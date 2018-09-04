Органический продукт

Осенью уфимцы активно покупают на рынках и сельхозярмарках, желая приобрести экологически чистые продукты, ведь многое из того, что продается в супермаркетах, не вызывает доверия, да и вкус привозных фруктов и овощей уступает выращенным в Башкортостане. Горожане голосуют рублем и готовы покупать более качественные и полезные продукты. Им идет навстречу и законодательная власть – не так давно Госдума РФ приняла в окончательном чтении закон об органической продукции, который четко регламентирует эту сферу и создает гарантии потребителям экологически чистых продуктов.Наш регион, и особенно его столица Уфа, имеют хорошую традицию проведения сельхозярмарок, где аграрии продают свою продукцию по приемлемым ценам напрямую и без посредников. В прошлом году было продано продукции на 1 миллиард рублей, население купило 6,7 тыс. тонн картофеля, 2,3 тыс. тонн лука, 1,3 тыс. тонн капусты, 503 тонны моркови, 285 тонн свеклы, свыше 700 тонн меда, 1,6 тысячи тонн мяса и около 300 тонн мяса птицы.Большинство этих продуктов было выращено без активного использования сельхозхимии, антибиотиков и не обрабатывалось консервантами для длительного хранения, что позволяет отнести их к категории органических. Во многих развитых странах они производятся по определенным четко регламентированным стандартам, проходят сертификацию и получают специальную маркировку, выделяющую их на прилавках.С 2020 года такую систему планируется ввести и в России: принятый Госдумой закон вводит понятия «органическая продукция», «производители органической продукции», «органическое сельское хозяйство» и регулирует нормы производства, хранения, транспортировки, маркировки и реализации.- Выбирая чистые продукты, потребители рассчитывают на определенный уровень их качества, - отметил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин. - Поэтому депутаты приняли закон, который обеспечивает контроль качества продукции и максимальное информирование о ней потребителей.Устанавливаются требования для маркировки продуктов как биологически чистых и создается единый госреестр.- Это вытеснит недобросовестных участников рынка и положительно скажется на качестве продукции, - считает Володин.Новый закон регулирует весь производственный цикл, вплоть до транспортировки и продажи. В частности, предусматривается 11 требований к производству органической продукции. Например, ее будет нужно производить, хранить и перевозить отдельно от неорганической. Кроме того, производителям запрещается использовать пестициды, гормональные препараты, агрохимикаты, антибиотики и стимуляторы роста (кроме разрешенных к применению действующими в РФ стандартами).Сертификацию возьмут на себя специально аккредитованные органы, производителям будет выдаваться сертификат соответствия, дающий право разместить на упаковке соответствующую маркировку. За необоснованное использование такой маркировки вводится штраф не менее чем на 100 тысяч рублей. Предусматривается, что новый закон вступит в силу с 1 января 2020 года.Работа с опережениемС учетом того, что закон об органической продукции должен вступить в силу только через два года, в ряде регионов власти делают самостоятельные шаги по улучшению контроля качества производимых продуктов. Так, в нашей республике работает специальная лаборатория для определения качества меда. Об этом Рустэм Хамитов сообщил в ходе недавней встречи с руководителем Роскачества Максимом Протасовым.– Мы стараемся работать так, чтобы соответствовать всем требованиям качества. Это касается и одного из самых «громких» наших продуктов – башкирского меда, – сказал Рустэм Хамитов. – Мы приобрели специальную лабораторию, недешевую, с хромато-масс-спектрометрией, жидкостными, газовыми хроматографами. Все это позволяет обнаруживать, если в продукции даже в очень малых количествах есть загрязняющие ингредиенты.Стоит отметить, что международные стандарты предъявляют более жесткие требования к количественному содержанию в меде антибиотиков и вредных веществ. В настоящее время в стране работают только три лаборатории, в которых анализ мёда проводится в соответствии с международными стандартами. По данным Россельхознадзора, лаборатория в Башкортостане позволяет исследовать сладкий продукт на соответствие техническим условиям Таможенного союза. Следующим шагом должно стать получение международной аккредитации.Влияние городаУ многих уфимцев наибольшим доверием в плане экологической чистоты пользуется продукция, выращенная на приусадебных участках и продаваемая на малых рынках, а то и просто на улицах в основном садоводами-пенсионерами, которые и понятия не имеют о применении продвинутой сельхозхимии и семенах ГМО. К сожалению, даже эти овощи и фрукты не всегда отвечают требованиям экологической чистоты, ведь на огороды в ближних пригородах Уфы оказывает влияние городская промышленность и автотранспорт. На прошедшем в июне Экологическом форуме были озвучены данные исследований 183 проб картофеля, моркови и свеклы, выращенных в частных подсобных хозяйствах и на дачных участках, расположенных в радиусе 25-55 километров от Уфы с учетом розы ветров и удаления от основных источников загрязнения.Во всех культурах было выявлено превышение допустимого уровня концентрации кадмия в 1,2-3,1 раза: в картофеле – в 16%, свекле – в 47%, моркови – в 30% проб. Наибольшее содержание кадмия обнаружено в картофеле из пригорода Благовещенска, в моркови из села Кармаскалы, свекле из Кушнаренковского района. Самый высокий уровень зафиксирован в свекле, выращенной к северо-востоку на расстоянии более 25 километров от Уфы, и в моркови, отобранной на том же расстоянии от столицы, но в юго-восточном направлении. В свекле, выращенной к северо-западу от столицы республики ближе 25 километров, выявлено высокое содержание хрома и никеля. В картофеле из деревни Еремеево Чишминского района обнаружено превышение максимально допустимого уровня хрома в 2,5 раза.– Промышленные предприятия, автомобильные и железные дороги являются источником поступления в окружающую среду кадмия, свинца, марганца, хрома и никеля, – отметила в своем докладе на Экофоруме старший научный сотрудник Уфимского НИИ медицины труда и экологии человека Светлана Афонькина. – Почвы пригородных зон загрязнены тяжелыми металлами. Скорее всего, это служит причиной их повышенного содержания в сельхозпродукции. Таким образом, овощи, выращенные в частных подсобных хозяйствах, расположенных в зоне влияния промышленного города, не могут считаться безопасными: до 50% проб не соответствуют нормативным требованиям по содержанию кадмия, хрома и никеля.Словом, даже продукция, выращенная на приусадебных участках в идеале должна проходить определенный контроль, что возможно только в случае торговли в специально отведенных местах. На что направлена работа городских властей, выделяющих на рынках бесплатные места для «бабушкиной» торговли и предупреждающих о небезапасности покупки продуктов у уличных торговцев.Алексей ФАТЫХОВ.