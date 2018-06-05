На двух колесах по столице

Несмотря на частые дожди, тепло все же установилось. Для велосипедистов такая погода – рай. Своих «коней» оседлали не только любители прокатиться, но и поклонники велофристайла. О том, насколько приспособлен для них город – мы расскажем в следующем материале.Поймать равновесиеОдной из точек активности велоэкстремалов стал сквер имени 50-летия Победы в центре Советского района. Трамплины с запредельным углом подъема здесь поражают воображение. Однако оказывается, что при должной сноровке и эти вершины покоримы. Что на наших глазах доказал 19-летний уфимец Александр Стрекалов.Велосипедист зависает на самой верхней кромке подъема. Мелькнула мысль: как он держит равновесие? Но уже в следующую секунду спортсмен рывком меняет положение и закатывается на противоположную сторону дуги. Трюк – самый простой, своего рода разминка.- BMХ - вам не шоссейный болид, марафон на нем не проедешь. Зато можно сделать эффектное сальто или пройти полосу препятствий. Правда, подходящих для тренировок площадок не очень много. Слышал, что скоро еще одна появится в Деме, - делится мыслями спортсмен.Он прав, работы по ее монтажу действительно ведутся – около 123- го лицея. Да и с термином «тренировки» не ошибся. В последнее время любителей велопаркура становится все больше. Есть среди них и те, кто хотел бы заниматься им профессионально. Тем более что этот вид даже входит в программу Олимпийских игр.Правда, здесь нашим велосипедистам похвастать пока нечем. Изменить ситуацию поможет в том числе и демская площадка.Об этом и многом другом рассказал заместитель председателя Союза велосипедистов РБ Станислав Сырыгин.- Изначально велодром был построен для прошедшего недавно фестиваля «Айбайк-Уфа», по заказу «Муниципального застройщика». А потом появилась идея перенести его на юг столицы, - отметил он.Тяжелый стальной каркас обшит полотном, похожим на дерево. Специалисты поясняют: специальная влагозащищенная фанера. Вдобавок она застелена материалом, снижающим эффект скольжения. Пока комплекс еще не открыт, поскольку решается ряд формальных вопросов. Например, об установке предупреждающих табличек.Они будут не лишними: попытка пройти трассу на обычном «Урале» может закончиться падением.- Кроме того, нужна еще покраска. Читаю социальные сети и вижу, что открытия с нетерпением ждут также местные скейтеры. Однако геометрия здесь – не совсем для них. Высота фигур три с половиной метра, при том что для «доски» нужно гораздо меньше. Да и износ покрытия будет выше, ведь у них жесткие колеса. Площадка в сквере имени 50-летия Победы будет им удобнее, - продолжает Сырыгин.В поисках «своей полосы»В то же время большая часть горожан трюковому экстриму предпочитает все же классическую езду. Однако дорог, где можно не бояться помех, у любителей скорости совсем немного. В северной части города они облюбовали парк Нефтехимиков. А совсем скоро велотрасса протянется по нескольким черниковским улицам.- Часть ее уже функционирует. Общий план таков: соединим улицы Комарова, Первомайскую, Кольцевую. Так же, как парк Победы и площадь имени Орджоникидзе. Все это – в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги». Работа уже ведется. Будет оборудован отдельный тротуар, - поделился планами начальник отдела культуры, молодежной политики и спорта администрации Орджоникидзевского района Никита Щемелинин.Одними из самых «богатых» на велотреки оказались октябрьцы. Свернув с улицы Зорге недалеко от медицинского колледжа, попадаем на тропу здоровья «Уфимские липы». И тут же мимо проносится группа гонщиков. Успеваю лишь отметить, что велосипеды шоссейные, предназначенные для марафонных заездов. Хотя дистанция здесь относительно небольшая, всего 900 метров.Чего не скажешь о парке Гафури. Помимо дорожки, есть там и точка для тренировок на скейте и BMX. Правда, находится она в плачевном состоянии. Тем не менее, именно это место запланировано под строительство спортивного центра круглогодичного использования. Зимой - для лыжников, летом – для любителей крутить педали. Как нам рассказали в ООО «Велотерра», здесь будет буфет и медпункт, предполагается возможность аренды байков. Обустроят также и площадку для воркаута. Однако пока это – планы, сбыться которым мешают вопросы землепользования. Дело в том, что здесь начинается городской лес, строительство на его территории запрещено. законом. Казус – в отсутствии четко прописанных границ лесополосы. Работа по разрешению сложившейся ситуации ведется в администрации города.Иван БЕГМА.