Мусорная революция: как и почем

С нового года город, как и вся страна, перейдет на новые правила обращения с отходами и, соответственно, будет платить совсем по другим расценкам. На верашнем брифинге Международного экологического форума на ВДНХ-Экспо специалисты сферы ТБО рассказали, насколько повысятся тарифы и почему.
- Республика разделена на пять зон, каждую из которых будет обслуживать Региональный оператор. После проведения конкурса с ними подписаны соглашения, - разъяснила ситуацию заместитель министра природопользования и экологии РБ Наталья Логунова. – Основной задачей поставлено минимальное захоронение отходов с почти стопроцентным извлечением вторсырья и его переработкой.
МУП «Спецавтохозяйство по уборке города Уфы» в качестве оператора теперь будет обслуживать 14 районов республики. До 1 июля ему, как и другим, предстоит направить предложения об установлении единого тарифа в орган регулирования, а уже с 1 января 2019 года наступят новые обязанности по оплате соответствующей коммунальной услуги.
Как объяснил и.о. директора предприятия Радик Ханданов, на балансе будет порядка 1,5 млн человек и 750 тысяч тонн мусора в год. Уфа является самым крупным поставщиком отходов, и единственный городской полигон Черкассы несет основную нагрузку. Поэтому проектом реконструкции полигона предусмотрено строительство сортировочной линии для извлечения ликвидных вторичных ресурсов, а также оборудование для дробления древесины и крупногабаритных отходов. Это позволит обеспечить стопроцентную сортировку поступающего мусора, уменьшить объем захораниваемых отходов, увеличить срок эксплуатации полигона. Еще одной важной составляющей проекта станет геомембрана - полиэтиленовый экран, не позволяющий продуктам разложения попасть в почву и грунтовые воды. Кроме того, на всей территории планируется возвести очистные сооружения. Для предотвращения разлива стоков предусмотрены «глиняный замок» и дренажные системы по периметру полигона. Его структура будет представлять собой современный технопарк.
- Планы большие и без поддержки, субсидирования эту деятельность будет трудно осуществлять, - считает Радик Минигулович.
Тарифы определятся до конца года и по прогнозам составят от 511 до 540 рублей за кубический метр, рассказал начальник отдела регулирования коммунальных и социальных услуг Госкомитета РБ по тарифам Наиль Шарафутдинов. Сюда включены вывоз, сортировка, утилизация, а также негативное воздействие на окружающую среду. Для сравнения: сейчас предприятия и организации платят 151,48 рубля за кубометр, жилищный фонд – 130,10. С 1 июля для фирм цены останутся прежними, а вот для жилфонда стоимость услуги составит 135,30 рубля.
Зиля БАДРИЕВА.