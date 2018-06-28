Примем радушно, но и своего не отдадим

Глава городской администрации Ирек Ялалов подписал соглашение о проведении в столице Башкортостана 53-х Летних Международных детских игр в 2019 году. Документ скрепили Президент комитета МДИ Торстен Раш и Генеральный секретарь комитета МДИ Ричард Смит.
Вплоть до 30 июня руководство МДИ займется инспекцией уфимских объектов. Гости уже выезжали на строительство Центра спортивной подготовки по улице Камышлинской, где пройдут соревнования по плаванию и фехтованию, отметив значительный прогресс. По словам застройщиков, к концу этого года часть объекта будет сдана.
Общая площадь строящегося Центра превышает 37 тысяч кв.м. Здесь расположатся спортивно-демонстрационный комплекс с трибунами на 3 тысячи мест, зона плавательных бассейнов с трибунами на 500 мест, кафе и гостиница на 200 мест и врачебно-восстановительный центр. Руководители МДИ отметили особую важность последнего, здесь ребята смогут получить полный комплекс медицинских процедур.
Ежедневно на объекте трудятся около 200 человек. В августе завезут чаши для бассейнов итальянского производства, а также – водонакопители. Уже установлены вентиляция и автоматика.
В стадии активной подготовки и другие объекты. Состязания по легкой атлетике и футболу пройдут на стадионе «Нефтяник», по пляжному волейболу и баскетболу - на площадке в парке культуры и отдыха «Кашкадан», по греко-римской борьбе - в спортзале санатория «Зеленая роща», по скалолазанию - в парке «Ватан», по дзюдо - в спортшколе №32 по улице Б. Бикбая.
- Международные детские игры в Уфе – проект амбициозный, они примут до 2000 спортсменов. Прежде никто не заявлял такие масштабы. Мы хотим представить максимально широкую географию участников. Конечно, в соревнованиях традиционно участвуют города, уже знакомые с МДИ, но появятся и новые - из Африки, Австралии. Это такая большая семья международных детских игр. Кроме того, мы ожидаем приезд участников и болельщиков из других российских городов, хотим, чтобы интерес к этим соревнованиям рос и в России, - отметил Торстен Раш.
Команда Уфы участвует в МДИ с 2011 года, и сейчас новый состав юных спортсменов уже готов отправиться на летние международные состязания в Израиль. В прошедших зимних играх в 2013 году столица Башкортостана завоевала больше всех медалей. Тот же результат мы ожидаем и следующим летом. К тому же по условиям Игр город – организатор соревнований имеет право выставить не 18 как у всех, а 80 спортсменов.
В заключение встречи Ирек Ишмухаметович поблагодарил высоких гостей, отметив, что когда встал вопрос, где провести Игры, Уфа получила большую поддержку со стороны руководства МДИ:
- Пользуясь случаем, обращаюсь к горожанам и в первую очередь – юным, чтобы они встретили зарубежных гостей также радушно, что и в 2013 году. Приедут больше полутора тысяч юных спортсменов с других континентов, есть возможность подружиться с ними, общаться, наладить долгосрочные связи. Эти игры являются самыми чистыми и бескорыстными, и даже мы, взрослые, глядя на детей, становимся лучше и благороднее.
В свою очередь Ричард Смит пошутил, что надеется, что в этот раз Уфа оставит «хотя бы немного медалей для других городов». Но на этот счет у нас свое мнение.
Ирина ШИПУНОВА.