По замкнутому кругу?

«Я находилась в ванной, когда вдруг - в одну минуту - слетел весь кафель со стен. Уверена, что это произошло потому, что дом дал резкую усадку. Это было четыре года назад. С тех пор не сделала ремонт, комната так и осталась с оголенной штукатуркой», - рассказывает Алла Силухина. Во дворе ее соседка Татьяна Титова указывает на съежившиеся облицовочные плиты на фасаде здания. С другой стороны, аккурат над четвертым этажом, обращает наше внимание на трещину. «Мы очень переживаем за наш дом. Уверены, что все это - признаки того, что здание постепенно проседает. Но нас никто и слушать не хочет!»
Речь идет о доме №50 по улице 50 лет СССР. Мы ходим вокруг него, внимательно слушая собеседниц. Нас не покидает сомнение – дефекты в облицовке еще не повод для столь серьезных выводов. Но вот доходим до пристроя, который занимает стоматология, и тут опасения жильцов нам уже не кажутся совсем беспочвенными…
Начало истории
Справедливости ради необходимо отметить, что весь первый этаж высотки «оккупирован» малым бизнесом: здесь и кулинария, и фотоателье, и магазинчики. Но свои неприятности жильцы связывают именно со стоматологией «Табиб», которая заняла помещения пристроя в 2014 году.
Раньше здесь располагалось кафе, и никаких неудобств жильцы от такого соседства не испытывали. Но новые владельцы затеяли ремонт. Женщины уверяют, что видели, как грузовики вывозили строительный мусор, грунт, кирпичи, делая несколько рейсов. На крышу пристроя вывели мощное вентиляционное оборудование. Обойдя другие клиники данной сети, можно убедиться, что ни в какой другой такого нет. Возможно (это лишь наше предположение), здесь располагается производственный цех. Жильцы уверяют, что чувствовали тошнотворно-приторный запах. И, несмотря на то, что клиника сейчас пустует (на сайте указано, что закрыта на ремонт), говорят, что периодически «аромат» витает в воздухе.
Спрашивается, почему стоматология неожиданно закрылась? Ведь здесь только что сделали ремонт, пошли первые пациенты, в окна видно, что даже мебель бросили. Возможно, дело как раз в пресловутом ремонте?
Мы обратили внимание на оконные проемы пристроя, обращенные в сторону улицы Менделеева. Они покрыты трещинами, отваливается кусками штукатурка. Между пластиковыми рамами и стенами образовались такие щели, что стеклопакеты можно вынуть, приложив небольшие усилия. Конечно, мы не специалисты, но логично предположить, что такие дефекты не могли возникнуть без серьезной причины.
Женщины утверждают, что проседает крыша пристроя. Об этом свидетельствует то, что в том же 2014 году лопнула вентиляционная труба, протянутая от клиники на крышу дома. А между смежными пристроями, которые кроме стоматологии занимают магазин и фотоателье, образовалась внушительная трещина. Обслуживающая организация ООО «Лесное» установила маячки, чтобы следить за ее состоянием и завела журнал наблюдений.
Мы дважды направляли письмо в ООО «Табиб+», которому на праве собственности принадлежат занимаемые помещения. Наш запрос получил коммерческий директор компании. Но, к сожалению, за целый месяц ответа не последовало. Не можем осуждать «молчаливую» политику предприятия, но выражаем готовность к дальнейшему диалогу.
Кстати, с диалогом с персоналом стоматологической клиники у жильцов не сложилось. В прошлом году была создана целая комиссия, состоявшая из представителей районного муниципалитета, управляющей компании и совета многоквартирного дома, которая хотела осмотреть помещения пристроя. Но охранник не пустил их по указанию «свыше».
Вход воспрещен
В 2015 году Татьяна Александровна и Алла Леонидовна создали совет многоквартирного дома. «Надоела неразбериха», - объясняют они. Первая преподает в школе, а вторая – бухгалтер с большим стажем. Они добились порядка в счетах, сейчас новые планы, к примеру, нанять консьержку, благоустроить двор.
Дом построен в 1986 году. Но запущенным его назвать язык не повернется. В УЖХ города отчитались, что только за последние несколько лет в нем выполнен капитальный ремонт инженерных коммуникаций, обновлен асфальт на придомовой территории, а три года назад заменили износившиеся кабины лифтов на новые.
Однако и тут есть проблема. Есть только два доступа к инженерным сетям, расположенным в подвале. Один вход, больше напоминающий лаз, находится в фотосалоне. Его хозяева любезно разрешают пользоваться им. Но в нерабочее время, когда салон запирается, он становится недоступен. Был еще один удобный вход с широкой лестницей, сейчас он находится в том самом «Табибе». До того как стоматологическая клиника заняла пристрой, им-то и пользовались в случае необходимости. Но сейчас это не представляется возможным. Более того, когда мы оказались в подвале, то увидели капитальную стену, которая отгораживала часть подземелья, располагающегося под стоматологической клиникой. Как раз там и остался тепловой узел, который относится ко всей высотке. И жильцы, сопровождавшие нас, и сотрудники фотоателье удивились, ведь еще недавно стены не было.
- В прошлом году в доме случилась коммунальная авария – прорвало трубу. Залило даже шахту лифта. Тогда под стоматологией подвал был перегорожен железными балками. Слесарь чудом добрался до коммуникаций, чтобы устранить протечку. А как быть теперь, случись что, даже не знаю. И что мы будем делать осенью, когда начнут подавать тепло и придется регулировать систему? – недоумевает старшая по дому.
Действительно – что? Коммуникации целого дома зависят от воли одного хозяина? Примечательно, что и чердачное помещение высотки тоже отдано в аренду. А ведь там располагается лифтовое хозяйство.
Разрешения не спросили
Вернемся к подвалу и стене в нем. Вот что ответили нам в Управлении по обеспечению жизнедеятельности города.
- На настоящее время обращений о согласовании на заседании Межведомственной комиссии по вопросам внешнего оформления городских территорий перепланировки (переустройства) нежилого помещения по вышеуказанному адресу не поступало. В МБУ «Центр городского дизайна» г.Уфы документация для вынесения и согласования на заседании МВК не представлялась, решений Межведомственной комиссией о согласовании перепланировки (переустройства) данного помещения не принималось, - сообщил начальник отдела муниципального жилищного контроля К.Н. Артеменко.
Как пояснил заместитель директора Управления жилищного хозяйства города Р.М. Ахметов, если реконструкция, переустройство и (или) перепланировка помещений невозможны без присоединения к ним части общего имущества в многоквартирном доме, каковой являются подвалы, на такие действия должно быть получено согласие всех собственников МКД (ст. 40 Жилищного кодекса РФ).
Понятно, что никто у них разрешения не спрашивал. Но что же теперь делать?
В том же УЖХ посоветовали обратиться в Госкомитет РБ по жилищному и строительному надзору. Дескать, в его задачи входит пресечение нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных жилищным законодательством правил по использованию жилищного фонда.
Однако из надзорного ведомства пришел неутешительный ответ:
«По факту перепланировки и переустройства нежилого помещения «Табиб» по улице 50 лет СССР, 50, обращения не было, проверка со стороны Госкомитета РБ по жилищному и строительному надзору не проводилась». А в конце прииска: обратитесь в муниципалитет.
Вот он – замкнутый круг. Получается, что кто-то, возможно, увлекся ремонтом, в результате чего может пострадать жилой дом, перекрыл коммуникации, но никому до этого и дела нет.
Альбина ЗУБАРЕВА.