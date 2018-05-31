О чем расскажут новые дороги?

Полноценное развитие Уфы практически невозможно без современных качественных автомагистралей. Еще в начале мая в столице был дан старт Федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». На самом деле он начался еще в прошлом году. В его рамках в нынешнем сезоне капитальное обновление асфальта будет произведено на 52 улицах. И 30 из них – уже в работе.
Под углом в двадцать градусов
Первой точкой, которую мы посетили, стала улица Кировоградская. Рабочие и техника генподрядчика – ООО «Рустам» трудились недалеко от пожарной части № 1.
- Старый асфальт будем срезать, уже затем на его замену ляжет новый. Место здесь специфическое, сильный уклон в сторону Пархоменко, - говорит, показывая на станок, мастер Руслан Мухаметьянов, - обработать нужно небольшую площадь, а на протяжении остального участка мы уже положили свежий, выравнивающий слой. Только на проезжую часть асфальтобетона ушло 375 тонн. Когда установится солнечная погода, сверху появится еще одна прослойка. Если бы поджимал график, то ловили бы просветы между дождями. Но это - дополнительные разрывы полотна, битумные спайки. Да и время пока есть.
Также обновили часть тротуара, теперь он блестит чернотой до следующего перекрестка. Да и новенькие бордюрные камни еще не скоро потеряют вид. Их здесь более 500.
На вопрос, что будет дальше, специалисты ответили: поднимем люки ливневой канализации. Уровень асфальта изменится, а значит, и они должны вырасти сантиметров на семь. На каждый из 32-х будет поставлено специальное бетонное кольцо.
Мест очень специфично: уклон достигает градусов двадцати. Из-за этого укладывать асфальт начали с точки, которая в плане указана как конечная. Иначе полотно покрылось бы разрывами, не успевая застыть. Сейчас асфальтоукладчик «Volvo» и каток «Ham» временно скучают на обочине.
Город в объятиях гранита
На улице Бабушкина полотно напоминает лунную поверхность. Судя по всему, здесь побывал «дорожный динозавр». Иначе огромную фрезу «Writgen» и не назовешь: две пары гусениц-лап, массивный корпус и длинная шея подающей ленты. Своими лезвиями она стесывает и перемалывает старый асфальт. А сейчас здесь трудятся люди: отсыпают грунт под техническую полосу, монтируют бордюры.
- Это гранитные блоки марки «ГП-1». Как видите, устанавливаем их на бетонное основание. Сначала нужно прицелиться, вывести уровень. И лишь потом заливать по-настоящему, - рассказывает мастер ООО «Генстройтрест» Сергей Строев.
Задача – благоустроить часть улицы до проспекта Октября. Дорога обретет новый асфальтобетон, и частичное ограничение движения с нее будет снято. С одной стороны все зависит от погоды, с другой - от поступления материалов.
- На объекте мы с 5 мая. Что касается тротуаров: обустроили 350 метров, в обе стороны, - резюмирует Строев.
Миновав район фирмы «Мир», сворачиваем на Оренбургскую. Знак «дорожные работы» присутствует, равно как и следы пребывания большой фрезы. Правда, люки дождевой канализации она обошла стороной, оставив эдакие островки. Чуть позже здесь пройдутся рабочие с отбойниками – дабы не повредить металла. Спасибо фрезеровщикам, поверхность они оставили ровной. Лишь в одном месте бугор высотой сантиметров в пятнадцать венчает предупредительный щит.
Гости из агломерации
Еще одной точкой ремонтной активности стала улица Чернышевского. Мастеров в оранжевых спецовках мне удалось застать на перекрестке с Ленина.
- Салим Ишбулатов, Кармаскалинское ДРСУ. Вы как раз вовремя: сейчас подойдет «КамАЗ» с крупнозернистым материалом, посмотрите, как и что, - представляется начальник участка.
Ошибки здесь нет, дорожники родом из района республики. Тендер на ремонт выиграло ОАО «Башкиравтодор» и привлекло к работе свой филиал. Тем более, что Кармаскалы – часть Уфимской агломерации. К постоянной толчее на столичных дорогах укладчики уже привыкли. Вторая их бригада трудится чуть дальше, на углу с улицей Гоголя.
- Движение частично перекрыли. Ведь у нас работает тяжелая техника. Действуем по схеме, утвержденной в ГИБДД и администрации города. Длина участка - больше полутора километров. До 31 мая обустроим техническую полосу, она протянется на 1100 метров. К проезжей части приступим позже, поскольку впереди тепловики ремонтируют свои коммуникации. На них и ориентируемся, - рассказывает Ишбулатов.
От разговора отвлекает подъехавший грузовик. В кузове за спиной водителя – девять тонн горячего битума и щебня.
Не теряя времени, рабочие быстро убирают полог и сбрасывают месиво в ковш трактора. Лишь затем, равномерно – на подготовленную площадку. Температура состава- 140 градусов, и терять ее нельзя.
- Как видите, укладываем на основание, состоящее из песка, гравия и шубура, - объясняют, перекрикивая шум, кармаскалинцы.
Последняя составляющая – не что иное, как износившееся полотно, снятое с одной из дорог в центре города. Пропасть ему не дают: используют для отсыпки грунтовок и в качестве уплотняющей «подушки». И вот первая партия пышущего жаром состава уже выгружена. Теперь ее нужно утрамбовать вибростанком. Всего же на тонкую, шириной в метр полосу планируется затратить более 80 тонн асфальта.
Службы разные. А интерес общий
И вновь – шум отбойных молотков, ограждение, люди в касках. Только техника уже другая: автокран-25-тонник, экскаватор. Через ограждение видны выкорчеванные из-под земли бетонные блоки. Голоса людей доносятся откуда-то снизу. Здесь ведется не укладка асфальта, а ремонт отопительных сетей. Тот самый, о котором говорили дорожники.
- Участок небольшой, до улицы Мустая Карима. Но реконструируем его полностью. Сейчас разбираем тепловые камеры, будем вырезать трубы. Новые лягут глубже, - рассказывает бригадир подрядчика - ООО «Нефтегазстрой» Эмиль Хайретдинов.
Работы находятся лишь на стадии снятия кирпичной оболочки, скрывающей стальные «вены». Но уже раскопана линия кабелей связи, и обходить ее будут снизу. По расчетам монтажников, уложиться необходимо за три-четыре недели. Спустя это время сюда как раз придут дорожники.
Завершающей точкой нашего репортажа стала улица Комсомольская. Правда, здесь асфальтовых дел мастеров пришлось еще поискать. Автомобилистов, въезжающих на нее по Лесотехникума, встречал соответствующий знак. Но и только. Еще один был смонтирован невдалеке от собора Воскресения Христова. Параллельно отмечаю, что местами на дороге рассыпана галька, оставшаяся от фрезерования. Получить такой подарок в лобовое стекло было бы неприятно. Но выясняется, что уже через несколько часов ее уберут. От этом мне рассказывают рабочие ООО «Дортрансстрой-Уфа» на перекрестке с Южным проездом.
- Демонтаж старого полотна мы закончили. Завтра с утра сметем мусор, потом можно будет говорить об укладке нового, - сказали они.
Кстати говоря, это предприятие – одно из крупнейших в своей отрасли. Благоустраивать оно будет не только Комсомольскую. Но, например, и Центральную, что в Деме. О том, какая техника может быть применена, рассказал директор Марат Латыпов.
- В нашем распоряжении есть асфальтосмесительная установка производительностью до 270 тонн в час. Имеются скоростные укладчики, одна из таких машин за 60 минут может обработать площадь в 3000 квадратов. Уточню: речь идет о защитном слое толщиной в три сантиметра.
Возвращаясь в редакцию, мы не впервые за последние дни заметили дорожные работы и на проспекте Октября. Пока они заняли лишь часть полосы общественного транспорта. А информация об ограничении движения доступна на сайте городской администрации. Спланировать маршрут автомобилисты могут благодаря размещенной на нем Интерактивной карте.
Иван БЕГМА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.