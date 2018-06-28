Вагончик тронется, перрон останется

Первая линия железной дороги в России была открыта ещё в ноябре 1837 года, а уфимцы услышали паровозные свистки только через полвека, 2 июля 1887 года, когда по временной линии в город прибыл первый поезд. Услышали, правда, только в Нижегородке, так как основные кварталы города тогда располагались далековато: граница Уфы проходила по нынешней улице Революционной.
За два года до этого, 24 января 1885 года, было принято решение о том, что железная дорога пройдёт через Уфу, а уже 8 сентября 1888-го состоялось торжественное открытие здания вокзала и моста через Белую. Для сообщения с вокзалом было построено шоссе-серпантин – нынешняя улица Дзержинского, спуск по улице Александровской (Карла Маркса) появился только с началом Первой мировой войны.
Между городом и Сафроновской пристанью за несколько лет выросла Северная слобода, в которой проживали работники железной дороги, – по численности населения фактически ещё одна Уфа (если в 1879 г. уфимцев было 23 тысячи, то меньше чем через двадцать лет их стало почти 50 тысяч, а в 1913 году – уже сто тысяч). Железнодорожные мастерские (будущий Паровозоремонтный завод) стали первым крупным промышленным предприятием нашего города.
Уже в 1890 г. стальная линия прорезала горы и дошла до Златоуста, а в 1903-м строительство девятитысячекилометрового Великого Сибирского пути (если считать от Москвы) завершилось, и первый поезд пришёл во Владивосток. И никаких вам бульдозеров и экскаваторов, только гужевая тяга да крепкие мужские руки! Так что темпы строительства железных дорог в то далёкое время поражают.
Уфимский вокзал видел много важных персон. В 1900-м сюда прибыл мало кому известный Владимир Ульянов, а в июне 1904 г. на его перроне уфимцы встречали императора Николая II. После этого здесь побывали самые разные «командиры» политики и народного хозяйства – от А. Колчака (который, отступая, приказал взорвать мост) и М. Фрунзе до Л. Троцкого и М. Калинина.
В годы Великой Отечественной войны паровозные гудки будоражили горожан круглосуточно и почти без перерывов – дорога через Уфу стала одной из главных артерий, связывающих районы боевых действий и тыл. Но уже в 1956-м паровозы стали отходить на второй план: в январе началось движение электропоездов из Уфы в Дёму и Улу-Теляк.
В августе 64-го на Уфимский вокзал прибыл один из инициаторов перевода на электрическую тягу Н. Хрущёв. А летом 1967-го лишь историей стало и старинное здание вокзала. Накануне октябрьских праздников 1970 года было торжественно открыто новое здание уфимского железнодорожного вокзала. Именно на нём впервые появилась надпись ?Ф? – круглые, абсолютно одинаковые по исполнению буквы, только по-разному установленные, которые получили прозвище «три шурупа». В 2007-м к зданию был пристроен современный корпус с прозрачным шатром, реконструкции подверглась и площадь перед вокзалом. И всё ж со старым зданием безвозвратно ушла часть нашего города, нашей жизни.
Анатолий Чечуха.