На теплоходе музыка играла…

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Савченко попросила Путина помиловать 66 заключенных в России украинцев Депутат Верховной рады Надежда Савченко обратилась к Владимиру Путину с просьбой о помиловании 66 отбывающих наказание в России украинцев.

Премьер-министр Грузии ушел в отставку Перезагрузка к выборам Квирикашвили стал вторым премьер-министром в Закавказье, покинувшим свой пост на фоне протестов — в мае в отставку подал премьер Армении Серж Саргсян.