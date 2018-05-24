Беда от мыши

Никогда не думал Валерий Хоменко, работник станции Дема-2, что из здорового, жизнерадостного мужчины враз превратится в полуослепшего и беспомощного. И все из-за какого-то маленького юркого грызуна.Он почувствовал себя неважно в январе прошлого года. Думал, что обычная простуда, решил отлежаться, принять аспирин. Тревогу забил лишь через неделю: ломота в теле не проходила, температура скакала, и кроме того, начал терять зрение.Вызвали «скорую», врач опытным взглядом определил: «геморрагическая лихорадка» и доставил в инфекционную ГКБ №4.- У меня было настолько плохое самочувствие, что думал – не выживу. Даже медсестра, которая брала кровь из вены на анализы, воскликнула; «У вас в пробирке кровь свернулась!». Жуткая слабость, головокружение, высокое давление.Однако, как оказалось, «мышку» подцепили еще почти полсотни человек. Между тем они не раз обращались к руководству станции с просьбой провести санитарные работы: мыши настолько расплодились, что буквально бегали под ногами. И вот итог: госпитализация. Только после эпидемии была проведена комплексная дезаритация, а здание бытовки - опечатано.Начальник отдела Роспотребнадзора РБ Олег Мавлютов пояснил: «Хотя пик геморрагической лихорадки с почечным синдромом приходится на период с мая по октябрь, в прошлом году за январь по республике у нас было зарегистрировано 144 случая, в том числе по Уфе - 77».А один из заболевших был настолько плох, что попал в реанимацию.- На первой стадии заболевание легко спутать с гриппом или ОРВИ, - прокомментировал заместитель главврача ГКБ №4 Александр Дмитриев. – Проявляются типичные признаки интоксикации организма. На второй стадии, когда уже начинают страдать почки, возникает жажда, причем со скудным мочеотделением, лицо и шея становятся гиперемированы, перед глазами плывет туман. Лечить недуг необходимо только в стационарных условиях. Обычно рост заболевших отмечается весной, сейчас каждый день к нам поступают инфицированные граждане. За 1 квартал заболело уже 116 человек, все они заразились за пределами Уфы.Обострение инфекционного заболевания связано с потеплением. До сих пор специализированных вакцин и особых противовирусных средств от так называемой «мышки» не изобрели. Поэтому садоводам необходимо побеспокоиться о безопасности: пригласить дератизаторов, самим разложить отраву и не забывать тщательно мыть руки, а также – овощи и зелень перед употреблением. А пока не вывели грызунов, лучше обрабатывать грядки в медицинской маске.От домашних мышей заразиться невозможно, однако они могут стать носителями вируса, «пообщавшись» с полевыми грызунами. Поэтому в столице стоит побеспокоиться о своем здоровье жителям многоквартирных домов, соседствующих с лесополосой. Ответственные домкомы так и делают: заключают договора с какой-либо обслуживающей организацией и выводят из подвалов не только мышей, но и опасных насекомых.Есть и народные средства, которые тоже достаточно эффективны. Мария Павловна, давняя моя приятельница, проживает возле Уфы в частном доме с небольшим наделом земли и с успехом применяет от грызунов чернокорень лекарственный. Она высаживает растение по периметру участка, и он замечательно отпугивает вредителей от дома. Эффективно, но чуть слабее действуют полынь и мята. А еще эти травы можно высушить и пучками развесить по углам сеней и комнаты. Если же мыши «притерпелись» к такому запаху, можно возле норок разложить начинку из толченого стекла и хлеба, разбив туда яйцо.Ирина ШИПУНОВА.