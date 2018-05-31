«ВЖИК» полетит покорять Геленджик

Знаете ли вы, что самолеты могут летать очень низко над водой, отталкиваясь от нее? Перспективно как с точки зрения экономии топлива, так и неожиданности для противника (не надо заходить на посадку с высоты).
- Экранолет использует эффект «воздушной подушки»: воздух, нагнетаемый винтами, позволяет ему отталкиваться от ее поверхности и как бы скользить над ней. Это увеличивает время полета моего «ВЖИКа» минут на двадцать, а всего он может летать час двадцать минут, - рассказывает юный изобретатель - выпускник 5 «В» лицея 60 Максим Кожевников.
Вес беспилотного летательного аппарата, изобретенного им, - 4 килограмма, а высота полета - до 50 метров, траектория - 300 метров от берега - довольно серьезные характеристики для ученической модели. Материал - поликарбонат (и он оказался как раз подходящим - легким, прочным и распространенным). Предназначение же - вполне серьезное, что видно из названия: «Летающая модель четырехвинтового разведывательного поисково-спасательного экранолета-робота «ВЖИК».
- Пролетая низко над водой, он может обнаружить браконьеров или их сети, летя высоко - потерявшихся туристов, заплывших далеко от берега, - поясняет Максим.
На Международном московском Салоне изобретений и авиационных технологий «Архимед-2017» «ВЖИК» завоевал золотую медаль. А еще Максим получил на него «Патент на полезную модель беспилотного летательного аппарата».
- Аппаратами, которые могли бы летать как высоко в воздухе, так и низко над водой, занимался еще советский конструктор Ростислав Алексеев, - комментирует научный руководитель проекта Валерий Челышев. - Результат - пассажирские суда на подводных крыльях «Ракета», «Комета», «Метеор» (помните, ходили по Белой?) и десантный экраноплан «Орлёнок», принятый в 1979 году на вооружение ВМФ СССР: он мог взлетать при высоте волн до 2 метров и развивать скорость 400-500 км/час, взяв на борт до 200 морских пехотинцев или две боевые машины. За создание судов на воздушной подушке бралось и ОКБ Сухого; споры о том, есть ли у них будущее в XXI веке, ведутся до сих пор - а тем временем боевые экранопланы малого водоизмещения уже появились на вооружении Ирана и Китая. А может, это и есть решение XXI века - экранолет из семейства беспилотников, которые используются сегодня все шире?
Между тем «ВЖИК» не стоит на месте: к Международному гидроавиасалону в Геленджике - в сентябре Максим станет его участником - он обзаведется пятью винтами вместо четырех, вес уменьшится в два раза, высота полета должна увеличиться до 100 метров. Но и это - далеко не все идеи, которые он намерен воплотить в жизнь.
- Недавно мы узнали, что в 2036 году с Землей опасно сблизится большой астероид Апофис, - сообщает мальчик. - И я приступил к проектированию межпланетного крейсера с экипажем из трех человек, который будет снабжен роботом-разведчиком и роботом-бурильщиком. Бурильщик пробурит в астероиде отверстие и забросит туда бомбу, после чего крейсер отлетит на безопасное расстояние, а астероид взорвется; осколки будут уничтожены из орудий.
(К слову сказать, об этом же задумывались и в НАСА - и оценили силу взрыва, нужную для разрушения астероида, от 880 до 506 мегатонн, что превышает силу взрыва ядерных бомб.) Так что задачи герой нашего рассказа ставит себе грандиозные. Еще одна мегазадача - поступить в Краснодарское президентское кадетское училище и стать летчиком, как и его дед Юрий Алексеевич Кондратьев. Летчиком-испытателем. Но если в детстве и юности не мечтать, не изобретать, не стремиться к трудному и недостижимому, то и дальше мир точно не перевернешь. А ведь на самом деле перед российскими изобретателями стоит еще одна грандиозная цель: пока что все «мозги» беспилотников (для хорошего ориентирования и маневрирования требуется компьютер примерно как в смартфоне, в данном случае использовались «мозги» известной фирмы Arduino) - иностранного, чаще всего китайского производства. Как и у роботов, которыми Максим тоже увлекается (еще бы, ведь в местном центре технического творчества регулярно проводятся бои роботов). Будут ли и умную «начинку» для них и «ВЖИКа» когда-нибудь делать у нас?
- Будут, - немногословно уверен юный конструктор.
Екатерина КЛИМОВИЧ.