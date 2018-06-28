Дикари на пляже

Неожиданно упавшая на огромный мегаполис жара была сродни вражескому нападению – пришла, когда ее уже никто и не ждал. Еще неделю назад корреспонденты «УВ» бродили по залитым дождями пляжам в поисках хоть какого-либо собеседника, а сегодня приходится самим уворачиваться от излишне назойливых отдыхающих компаний.
Вот этот дикий пляж за Затонским мостом знаком с детства каждому жителю начальной части проспекта Октября, Молодежки, Бабушкина, Зорге. И каждый год на нем не обходилось без эксцессов – утонувших, избитых или ограбленных. Да и сегодня, несмотря на урочный час, берега уже полны отдыхающими. Как правило, сюда въезжают прямо на машинах. Иногда это добропорядочные семейные компании, но чаще - молодежь, которой хочется искупаться здесь и сейчас, не тратя своего времени на поиск санкционированных пляжей.
- А что?! – удивляется студент одного из уфимских вузов Марат Шарипов. – Нам ведь никаких там удобств не надо. Приехали на часик, полежали на солнышке, поплавали, поныряли...
Вот именно эту картину я и наблюдаю каждое лето: какой-нибудь ухарь ныряет щучкой с удобно расположенной коряги в тихом заливчике, а затем выныривает с рассеченной головой, попав на забытую кем-то на дне железяку. Про обычные порезы ног от оставленных на дне разбитых бутылок я и не говорю. Но более всего меня поразил случай, произошедший здесь же несколько лет назад. Рядом с нами купалась веселая компания только что поступивших студентов. Они довольно активно прикладывались к многочисленным полуторалитровкам пива. Шумно входили в воду, играли в догонялки, ныряли на спор, кто дальше. Вдруг по прошествии некоторого времени я заметил, что шум, производимый молодежью, изменился:
- Вот смотри, вот здесь нырнуть бы надо? Нашел? – спрашивает один.
- Да тут под водой ничего не видно, вода мутная, не нащупал.
Было похоже, что ребятки просто что-то потеряли в воде: может, часы дорогие, может – цепочку золотую. Поэтому весь пляж еще минут десять лениво посматривал в сторону незадачливых разинь. И только затем на вопрос: «Парни, что потеряли?», услышали ошеломляющую новость:
- Да вот, Витек нырнул где-то здесь и пропал...
После этого всем пляжем пошли бороздить дно. На поиски утопленника ушло еще минут пять. Потом пытались реанимировать... Благо в нашей компании был врач со «скорой помощи». Вот только было уже поздно.
И когда мы пытались спросить друзей этого Витька, почему же они сразу не стали бить тревогу, они промямлили что-то совершенно для нас непонятное:
- Думали сами справимся...
Конечно, можно сразу оговорить, что этот пляж относится к необорудованным и опасным для купания. И знаки, предупреждающие нас об этом, там присутствуют. Но, видимо, правильно заявил на последней оперативке уфимский мэр:
- Люди ведь все равно пойдут туда купаться, даже если мы вокруг возведем Китайскую стену. Поэтому стоит сконцентрировать свои усилия именно на таких местах.
А иначе каждый год статистика несчастных случаев будет только пополняться.
Владимир ГЛИНСКИЙ.