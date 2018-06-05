А люди здесь «тихие»

Отвлечься от повседневной суеты и прочих проблем, подвязать помидорки, полить цветы, насладиться тишиной и свежим воздухом. Что еще обычно делают в саду или на даче? А у этого места даже название символичное «Тихие Зори». Но на деле здесь оказалась не та территория, где можно спокойно расслабиться. Вместо ожидаемого отдыха многим садоводам пришлось столкнуться с новыми жесткими требованиями и выяснять, насколько они правомерны.
Впервые читатели газеты обратились в редакцию осенью прошлого года, когда их участки начали отключать от электричества.
- Председатель садоводческого кооператива «Тихие Зори» Зубовского сельсовета Вячеслав Хабибуллин обязывает владельцев участков выносить приборы электроучета на улицу. В этом году вопрос встал особенно остро – за отказ грозит отключить. Несколько домов уже обесточили, и мы беспокоимся, что вскоре очередь дойдет и до нас. Насколько правомерны его действия?» – задали нам вопрос они.
Сам председатель объяснил это как вынужденную меру, чтобы исключить факты воровства электроэнергии, и сослался на решение общего собрания, которое и есть для него закон.
- По состоянию на октябрь прошлого года было отключено около 40 домов (с предварительным уведомлением), но тем, кто все-таки выполнил условия, электричество восстановили. На данный момент 90% из них уже подключены, остальные - нет, - рассказал о текущей ситуации Вячеслав Хабибуллин.
- Тогда остается непонятным, почему обесточен участок 266?
- Дом подключен к нашим сетям, но их электроустановка находится в непотребном состоянии, о чем собственники были уведомлены предварительно. А на границе балансовой принадлежности у СК «Тихие Зори» проблем нет. У собственника – есть. Пусть приглашают энергетиков, проходят инструктаж (так как сети являются ведомственными). Я препятствовать не буду, - пояснил председатель. - Но они приняли достаточно странную позицию и пишут, что я их отключил, хотя никаких свидетельств о том, что это произошло, ни у кого нет. В один прекрасный момент начну их привлекать за клевету. Я из судов и так не вылезаю.
Уже накипело
- Еще года не прошло, как мы купили участок, а на нас уже шла откровенная травля, - говорит Алексей. – Все началось с того, что я отказался предоставлять копию договора купли-продажи, акта передачи и паспорта. Я сказал, что его не должно касаться, как и за сколько мы покупали участок. Председатель объяснил, что так положено по уставу. Нам захотелось ознакомиться с этим документом, на что получили отказ. Мол, сначала вступите в товарищество, а потом прочтете условия. Конечно, мы отказались и решили заключить индивидуальный договор. И тогда стало ясно, зачем ему понадобились те документы: там было указано, что мы должны заплатить 1 % от кадастровой стоимости участка и имущества на нем. Но это еще не все: за въезд большегрузных автомобилей, необходимых для завоза стройматериала, с нас требовали плату в размере 1000 рублей.
- Еще история усугубляется тем, что Вечеслав Хабибуллин обратился в суд с требованием снести дом. Сейчас идёт тяжба, - отметил юрист Ильдар Давлетмедов, - Нам уже удалось в судебном порядке добиться от кооператива предоставления некоторых документов, но потребовалось очень много времени.
Больше всего удивления вызывает то, что вскоре с уставом и протоколами собраний пожелали ознакомиться и члены правления. Оказывается, вопросы к председателю накопились и у них. Куда же смотрели эти люди, когда подписывали документы и принимали те или иные решения?
Садовые «перевороты»
В конце мая люди попытались решить свою проблему радикально и общим голосованием лишить председателя должности. Организовали общее собрание, на котором было зарегистрировано около 158 человек. Но и это не послужило для Вячеслава Хабибуллина веским аргументом.
- Он просто сказал, что кворум не набирается, а решение будут принимать уполномоченные с каждой улицы. Собрал документы и ушел, - рассказывает один из уполномоченных Александр Кириллов. - А потом выяснилось, что он провел какое-то свое тайное собрание (где и во сколько оно будет, знали только «посвященные»), и там они решили поменять членов правления. Нас попросту лишили права голоса.
- Сейчас у меня нет никаких разногласий с членами правления, только с бывшим. Он был пойман на краже электроэнергии. По этому поводу сейчас проводится проверка органами внутренних дел по статье 159 УК РФ, - в свою очередь ответил нашим корреспондентам Вячеслав Хабибуллин. - А что касается кворума: будет решение суда, будет тема для разговора.
Анастасия ЛИСТКОВА.