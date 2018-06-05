Старые на новые

- Наш дом построен в 1970 году. Лифтовое оборудование за все время ни разу не меняли. Во время движения кабина дергается, часто застревает. Словом, входишь и думаешь: доеду ли вообще. В соседних домах их уже заменили на новые, когда же дойдет очередь до нас? – обратился в редакцию с вопросом Ринат А., проживающий в доме №45 по улице Зорге.
В многоквартирных домах, которые находятся в ведении УЖХ районов, эксплуатируются 4255 лифтов. Их техническим обслуживанием занимаются специализированные организации - «Башкирская лифтовая компания», «Уфалифт», «А-Лифт», «БашУралЛифт» и другие.
Согласно регламенту, нормативный срок службы оборудования - 25 лет. В вышеуказанном доме за состоянием подъемных механизмов следят специалисты ООО «Уфалифт». Как выяснилось, ситуация не такая уж критическая. Всего в доме пять подъездов: во втором и третьем кабины эксплуатируются с 2001 года, в четвертом и пятом – с 1996-го. Самая старая – в первом. Здесь лифт используется с 1987-го.
- Вопрос о его замене будет учтен при формировании плана капитального ремонта на 2020-2022 гг. Профилактические мероприятия по устранению неполадок проводятся регулярно, согласно графику и заявкам жителей. На момент проверки по указанному адресу все они находились в технически исправном состоянии, санитарная уборка в кабинах также проводится по графику, - сообщил первый заместитель главы администрации Октябрьского района Р. Гафаров.
Проблема замены подъемного оборудования весьма злободневная. Ведь 32% лифтов в городских высотках устарели. Но постепенно на смену отслужившим свое кабинам приходят современные – бесшумные, более безопасные, скоростные. Как сообщили в УЖХ города, в этом году в Уфе в рамках Республиканской программы капитального ремонта общего имущества планируется заменить 334 лифта. В прошлом году заменили и модернизировали 146 в 51 многоквартирном доме.
Альбина Зубарева.