Все мы с одного двора…

Идет середина 50-х, мальчишки еще носят перешитые солдатские гимнастерки, но за углом дома можно купить у мороженщика дяди Миши пломбир за 20 копеек. В Национальном молодежном театре имени Мустая Карима сегодня состоится премьера спектакля «Левушка» по повести Анатолия Крыма. Главный режиссер театра Мусалим Кульбаев рассказал, почему нужно посмотреть новую постановку.
- Чем обусловлен выбор произведения?
- Вопрос простой и… непростой. Анатолий Крым известен российскому зрителю как драматург, но при этом он замечательный прозаик, и первая встреча театра произошла не на основе его пьес, а на основе его повести. Она очень созвучна нашему мироощущению, здесь правильные мысли, идеи, чистый язык и это, прежде всего, первоклассная литература. «Левушку» сейчас активно ставят в разных странах мира. Она идет на сценах более 50 театров - Украины, России, Польши, Канады, Греции, Болгарии. Эта повесть о том, как, почему, из чего вырастают хорошие люди на нашей планете.
- Атмосфера пьесы ностальгическая?
- Да. Мы воссоздаем воспоминания главного героя, а любая вещь, которая происходит в пространстве памяти, всегда очень интересна. Да, все немного возвышено, облагорожено, однако это – не реальность, не документальная хронология, а свой особый мир. Главное действие происходит в Киеве, в мае-июне, когда все цветет и благоухает.
- И за стенами театра – тоже летняя гроза…
- Да, все созвучно. Мы приближаем действие спектакля максимально к зрителю, работаем на авансцене, наша сцена заканчивается там, где уже работает занавес. Таким образом, зритель практически становится участником действа, полностью погружен в его ткань. Пьеса будет идти как на большой сцене, так и на малой, по характеру она камерная, играем практически лицом к лицу.
- Это ваш фирменный ход.
- Во всяком случае, самое интересное, что можно сделать в театре -
попытаться смоделировать, сконструировать, создать мир отличный от того, который нас окружает.
- Но зрители приходят не только для того, чтобы удивляться, но и узнать в героях самих себя.
- И они себя узнают. Действие происходит в Киеве, но могло быть и в Кишиневе, и в Ленинграде, и в Уфе, словом, везде, ведь все мы по сути с одного двора. Нас роднит ощущение, что человек имеет свои корни. И, отталкиваясь от этого, он вдруг неожиданно находит смысл существования. На мой взгляд, для любого возраста и поколения данная тема - животрепещущая и важная.
- Взяли планетарный масштаб?
- У нас и дети, и взрослые размышляют как философы. Это история о хрупком равновесии бытия. Поэтому мы готовы получать энергетику от зрителей и дарить ее, быть единым целым с аудиторией.
- Расскажите об актерах, исполняющих роли.
- В спектакле задействована практически вся наша русская труппа. Главную роль Левушки в дубле исполнят молодые артисты Дмитрий Гусев и Ильяс Хасаншин. Бабушек – Розу и Дашу – Людмила Воротникова и Ольга Мусина.
Интересные идеи воплощает на сцене художник-постановщик Юлия Гилязова. В пьесе много музыки, танцев, песен (хореограф Александр Родионов, музыкальный руководитель Ришат Сагитов). Более того, в постановке есть свой хулиганистый «дворовый оркестр». Мы будем петь вживую, без микрофонов. Детей играют взрослые актеры. Мы часто используем этот прием, чтобы добиться достоверности.
- Эта постановка завершает сезон. Довольны ли вы им?
- Вполне. Мы его начали со спектакля «Самоубийца» по пьесе Эрдмана, условно посвятив 100-летию Октябрьской революции. Поставили новые детские пьесы «Приключения Буратино», «Пес Барбос и необыкновенный кросс». Заметным событием в театральной жизни города стал спектакль «Очень простая история». Год был напряженный, стараемся работать интенсивно.
- Есть планы на новый сезон?
- Он будет богат на юбилейные события. Во-первых, в 2019-м мы будем отмечать столетие Мустая Карима. Думаю, эту дату встретим достойно, планируем поставить пьесу «Салават», а также, возможно, новые версии «Долгого-долгого детства». Было несколько спектаклей по этому произведению, все они имели успех, и мы с удовольствием продолжим работать в данном направлении. Предстоит 110-летие башкирской писательницы Зайнаб Биишевой, и на нашей сцене пройдут спектакли по ее произведениям.
Лилия ЗИМИНА.