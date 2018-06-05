Плата за отдых

Частные пляжи появились в Уфе не так давно, но популярность приобрели не сразу, и долгое время даже вызывали законное возмущение горожан: казалось несправедливым платить за возможность искупаться в реке и позагорать на песочке.
А стать владельцем личной зоны отдыха так просто представлялось пределом мечтаний – сиди себе на берегу и считай прибыль, вложения минимальны, ведь природа все делает за тебя. Но так ли это?
Дмитрий Фетисенков считает себя пионером пляжного бизнеса. Это не лишено оснований, ведь его проект «Берег солнца» на реке Уфе существует уже 12 лет и известен даже за пределами Сипайлово.
Сегодня территория представляет собой три гектара ухоженного песчаного берега с волейбольной площадкой, домиками и тенистыми рощами. Многие помнят берег совсем другим - поляна, заросшая ивовым молодняком, служила пристанищем для отдыха и обильных возлияний разнузданных компаний. Дамбы и набережной еще не было, поэтому многие спускались к воде прямо на авто, там же и мыли их.
- В благоустройство пляжа вложил более 18 миллионов рублей, - сообщил Дмитрий Фетисенков. - Первые годы были настоящей борьбой со стихией и привычками местных жителей. Устанавливал свои порядки постепенно - поставил забор, запретил спускаться к воде на машине, разжигать костры, взамен самодельных очагов из кирпичей предоставил мангалы. Расчистил ивняк, выровнял берег и засеял травой, подвел коммуникации, водоснабжение, электричество, установил кафе-вагончик. При этом первые два года платы за вход не было вообще.
Самые большие инвестиции пришлось делать вначале, но и сейчас ручеек денег, направленный на улучшение пляжа, не останавливается. Стоимость аренды территории – миллион триста тысяч, к которым прибавляются затраты на обслуживание, около 800 тысяч в год: обработка от клещей и комаров, вывоз мусора, обновление оборудования, шатров, беседок и домиков, зарплата сотрудникам, на которых владелец не экономит: человеческий фактор здесь играет большую роль. Профессионализм охранников и администраторов позволяет предотвращать и разрешать спорные ситуации без конфликтов, а таких немало. Но люди платят не за доступ к воде и солнцу, а за возможность отдохнуть без тревоги за имущество, жизнь или здоровье.
- Единственное, что меня расстраивает, – видеть, насколько сильно алкоголь меняет людей, и далеко не в лучшую сторону, - признается Дмитрий. Правила посещения запрещают проносить спиртное, запрет снимается только в случае аренды домика, но с оговоркой – не в стеклянной таре. Ограничений немало: посещение пляжа запрещено для нетрезвых и агрессивных, не допускаются и дети до 14 лет без сопровождения взрослых.
Билет сегодня стоит 60 рублей, для пенсионеров, ветеранов, инвалидов и детей младше восьми лет он остается бесплатным. В день пляж посещает до 3,5 тысячи человек. После некоторых подсчетов выгода кажется несомненной, но стоит вспомнить, что слишком многое зависит от погоды. В аномально жарком 2010 году «Берег Солнца» посетило 20% населения города, а сегодня второй год подряд поток купальщиков уменьшается. Однако пляж не пустует: на волейбольной площадке перекидывают мяч, в шатрах и домиках жарят шашлыки, на детской площадке резвятся ребятишки. Обустроенные просторы для проведения праздников нередко берут в аренду банки и нефтяные корпорации.
- Если тенденция холодного лета продолжится, пляж я все равно не оставлю. Дело не только во вложенных деньгах, значение имеет и личная привязанность, ведь все это я буквально сделал собственными руками, - говорит владелец. - Но выгодным и стабильным данный бизнес не назовешь. Сложность в том, что нужно предусмотреть природные аномалии – ураганы, дожди, высокий паводок и многое другое. В конце сезона приходится увозить абсолютно все, а весной восстанавливать здание кафе, красить, убирать мусор, принесенный большой водой, и создавать с нуля облик, располагающий к отдыху. Из-за неблагоприятных погодных условий падает посещаемость, а значит, и выручка, поэтому некоторые проекты пришлось отложить, но надежда на лучшее остается.
Юлия ПАХОМОВА.