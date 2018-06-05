«Мы работаем на свою репутацию»

Городская клиническая больница №13 – одно из крупнейших медицинских учреждений республики. В ней, как в зеркале, находят отражение проблемы нашего здравоохранения. Пол-года назад ее возглавила Эльза Сыртланова.
Какие задачи стоят перед главным врачом в ближайшее время и ждут ли клинику нововведения, - об этом наша беседа.
- В одном из интервью вы сказали: «Я знаю, как поднять боль-ницу». Что вы имели в виду?
- Тринадцатая для меня альма-матер: здесь началась моя трудовая деятельность. Пришла сюда ассистентом кафедры, работала врачом, заведующим отделением, заместителем главного врача. Вернулась, будто побывала в командировке. Во время работы в Министерстве здравоохранения РБ, внедряя пилотные проекты в учреждениях республики, изучила опыт коллег по преодолению препятствий. Любые нововведения, прежде всего, должны быть направлены на улучшение качества обслуживания, доступности медицинской помощи и снижение количества отрицательных отзывов.
Это не быстрый процесс. Мы тиражируем несколько пилотных проектов. В первую очередь «Бережливую поликлинику» и систему менеджмента качества в наших подразделениях. К 2020 году все учреждения здравоохранения должны перейти на стандарты, утвержденные Росздравнадзором. Другое направление –развитие системы медицинской реабилитации. Планируем ее внедрение на амбулаторном этапе, в первую очередь, - в дневном стационаре. Для этого есть все условия: оборудование, помещения. Наши спе-циалисты проходят обучение, как в нашем Медуниверситете, так и в других ведущих вузах страны, принимают участие в обучающих циклах, семинарах и конгрессах. В течение года будет создана так называемая мультидисциплинарная бригада, в которую войдут неврологи, кардиологи, физиотерапевты, логопеды, психологи, массажисты, то есть специалисты, участвующие в восстановлении функций организма после перенесенного заболевания. Для нас это очень актуально, тем более что в больнице функционирует трав-моцентр второго уровня (к нам доставляют пострадавших в до-рожно-транспортных происшествиях из прикрепленных районов республики), а также первичное сосудистое отделение для пациентов с острым инфарктом миокарда и инсультами. Наша цель – воз-вращение к активной жизни большинства пациентов.
- Вы обслуживаете большую территорию, где проживает около 118 тысяч человек. Каков возрастной состав населения?
- Если по республике пожилые люди составляют около 24 процен-тов от общего числа населения, то на закрепленной за нами терри-тории проживает 31% лиц старше 60 лет, и количество пожилых людей с каждым годом будет только расти. Если учесть то, что у них, как правило, несколько заболеваний, протекающих с опреде-ленными особенностями, и их количество с возрастом только уве-личивается, то мы определили для себя актуальным внедрение проекта по гериатрии – медико-социальной помощи пожилым лю-дям.
Конечно, современные 50-60-летние отличаются от своих ровесни-ков даже 20-летней давности. Они работают, социально активны, путешествуют. Средняя продолжительность жизни сегодня увели-чилась до 72 лет. А количество жителей Калининского района старше 90 составляет 279 человек, старше 100 лет - четверо. В то же время, одно из основных направлений нашей работы - сохранение и укрепление здоровья лиц трудоспособного возраста. Особенно это актуально в связи с тем, что в районе расположено крупнейшее в России предприятие – моторостроительное производственное объединение, где трудятся порядка 20 тысяч сотрудников, более 80 процентов из которых проживает на обслуживаемой нами террито-рии. Поэтому совместно с руководством УМПО принято решение о возрождении цеховой службы. Медицинская помощь, максимально приближенная к работнику, преемственность в проведении профи-лактических осмотров, лечебных и диагностических мероприятий, позволит нам увеличить продолжительность и качество жизни ра-ботников предприятия.
- Какую высокотехнологичную помощь можно сегодня получить в больнице?
- Мы выполняем высокотехнологичные операции по таким направ-лениям, как травматология, хирургия, ЛОР-болезни, ревматология и гематология. В настоящий момент получаем лицензию по гине-кологии, для этого у нас есть и современное оборудование, и высо-коклассные специалисты.
- Медицина страдает из-за кадрового голода. Испытываете ли вы такой дефицит?
- В какой-то мере, да. В столице он ощущается в меньшей степени, чем, допустим, в районах республики. В последние годы в отрасль пришло много молодых специалистов. Радует то, что они активные, жаждущие знаний и желающие работать.
- Проблем в нашей медицине немало, и одна из них – нехватка мест в больницах.
- Прошли времена, когда статистика определялась количеством коек в стационаре. Мы ориентируемся не на их количество, а на качество лечения. Сократились сроки пребывания в больнице, мы при-ближаемся к европейским стандартам. Сегодня пациент проводит в стационаре в среднем 10-11 дней. В хирургическом отделении этот срок может составить и трое суток, а после инсульта – может про-длиться и до двух недель. Есть возможность получить курс лечения в условиях дневного стационара при поликлиниках (а их у нас три), что особенно актуально для трудоспособного населения. В стацио-наре должны находиться тяжелобольные люди, за которыми требу-ется круглосуточное наблюдение.
- Чем чаще всего болеют ваши пациенты?
- Наша статистика мало чем отличается от общероссийской. На первом месте – болезни системы кровообращения, далее идут он-кологические. Именно поэтому наша клиника вошла в проект по раннему выявлению рака шейки матки, толстого кишечника и пря-мой кишки. Наша задача - раннее выявление факторов, способ-ствующих развитию онкозаболевания и недопущение его дальней-шего развития.
- Какие проблемы требуют первоочередного решения?
- Необходимо правильно расставлять приоритеты: в чем больше всего нуждается больница, правильно ли выстраивается работа. «Бережливое производство» – это оптимизация процессов и макси-мальная ориентация на пациентов.
- Чем определяется репутация больницы и что, по вашему мне-нию, необходимо сделать для создания ее положительного имиджа?
- Репутация учреждения – прежде всего, его сотрудники, люди с огромным опытом и традициями. Это - оснащение больницы обо-рудованием, новые технологии и, конечно же, своевременная и ка-чественная медицинская помощь, и, как следствие, - положительные отзывы пациентов.
Светлана ЯНОВА.