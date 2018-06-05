Волейболисты «растопят» лед

Завтра в столице республики стартует российский этап Лиги Наций, в котором наша сборная сыграет с национальными командами Бразилии, Китая и Ирана.
Последний раз волейбольные матчи такого уровня Уфа принимала в 2011 году. Тогда сборная России сыграла с командой Японии в рамках Мировой лиги. К сожалению, стадион «Динамо», где проводятся волейбольные матчи чемпионата страны, не соответствует предъявляемым требованиям для проведения международных соревнований, поэтому все матчи пройдут на «Уфа-Арене». Во вторник здесь завершились технические работы. На лед застелили четырехуровневое покрытие. Дорогостоящий «Терафлекс» привезли из Екатеринбурга, где проходили матчи женской Лиги Наций.
В понедельник в столицу республики прилетело руководство Всероссийской федерации волейбола, а во вторник прибыли спортсмены команд-участников. Отметим, что из уфимского «Урала» в сборную вызваны Дмитрий Ковалев и дебютант национальной команды Игорь Филиппов. А вот ранее заявленный Егор Феоктистов участия в играх не примет.
После шести матчей сборная России занимает четвертое место в турнирной таблице, бразильцы - на втором, команда Китая - на десятой строчке, Иран расположился на 13-м месте. В общей таблице наша команда поднялась с 6-го на 4-е место и находится в зоне попадания в «Финал Шести».
В первом матче сборная России встретится с командой Бразилии. То есть на площадку выйдут олимпийские чемпионы 2012 и 2016 годов.
- Игра наших команд - одно из крупнейших событий в мировом спорте. Будет жаркая битва, мы уверены: она всем понравится. Что касается арены, то она идеально подходит для таких матчей – будет комфортно и публике, и нам, - сказал журналистам капитан сборной Бразилии Бруно Мосса Резенде.
Мария АПКАРИМОВА.
Maria.apkarimowa@yandex.ru