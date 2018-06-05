Вернут ли пруд?

Мост, а за ним гладь небольшого озера, по берегу буквально через каждые 10 метров - воду сторожат удилища рыбаков. Такая картина на пруду речки Сюнь, что на въезде в поселок Миловка Уфимского района, запомнилась всем по недавним солнечным годам, хотя вообще-то сад «Колос» возник в 50-х годах, а озеро было на этом месте намного раньше.
Однако теперь это все - история, а на месте пруда уже второй год наблюдается крошечная лужа - далее низина (дно пруда) заросла травой. Шлюз, через который спустили воду, открыт.
«Неужели мы лишились его навсегда?» - не могут поверить садоводы. Ведь никаких общественных слушаний по данному вопросу не проводили, мнениями членов садовых товариществ в округе никто не интересовался - их просто проигнорировали. Так почему же пруд спущен?
За разъяснениями я обратилась к главе администрации Миловского сельсовета Мусавиру Шабиеву. С его слов, пруд был спущен по решению схода жителей и администрации села летом прошлого года, когда обильные осадки привели к затоплению недавно освоенных участков на месте бывших исследовательских полей БГАУ.
- У нас вода стояла на 30-50 сантиметров, мы даже МЧС вызывали! - объяснили мне жители нового квартала Фанус Шаяхметов, Ильшат Загитов, Филюс Валиуллин и Ринат Байбаков. - И сейчас вода в подвалах стоит, мы опасаемся за фундаменты своих домов.
То есть спуск пруда проблему жителей не решил - вода не ушла совсем, поэтому ясно: дело не в пруде. Тем более что между ним и кварталом располагается собственно сад «Колос», где подобных проблем нет. А миловский квартал №28-30 с улицами Садовой, Трактовой, Малиновой, Дачной, Дмитриевской (я разговаривала как раз с жителями двух последних), которые были затоплены, возник не так давно. О том, что на данной территории близко к поверхности расположены грунтовые воды и она регулярно затапливается, жителям было известно еще до начала стройки. И сейчас в этом нетрудно убедиться: за домом Рината Байбакова (последним на Дмитриевской) располагается натуральное болото.
- Зачем же вы здесь поселились? - спросила я.
- Дом продали летом, когда таких проблем не было, и никто ничего не сказал, - говорит он.
Даже если так, не могли же не знать об этом все остальные жители - ведь возведение капитального дома длится не один сезон!
- Таких проблем раньше не было, они начались год назад, - объясняет Мусавир Мунавирович. - Тогда и пришлось спустить воду. Но лично я сам - за пруд, за то, чтобы на въезде в Миловку было красиво. Я работаю здесь уже 30 лет, был главным агрономом и сам участвовал в его создании. Как только вода из подвалов уйдет, мы сразу вернем на шлюз заслонки. Но местность нужно осушать, - заключает глава сельсовета.
- Планируете ли вы такие работы?
- Да, и уже обращались по этому поводу к руководству района. На это лето запланированы геодезические исследования - после их проведения станет ясно, что нужно делать и во сколько это обойдется.
Такой подход к возникшей проблеме выглядит по меньшей мере неделовым. Вместо того, чтобы сразу выполнить исследования и выяснить, пригодна ли данная территория для индивидуального жилищного строительства, вначале администрация решила продать эти участки. А когда жители столкнулись с проблемами - только тогда начали думать о системе водоотведения, и возник вопрос: можно ли было вообще здесь строиться?
Решение подобных вопросов не бывает легким и скорым, но еще больше тревожит другое: строительство в болотистой местности продолжится - уже выданы новые разрешения. После этого Миловке может понадобиться такая система осушения, какую не всякое сельское поселение в состоянии финансово обслуживать. И вопрос с восстановлением пруда будет все откладываться. А тем временем на месте пруда останется лишь ярко-зеленая лужайка, а прямо по берегу - благо не нужно больше сохранять водоохранную зону - вырастут ряды новых коттеджей, на разрешение строительства которых администрация так быстро готова оформить разрешительные документы…
- Если садоводы решат, что пруд должен быть, я как руководитель сада буду добиваться этого, - заверил меня председатель правления СНТ «Колос» Юрий Кабашов. - Для этого, в первую очередь, мы поведем общее собрание и вынести вопрос на голосование, протокол собрания - юридический документ. Нам важно услышать мнение каждого, кого беспокоит ситуация с прудом, и я уверен, что это садоводы не только нашего сада, но и соседних СНТ. Считаю, что спуск воды из пруда был неэффективным решением - сейчас любой желающий в этом может убедиться. От лица обеспокоенных и неравнодушных граждан мы обязательно обратимся с письменными заявлениями в Миловский сельсовет и в администрацию района, а также проинформируем о сложившейся ситуации надзорные ведомства.
Сегодня статус нашего водоема уже ставится под сомнение, и это меня очень тревожит. А между тем с этим у него все в порядке: он назван прудом еще в Акте от 1973 года на пользование землей сада «Колос». А если лишить его статуса - тем более с осушенной землей можно будет делать все, что угодно.
Кроме эстетики, пруд имеет и стратегическое значение: во-первых, по правилам пожарной безопасности возле населенных пунктов должен быть пруд. Причем по соседству с нашим садом расположены еще 3 садоводческих товарищества. Во-вторых, теперь практически у каждого садовода - колодец, и уровень воды в них поддерживался за счет этого водоема - точно так же, как в Миловке. Пока что воды достаточно, но если будет засуха, ее уровень в колодцах резко понизится, а то и вовсе пропадет. В-третьих, пруд - особая экосистема, влияющая на окружающую местность, а сейчас она разрушена. Неужели нам нужны на месте полей, речек, озер только бесконечные, ничем не прерываемые ряды коттеджей? Между прочим, есть поселки, где озера создают специально.
Поэтому решением этого вопроса должны заниматься не только администрация Миловки и Уфимского района, но и все заинтересованные стороны, даже администрация Уфы: ведь садоводы - в большинстве своем уфимцы, и новые дома город строит в 500 м от пруда и рядом с дорогой, соединяющей Ленинский и Демский районы. А поскольку затронуты вопросы экологии, решением вопроса должны заниматься и республиканские власти. Призываю читателей не оставаться равнодушными к данной ситуации и писать нам.
Екатерина КЛИМОВИЧ.