Проблемы на арене, или Когда вернуться клоуны?

На арену уфимского цирка выходили такие знаменитости как иллюзионист Игорь Кио, дрессировщица Тереза Дурова, клоуны Юрий Никулин и Олег Попов. Но за пятьдесят лет здание обветшало, и вот последний год горожане довольствуются представлениями коммерческих мини-шапито на разных площадках города. Сейчас оно закрыто по решению суда из-за невозможности его эксплуатации. Между тем в кабинете директора Гузель Туктаровой раздаются звонки нетерпеливых уфимцев: когда? Попасть можно только в ее приемную, дальше здание, нуждающееся в реконструкции, опечатано. Что же ждет уфимский цирк?
Пятнадцать лет назад она пришла сюда на должность главного бухгалтера: выписывала зарплату, следила за тем, чтобы «хвостатые» и «пернатые» артисты были сыты и здоровы. Не пропустила ни одного представления, подружилась с известными дрессировшиками братьями Запашными, а арена стала вторым домом. И в последние пять лет, взяв в свои руки руководство, сделала все, чтобы цирк выстоял.
Для Туктаровой этот год стоил нервов: многочисленные инспекции, суды, бесчисленные командировки в Москву, хождение по кабинетам власти: нужны средства на ремонтно-реставрационные работы. И вот, наконец, состоялась встреча главы республики Рустэма Хамитова с генеральным директором Росцирка Дмитрием Ивановым, на которой обсудили вопросы финансирования.
- У меня будто выросли крылья за спиной, - признается Гузель Раисовна. – Теперь знаю точно: средства на капитальный ремонт будут получены - миллиард рублей. Цирк должен открыться уже в ближайшие полтора-два года.
Часть денег поступит из федерального бюджета, часть - из республиканского. На балансе Минкультуры РФ находятся 40 таких же цирков, большая часть из которых требует ремонта, но в таком объеме средства выделили только уфимскому.
Непростая судьба цирка
Цирковой бум наступил в конце 50-60-х годов прошлого века, когда по всей стране стали возводить здания разных конструкций. По закону жанра все они были круглыми, но вот крыша в основном – купольная. Обладателями более экстравагантной седловидной кровли наряду с Уфой стали еще 11 цирков (в Самаре, Перми, Новосибирске, Донецке и других). Позже стало понятно, что типовой проект, разработанный московскими архитекторами, не выдержал испытания временем, самым слабым местом стала именно кровля. На уфимском цирке еще в 1985-м ее покрыли армирующим слоем из стеклоткани, но через 10 лет она дала течь, а в 1994-м обрушился козырек. Позже начали всплывать и другие строительные ошибки, пришлось поменять водопровод.
Так или иначе, цирк простоял до 2017 года, но после проверки Октябрьской районной прокуратуры был закрыт.
Зато теперь мы - первые, кто приступит к капитальной реконструкции. В остальных городах цирки закрывают, ремонтируют, дают представления, опять сворачивают деятельность. Директора внимательно следят за действиями уфимского коллеги и уже интересуются – как ремонтировать купола. Технология еще не изучена. Купол зиждется на 250 вантовых канатах, к которым не подступиться: чуть тронешь, и все рухнет. К слову сказать, в Уфе по такой технологии построен только один объект – Бельский мост.
- Здание внешне полностью не изменится, поскольку это памятник архитектуры, козырек также останется. Витражи заменят на более красивые, современные. Внутри появятся мягкие удобные сиденья, новые светооборудование и звук. После реконструкции дополнительное укрепление купола сможет выдержать аппаратуру весом до 30 тонн. Заменят коммуникации, - рассказывает Гузель Раисовна. - В новом цирке должно быть хорошо всем – и посетителям, и артистам, и животным. Для последних, кстати, будут созданы максимально комфортные условия. Это откроет дорогу для сотрудничества с труппами первой величины, предъявляющими строгие требования к содержанию животных. Четвероногих артистов цирк будет встречать тепло во всех смыслах: зона выгрузки зверей станет отапливаемой. Даже в холодное время года они не замерзнут, покидая прогретые фуры.
Реконструкция помещений пройдет с учетом таких «тяжеловесов», как слоны. Они способны хоботами открутить все, что им попадется, так что все коммуникации будут вмонтированы в стены, а вентиляционное оборудование - выведено наружу. Перекрытия между стойлами сделают из особо прочных материалов, во всех помещениях для животных установят фильтры для воды.
Отремонтируют и общежитие по ул. Р. Зорге, которому, как и цирку уже полвека. Первые два этажа занимают семьи работников культуры, получившие комнаты еще в советское время. На третьем этаже и выше селятся приезжие артисты.
Сейчас предстоит инструментальное обследование, которое даст заключение по состоянию вантовых конструкций. Туктарова надеется, что они в удовлетворительном состоянии, возможно, нужно будет где-то их усилить, где-то смазать. Эта экспертиза сродни лапароскопии в хирургии: ни один вант нельзя трогать, иначе купол рухнет, здесь нужны предельная осторожность и специальный инструментарий. Ведь натянуты канаты под давлением 100 атмосфер.
Однако в решении суда Октябрьского района Уфы сказано: необходима замена вантовых конструкций, хотя экспертиза проведена визуально. Так что предстоят еще судебные хлопоты.
Пока в первую очередь приступят к гидроизоляции крыши. В середине образовалась течь, так что во время дождя приходится ставить емкость.
Ждем!
Открытия цирка с нетерпением ждет коллектив. Под сокращение попали сотрудники, проработавшие здесь более 20 лет. Конечно, они устроились в разные места, но не в силах перебороть ностальгию по цирку.
Но Туктарова не собирается на время ремонта оставлять уфимцев без любимого зрелища.
- На сегодняшний день в городе в двух шатрах работают коммерческие второсортные труппы с собаками и обезьянами, - поделилась она. - Уфимцы звонят: номера слабые, хотим представления! Моя задумка – пригласить шапито от Росцирка с прекрасной программой, подарить уфимцам настоящий праздник. Но выбор площадки - дело непростое. Она должна быть в центре и достаточно просторной. Конечно, последнее слово остается за администрацией города, ведь нужно соблюсти санитарные нормы, пожарной безопасности, шаг очень ответственный. Однако больше половины пути уже пройдено, верю, что к Новому году горожане получат замечательный подарок с артистами мировой величины!
Ирина ШИПУНОВА.