерина КЛИМОВИЧ.