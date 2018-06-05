Тяжелая ноша, но своя…

На недавно прошедшем в Уфе форуме «Сообщество» представители НКО и благотворительных фондов, родители обсуждали проблему полноценной социализации детей-аутистов. Очень эмоционально выступила соучредитель благотворительного фонда «Я есть!» Ксения Алферова. Она рассказала о том, что в основном такие ребята попадают в дом малютки, далее переходят в специализированные детдома, затем - в психоневрологические интернаты. А это – пожизненная изоляция человека, как бы хорошо им там не было.
Фонд продвигает проект семейно центрированной формы: ребенок живет в семье, ходит в детский сад и школу, социализируется настолько, что потом даже может трудоустроиться и помогать пожилым родителям. Положительный опыт уже накоплен в Псковской области, там создана система сопровождения таких детей, начиная с рождения. Она включает в себя раннюю помощь родителям, создает группы для особенных детей в обычных учреждениях.
Не предать, не испугаться
- Проблема только в том, что все больше родителей отказываются от таких ребятишек, - заметила Ольга К., которая пришла на форум со своей дочерью. - У меня ребенок был очень тяжелым. Супруг взглянул на нее, собрал чемодан и ушел. Я осталась одна с больной дочерью. Сначала ходила по врачам, потом – по реабилитационным центрам. Медики говорят, что сделала невозможное: думали, что девочка будет в лучшем случае сидеть с поддержкой, а она у меня с трудом, но ходит. Конечно, матерям самим решать, оставлять ребенка или нет, но чаще всего отказываются те, кто боится брать на себя тяжелую ношу. Я своего ребенка не предала, не испугалась, и каждый день наградой для меня служат ее маленькие победы.
А прошлым летом был праздник в парке имени Лесоводов для таких ребят. Своих сыновей и дочек привели, привезли на колясках самые активные родители. Вспоминаю рассказ Гульназ, у которой 9-летняя дочь, страдающая этим заболеванием:
- Она с рождения плохо спала, постоянно плакала, боялась любого громкого звука и чужих людей. Интеллектуально она не сильно отставала от сверстников, поэтому врачи списывали все на неврологические нарушения. Официально аутизм поставили только в 4 года, когда ребенок пошел в детский сад. Принять диагноз было тяжело, у меня была депрессия, но потом взяла себя в руки. В городе квалифицированных специалистов очень мало, мы уезжали в Москву и в Санкт - Петербург, где разработаны уникальные методики. В первую очередь - прикладной анализ поведения, который появился сравнительно недавно.
Сейчас дочь Гульназ достаточно хорошо разговаривает, учится в классе для детей с задержкой развития, но не в интернате. Единственное - сложно выстраивать отношения с окружающими. Аутисты стараются избегать скопления людей, общественный транспорт. Нужно понимать, что они разные. Дочка моей собеседницы, например, пока не принимает социальных норм, может ни с того, ни с сего подойти и обнять чужого ребенка или засыпать взрослых вопросами.
Художник с характером
Но и среди особенных детей есть таланты, надо только их выявить, что, безусловно, непросто. С семьей Смолькиных я познакомилась на выставке «Ауууу... Смотри, как я вижу!», где 9-летний начинающий художник Коля Смолькин представил свои картины. Они заняли целую стену. Тогда я поняла, что и в самом деле, эти дети по-другому видят мир. Особенно понравились перламутровая игуана, а кружку с грустной неуклюжей собакой, сведенной с его рисунка, приобрела на память.
На открытие экспозиции мальчик пришел вместе с родителями и младшим 5-летним братом Степой. Он искренне ответил на пару моих вопросов и отвернулся, показав, что больше ему это не интересно.
- Коля – с характером, будет делать только то, что нравится, - пояснил отец. - А рисовать он учился в пять лет вместе с обычными детьми.
В садике над мальчиком посмеивались, поэтому он замкнулся, словно спрятался в раковину. А в кружке потихоньку оттаял, начал разговаривать. Родители его отправили в обычную школу №19. Ему повезло: ребята оказались дружелюбные, общительные и замечательный классный руководитель. Коля учится только на «4» и «5». (И это при том, что до 6 лет не разговаривал!). Освоил баян и даже катается на сноуборде.
- Есть еще маленький секрет: специально для Коли мы решили родить брата, - признались родители.
Так с разницей в три года появился Степа и стал для мальчика первым другом. Он играл с ним, показывал картинки. Позже по-детски неумело заступался перед родителями, если тот расшалится. А летом мальчиков отправили в лагерь в Юматово, где ребята с ограниченными возможностями проходили иппотерапию. Иначе Коля не поехал бы, признался, что страшно. Так и растут они неразлучными. Вместе в школу, художественную студию, секцию.
Свои занятия в изостудии Коля не бросает. Конечно, повзрослел, друзей прибавилось. Если создать таким детям условия, они раскроются, покажут свои таланты. Причины аутизма пока не известны, но такой ребенок может появиться в любой семье. И прежде чем от него отказаться, подумайте – так ли он безнадежен?
Ирина ШИПУНОВА.