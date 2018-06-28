В поисках разметки

-Машину приобрел недавно. И на некоторых дорогах столицы чувствую себя некомфортно из-за отсутствия разметки. Особенно в центре, где движение оживленное. Когда она появится? – интересуется уфимец Сергей Демидов. Вопрос его актуален, учитывая, что на календаре – разгар асфальтоукладочного сезона.
Дорожный «ликбез»
В рамках проекта «Безопасные и качественные дороги» капитальный ремонт полотна нынче пройдет на более чем 50 улицах. Где-то он уже близок к завершению. Новому асфальту горожане, конечно, рады. Но неразделенность некоторых участков на зоны смущает даже пешеходов. О том, какие виды дорожной разметки нужны в мегаполисе, нам рассказал сотрудник ГИБДД Динар Валитов.
- Начнем с вертикальных линий. Они должны четче обозначать на дороге опоры мостов, островки безопасности и другие объекты. Маркировка применяется черно-белая. Это особенно актуально для водителей большегрузов. Линия, отсутствие которой обеспокоило вашего читателя, называется сплошной. Она делит встречные потоки машин. Пересечение ее является строгим нарушением и может стоить прав. Если дорога имеет более двух потоков в каждую сторону, разделяет их уже двойная сплошная, наезд на неё также запрещен. Другое дело пунктирная черта, разрешающая перестраиваться автомобилисту в любом направлении, - рассказал он.
Получив дорожный «ликбез», мы выдвинулись в рейд. Направляясь от «Дома Печати» в сторону «Фирмы Мир», отметили, что разделительной полосы нет. Середину проспекта Октября можно идентифицировать лишь по небольшому возвышению уровня трассы. Однако ночью этого не заметишь!
Примерно так же обстоит дело с пешеходным переходом. Увидев зеленый свет, люди идут, ориентируясь на положение светофора. Какова ширина «зебры»? Судить сложно, ведь большинство ее полос стерто колесами.
Ближе к «Аграному университету» черную плоскость рассекает, наконец, белый шлейф. Но это не классическая черта. А часть старого, не стесанного фрезами покрытия. Постепенно она расширяется и занимает уже значительную площадь.
Теперь отсутствие разметки ясно: ремонт здесь еще не закончен. Кому-то вывод покажется странным. Но геодезисты подтвердят, что довести высоту асфальтобетона до проектного уровня здесь еще предстоит.
Движение по наитию
Перекресток с улицей Айской. Трасса здесь расширяется, как бы огибая островок безопасности в центре. Направляющие полосы все же имеются – без них движение просто опасно. Да и наличие разграничений на второстепенной улице сказывается.
- В Уфе бываю не часто и к этому месту до сих пор не привыкла. Ладно, если бы светофоры стояли друг напротив друга. Так ведь на-искосок! - сетует гостья столицы Зульфия Рахматуллина.
Она права, «зебры» снова не видно. Собравшись небольшой группой, идем по наитию. Конечно, со временем можно и приноровиться…
Справедливости ради отмечу, что скоростной режим водители не нарушают, к пешеходам относятся уважительно. Быть может, пыл «гонщиков» сдерживает дежурящий метрах в ста экипаж ДПС. Впрочем, в районе улицы Бессонова насчитываю аж четыре патрульных машины. Хотя там переход в куда более приглядном состоянии.
В самом разгаре ремонт на улице Оренбургской. Поверхность здесь напоминает морскую волну, но для движения улица открыта. Внимание привлекает красный щит заграждения. Так дорожники обозначили выход ливневой канализации.
«Прыгающий» люк
Не помешало бы это и на проспекте. Пройдя чуть дальше «Мира», вздрагиваю от грохота металла. Но поток транспорта не останавливается. А звук повторяется еще и еще. Крутя колесами, крышку люка поддевает тяжелый автобус. Стальной кругляш весом в полцентнера подскакивает, будто пятирублевая монета... Попади он кому-то между колес, и аварии не избежать.
Зато здесь не может не радовать относительная сохранность разметки. Красно-желтые треугольники на одной из остановок говорят о том, что она используется только служебным транспортом. Нанесенная на асфальт буква «А» закрепляет полосу для общественного трнаспорта. Проезд других машин по ней запрещен.
Ближе к «ЖД Больнице» желто-белая череда пересекает всю проезжую часть. Пешеходы чувствуют себя заметно комфортнее. Тем более, что отмечена граница остановки машин в нескольких метрах. Здесь важна точка, в которой пересекаются интересы автомобилистов, велосипедистов и других участников движения. Возникает вопрос: не взаимосключают ли друг друга отметки на полотне и дорожных знаках?
- Такие случаи были в моей практике, но с Уфой это не связано. В любом случае знак имеет большую важность, нежели рисунок на асфальте. При попадании в такую ситуацию ориентируйтесь именно на него, - резюмировал Динар Валитов.
Ситуация стабилизировалась
Последним пунктом нашего рейда стал Бельский мост-дублер. И неспроста: несколько месяцев назад он принял на себя двойную нагрузку. Из непростой ситуации городские службы вышли, перепланировав движение. Говоря точнее, его сделали реверсивным и шестиполосным. Тогда ситуацию прокомментировал заместитель начальника Управления коммунального хозяйства и благоустройства администрации города Гафур Клызбаев.
- В сторону центра теперь будет работать три потока, и столько же в обратную. Ширина пролета 21 метр, значит на каждый ряд выходит три с половиной. Должно хватить. Конечно, полностью это проблему не решит. Но в случае сильного затора можно будет оперативно перенести заграждение, чтоб усилить движение в нужном направлении, - рассказал он.
Сначала трассу разделили пластиковыми щитами. Но уже скоро вместо них была нанесена временная маркировка желтого цвета. Дело происходило зимой, и монтировать постоянную смысла не было. Да, именно монтировать: долгосрочная разметка в основе состава имеет пластик, который в мороз не схватится.
Сейчас ситуация стабилизировалась. Старый мост все также закрыт. Движение на новом стало пятиполосным с постоянной разметкой. Остается надеяться, что скоро так будет и в остальных точках города.
Егор СОЛНЦЕВ.