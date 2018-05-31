Звонкоголосый Марсель

Финалист телевизионного проекта «Голос.Дети» Марсель Сабиров, как маститый артист, рассказал нашей газете о своих планах.
Известность пришла к нему в 2016 -ом – за его выступлениями следила вся страна, а «болела» вся республика. Он сольно спел зажигательную песню I've got to use my imagination («Мне пришлось использовать воображение») Джо Кокера в варианте Сары Коннер.
«Я уже достиг своей цели, допрыгнул до нее, можно сказать, и был очень этому рад», - сказал мальчик. Жители Башкортостана поддерживали своего земляка SMS-голосованием. Недавно он вновь побывал в Москве и выступил на одной сцене с Леонидом Агутиным.
В этом году Марсель закончил шестой класс. И у него уже начались каникулы, напряженная пора контрольных и диктантов позади.
Сейчас он не выступает: у него наступила возрастная мутация голоса, надо беречь связки. Зато в освободившееся время усиленно осваивает фортепиано.
- У меня очень хороший педагог по специальности - Мария Владимировна Казанцева. Всегда предлагает очень интересные произведения, поэтому я с удовольствием занимаюсь, - рассказал Марсель. – Несколько лет назад начал осваивать саксофон, но пока забросил. До поездки в лагерь хочу поучиться игре на гитаре.
О своем пути к музыке Марсель говорит честно: было трудно, но в минуты слабости помогала мама, настаивала на продолжении занятий.
- Однажды я не послушался и взял «академический отпуск» в музыкальной школе, потерял интерес, - рассказывает Марсель. – После проекта «Голос.Дети» понял, что мама была права, восстановился. Увидел, что ребята, которые хорошо владеют музыкальной грамотой, легче ориентируются в произведениях и исполнении.
Если честно, то все дается непросто: нагрузка в школе большая, иногда приходится сидеть допоздна. Конкурсов пока нет, так как я временно не пою. А учиться надо, музыкальную школу больше бросать не хочу.
Пока не могу сказать точно, что музыка станет моей профессией. Главное для меня, чтобы работа приносила моральное удовольствие и материальный достаток, что в современном мире тоже немаловажно.
Розалия ВАЛЕЕВА.