Беремся за мусор

С 1 января 2019 нового года отношения горожан с мусором должны измениться в корне: придется научиться должным образом отправлять его на вывоз, рассортировав по контейнерам и, в конце концов, платить по новым счетам. Отныне организация сбора, транспортирования, обработки, утилизации, обезвреживания, захоронения твердых коммунальных отходов закрепляется за региональными операторами.
Министерство экологии и природопользования Башкортостана сообщило об итогах конкурсного отбора такого оператора – в Уфе и 14 районах с общим числом жителей 1,55 млн человек им стало МУП «Спецавтохозяйство по уборке города Уфы».Что нас ждет в связи с этими переменами? Предстоящее нововведение эксперты обсудили на круглом столе, организованном на площадке этого муниципального предприятия.
Еще одна платежка
За вывоз мусора все должны платить сейчас, и платили раньше. Но если раньше вывоз мусора был «зарыт» в строку «содержание жилья», то сейчас услуга становится официальной и платеж будет приходить на отдельном квиточке.
Станет ли чище?
Жители мегаполиса - главные «производители» мусора. В год один человек производит его полтонны, и эта цифра растет. Каждый продукт, товар – имеет упаковку, которую мы просто в итоге выкидываем. В республике кроме санкционированных свалок масса незаконных – их 2014. Их нужно либо ликвидировать, либо привести в порядок. Сейчас ситуация такова, что в любой лесопарковой зоне обязательно наткнешься на брошенные коробки, старые шины, разбитые диваны… Все это нарушает весьма хрупкую экосистему и в конечном итоге негативно воздействует на нас же самих.
Реформа позволит минимизировать вредное воздействие отходов на окружающую среду, а из мусора извлекать максимальное количество вторичных материальных ресурсов. В итоге должны хоронить всего 14 процентов отходов, все остальное должно утилизироваться и перерабатываться.
Регоператор обязан организовать всю систему – от сбора и вывоза до переработки и выпуска из собранного вторсырья товаров народного потребления. По существу стоит задача создания практически новой отрасли.
Сколько будем платить?
Тариф пока окончательно не утвержден, но известно, что оплата за вывоз ТКО будет начисляться в зависимости от количества человек, прописанных в квартире или индивидуальном жилом доме. То есть, к примеру, если он составит сто рублей, то семья из пяти человек будет платить 500. Жители смогут сэкономить, если начнут собирать мусор раздельно. Например, зона обслуживания, в которую входят Уфа и 14 близлежащих районов, планирует развить сеть пунктов приема вторсырья: в каждом населенном пункте будут покупать у населения бумагу, картон, пластик, металл, стекло. В таком случае граждане смогут окупить часть затрат. Всего в регионе запланировано строительство трех экотехнопарков.
Что делать с несанкционированными свалками?
Ликвидировать существующие - должны будут муниципалитеты. Правительство готово оказывать им в этом поддержку. Сейчас специалисты Минэкологии проводят «инвентаризацию» действующих свалок, всего их по республике более 2000. А вот за вновь образовывающиеся юридическая ответственность и обязанность по ликвидации ляжет на регоператоров.
Что это даст жителям?
- Прежде всего, станет чище, - говорит замминистра природопользования и экологии Наталья Логинова.- Выкинуть мусор куда попало никто не сможет, все машины оснащены системой ГЛОНАСС, будут запускаться дроны, которые будут отслеживать ситуацию. На каждом полигоне, по закону, должны быть весы. Конечно, могут быть недоработки, недочеты, но все исправимо при совместной работе всех министерств, ведомств, населения. В первую очередь требуется пропаганда культуры обращения с отходами, необходимости раздельного сбора мусора.
Что сделано?
Регоператор уже провел инвентаризацию по состоянию деятельности по обращению с ТКО во всех 14 муниципальных районах и в Уфе. Проведена сверка наличия полигонов, предприятий, занимающихся транспортировкой и захоронениями отходов, наличия контейнерных площадок, подготовлены паспорта их готовности, выявляются несанкционированные свалки. Разработана логистическая система транспортировки ТКО до места их захоронения, а также инвестиционная программа, предполагающая оснащение новыми транспортными средствами операторов, строительство мусоросортировочного завода на 400 тысяч тонн в год в поселке Черкассы, устройство семи перегрузочных пунктов и 12 сортировочных линий. Готовится проектная и техническая документация по строительству технопарка глубокой переработки вторичного сырья. В сентябре начнет действовать «горячая линия», где можно будет задать все интересующие вопросы по нововведению. Внедряется автоматизированный учет движения ТКО с применением программы IG, RG СОФТ, Софт-сервис.
Ника НИКОЛЬСКАЯ.
Фото Валерия ШАХОВА.