Перевоплощение долгостроя

- Живу в центре города и уже много лет из окна наблюдаю, как облик столицы портит долгострой, расположенный на улице 8 марта, 7а. Когда-то возвели четыре этажа и с тех пор стройку «заморозили». Что и когда здесь появится, неизвестно, - пожаловался в редакцию наш читатель Миркасим Абдулгалямович.
Мы выехали на место, чтобы узнать, в каком состоянии сегодня находится объект. Четыре этажа из красного кирпича здесь появились много лет назад. Доступа нет: массивные двери из металлических листов надежно запаяны. Вокруг помещения складированы бетонные блоки, где-то торчит арматура и валяется мусор. Постройка имеет общую стену с находящимся рядом бассейном колледжа предпринимательства, экологии и дизайна.
Чтобы узнать, кому принадлежит земельный участок с долгостроем, мы обратились в Управление земельных и имущественных отношений города. По нашему запросу сотрудники ведомства выехали на место.
- Земельный участок является собственностью Республики Башкортостан и предоставлен в бессрочное пользование УКПЭиД Министерством земельных и имущественных отношений РБ. При осмотре установлено, с западной стороны к бассейну пристроено здание площадью застройки 102 кв.м. Строительные работы на данный момент не ведутся, - ответил начальник Управления Раиль Еникеев.
На следующий день мы отправились к директору учебного заведения и поинтересовались судьбой объекта. Галина Александровна в должности относительно недавно -1,5 года, но в курсе ситуации.
- Земля с пристроем в 2016 году были каким-то образом проданы физическому лицу. Когда я вступила в должность, инициировала судебный процесс, который принес результаты только в сентябре прошлого года. Правда, пока есть только судебное решение и нам фактически ничего не вернули. Сейчас документы находятся в Росреестре. Но и здесь свои сложности. Бывший владелец оформил постройку как готовое здание, и сейчас специалисты не знают, как его перерегистрировать. Оформить как недостроенное также не могут, ведь в судебном решении указан объект завершенного строительства и в нем фигурирует только отмена сделки.
Ситуацию помогает разрешить администрация города. После того как все документы будут оформлены, руководство колледжа планирует привлечь инвесторов и завершить строительство, разместив в нем спортивный комплекс. Если спонсоры не найдутся, здание придется снести.
Мария АПКАРИМОВА.
Фото Валерия ШАХОВА.