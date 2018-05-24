О бюджете - публично

Вчера в большом зале мэрии состоялись публичные слушания об исполнении бюджета Уфы за 2017 год.
- В зале 271 человек – жители города, депутаты, руководители предприятий. Накануне в Совет поступило семь письменных предложений от желающих выступить, - отметил, открывая слушания, депутат городского Совета, председатель постоянной комиссии по бюджету, финансам и налогам Павел Васильев.
Основной доклад представила заместитель главы администрации Уфы, начальник Финансового управления Гульнара Валиева, отметившая, что расходы бюджета города за 2017 год составили 24 млрд 615 млн рублей. Самая крупная статья – образование, на эту сферу выделено без малого 11 млрд (см. подробный отчет – на стр. 3). Представитель Ассоциации садоводов Константин Андреев задал вопрос о снижении процентных ставок по кредитам, привлекаемым муниципалитетом.
- Последняя перекредитовка у нас была в среднем под 8,2 процента. Эту работу мы продолжаем, но у нас предельные объемы не позволяют всю массу перекредитовать, поэтому делаем это частями. Сейчас уже заявлен новый конкурс, - пояснила Гульнара Галимзяновна.
В прениях выступила Дарья Константинова, которая подчеркнула, что работники Центра общественной безопасности ведут активную работу по наведению порядка во дворах, на улицах города.
- Ни одно школьное мероприятие профилактической направленности не обходится без помощи сотрудников Центра. Совместно проводим Дни правопорядка, викторины, конкурсы. Народные дружинники посещают неблагополучные семьи, общаются с трудными подростками. Я считаю, что необходимо сохранить объем финансирования программ по общественной безопасности.
Далее Ольга Комлева отметила, что необходимо обратить внимание на нужды садоводческих товариществ. Директор детского лагеря «Росинка» Александр Закиров сообщил, что путевки предоставляются на бесплатной основе детям от 7 до 16 лет. Летом 2017 года отдохнули около 1000 ребят. Стало традицией начинать сезон в «Росинке» с военных сборов для старшеклассников Орджоникидзевского района. Финансирование учреждения идет из муниципального бюджета.
- К сожалению, в 2017 году средства на текущий ремонт и улучшение материально-технической базы не поступали. Подготовку к летнему сезону выполнили своими силами. Но в бюджете 2018 года на капитальный ремонт лагеря предусмотрено 600 тысяч. Очень хотелось бы рассчитывать на дальнейшую поддержку города, - завершил он свое выступление.
Директор МУП «СпецЦентр «Защита» Закир Гилязов рассказал, что его предприятие занимается обслуживанием и содержанием социальнозначимого объекта бывшей территории цеха №41 «Химпрома». В 2013 году решением Арбитражного суда республики очистные сооружения «Уфахимпрома» переданы в муниципальную собственность. Финансирование МУП «СпецЦентр» «Защита» осуществляется из городского бюджета в размере 22 млн рублей. Площадь очистных 42 гектара, а водосбора – 102. Закир Гилязов попросил депутатов утвердить дальнейшее финансирование.
Альфия ИБРАГИМОВА.