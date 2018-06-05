На теплоходе музыка играла…

«Ах, белый теплоход, бегущая волна, уносишь ты, скажи куда?!» - пел магнитофон голосом Юрия Антонова, а пассажиры лайнера задумчиво взирали на проплывающие ландшафты, отражающиеся в воде. Почти каждый уфимец хоть раз отправлялся в прогулку на судне полюбоваться видами родного города. Однако в этом году впервые башкирские теплоходы не открыли навигацию для туристов.
- Дело в том, что Башкирское речное пароходство еще в прошлом году объявили банкротом, - прояснил ситуацию менеджер по круизам Александр. – Поэтому речной туризм остается под вопросом.
Действительно, контакты предприятия молчат или отключены, а в его представителе – Речном порту «Уфа» - директор Сергей Фомичев отказался напрямую комментировать, передав через своего секретаря, что суда проданы, а дальнейшая их судьба им неизвестна. Вероятно, часть продолжит ходить по реке, а большая подлежит переоборудованию в плавучие гостиницы или же распиловке на металлолом.
Если вспомнить историю башкирского пароходства, она началась еще с 1858 года. В это время к Уфе подошли «Быстрый» и «Грозный», принадлежавшие купцу Журавлеву. Уже через год пассажирское сообщение открыли судоходы «Ольга» и «Аскольд». Последние ходили по маршруту Уфа - Казань. В 50-е 20-го столетия пароходство стало осуществлять водные перевозки с экскурсионной целью. У купивших билет появлялась возможность увидеть исторические места, достопримечательности, культурные центры России прямо с борта корабля, проплывая не только по Белой, но и Каме, Волге, Дону. Круизы стали довольно популярны и пользовались большим спросом. В 1963 году пароходство получило первые отечественные теплоходы, оснащенные для пассажирских экскурсий. К середине 80-х годов бывшие в наличии венгерские паровые суда окончательно были заменены новыми комфортными теплоходами. Все двухпалубные суда состоят из шлюпочной, главной и средней палубы. На главной предоставляются каюты класса люкс. Доступно одно-, двух, трех- и четырехместное размещение в комнатах повышенного комфорта, в которых есть холодильник, кондиционер, душ и туалет. В стандартных номерах на средней палубе имеются умывальник, шкаф, кровати. В улучшенных каютах есть телевизор, кондиционер и все удобства.
В то время компания «Башкирское речное пароходство» занималась тремя видами направлений: экскурсии, пассажирские и грузоперевозки. Правда, речные круизы были самыми нерентабельными. Поэтому в конце 90-х годов руководство пароходства приняло решение сдавать свои суда в аренду туристическим фирмам. В 2003 году закрылась линия Уфа - Москва - Уфа, а в навигации возникли новые маршруты.
Сейчас по нашим рекам круизами занимается «Ространстур», арендуя суда у Татфлота. Турфирмы предлагают прокатиться в Москву, Астрахань по цене более 45 тысяч рублей. Есть трехдневный маршрут в Бирск по 9 000 рублей.
Раньше можно было арендовать целый теплоход за 13 400 за час, где за это предлагалось вкусно поесть, послушать музыку, потанцевать. Прокатиться предлагалось в любой из дней недели, с 9 утра и до 9 вечера, билеты продавались у Набережной вблизи Монумента дружбы. Часовая прогулка взрослого стоила 320 рублей, ребенка – 160.
Известно, что судьба самого известного башкирского двухпалубного теплохода «Башкортостан» находится в руках уфимского предпринимателя. Еще в мае он проводил работу по лицензированию пассажирских перевозок и к июню намеревался катать пассажиров по рекам. Однако пока новостей об открытии личной навигации от него нет.
Всего же перед банкротством у пароходства насчитывалось 87 судов, включая 44 теплохода. Осенью прошлого года несколько судов, в том числе «Капитан Исламов», «Герой А. Головачев», «Герой Ю. Гагарин», «В.М. Зайцев», «Мулланур Вахитов», «Бригантина», «Габдулла Тукай» и другие на торгах купили покупатели из Ростова, Астрахани, Нижнего Новгорода и Перми.
- Раньше в любое время лета можно было прогуляться по реке, «приобрети» теплоход на сутки и плавай куда хочешь, - вспоминает Раиса Муллагулова. – Цены доступные всем, а потому тут всегда много народу. Прогуляться по реке и просто посмотреть красоту Уфы со стороны реки - приятное удовольствие. А у нас даже была традиция уже - мы всегда с семьей летом ездили на двухчасовую прогулку, а иной раз и на весь день. Теперь воспоминания остались лишь на фотографиях.
Судя по словам специалистов, речной туризм в Уфе вряд ли возродится, остается надежда на бизнес. Поневоле хочется завершить рассказ песней Юрия Шевчука «Белая река - мысли о былом…».
Зиля БАДРИЕВА.