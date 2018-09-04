От науки – к творчеству

7 и 14 сентября в Уфе пройдет защита конкурсных работ премии имени С.Т. Аксакова. В этом году были поданы рекордные 52 заявки. А ведь в 2017-м за победу боролись девять человек.
«Аксаковцы» будут бороться за награды по нескольким номинациям. Они предусмотрены за лучшую научно-исследовательскую и просветительскую работы, а также материал прикладного характера. Нынче программа и условия участия изменились. Впервые конкурсантами смогли стать студенты ссузов и непрофильных учебных заведений, среди которых – УГНТУ, БГАУ и колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности. Географию участников расширили студенты МГУ имени М.В. Ломоносова и филиала Самарского государственного университета путей сообщения. Кроме того, были установлены 5 единых премий по 10 тысяч рублей.
Среди конкурсантов есть те, кто пробует свои силы не впервые. Студентка Уфимского юридического института МВД Лилия Яфаева в прошлом году изучала хронологию жизни писателя, а в этом - представила Аксаковский семейно-родовой календарь на каждый день. Причиной смены подхода с научного на творческий она делится охотно:
- Хотела создать что-то необычное после научной работы. У Аксакова была большая семья, много друзей и знакомых, а значит, не одна знаменательная дата. Почему бы не расписать эту жизнь в календаре? На что меня вдохновил научный руководитель. Готовились с октября по май. В работу включены - альбом посланий Аксакова своей будущей супруге Ольге Семеновне Заплатиной, информация об Аксаковских чтениях и о награждении рода Орденом Белого орла. Если говорить о конкуренции, то могу отметить несколько прошлогодних: игру на аккордеоне, постановку спектакля и рисунок. В этот раз особо ничего не приглянулось.
Многие конкурсные работы отличаются нестандартным подходом. Кроме семейно-родового календаря, свет увидят мобильное приложение Мемориального дома-музея, интерактивный путеводитель по Аксаковским местам, картины, документальный фильм, видеоролик и тематическая экскурсия. Особый колорит творчества передали студенты, приславшие материалы по мотивам сказки «Аленький цветочек» на основе народных промыслов и ремесел.
Сразу 29 работ подготовили студенты преподавателя колледжа технологии и дизайна Елены Ахмадеевой. Комиссии представлены картины в технике батик, расписные шкатулки, матрешки и многое другое.
- Наверное, дольше других пришлось поработать Елене Щербаковой. Она расписала деревянную шкатулку и назвала ее «Сияние Аленького цветочка». Сначала мы хотели провести внутренний конкурс и отобрать работы на уровне колледжа, но потом решили отправить в Горсовет все, - говорит Елена Анатольевна.
Юлия ГОЛОВИНА.
yuliya.golovina92@mail.ru.