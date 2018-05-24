Вы уверены, что знаете всех своих «соседей»? Некоторые из них такие мелкие, что не разглядеть, однако они могут существенно подпортить настроение живущих с ними под одной крышей.Мал – да опасенМало кто обрадуется, увидев паука на окне или таракана, исследующего закрома хлебницы. «Сожители» могут быть абсолютно безвредны, однако отдельные их виды представляют серьезную опасность не только для продуктов и вещей, но и для самого человека. Можно равнодушно относиться к шуршанию по ночам, не подозревая, что мелкая «напасть» нередко становится причиной легочных заболеваний, аллергии и опасных инфекций.Например, тараканы переносят на своих щетинистых лапках, хитиновом покрове и в пищеварительной системе 32 вида болезнетворных бактерий, 17 видов грибков, 3 вида простейших, таких как кишечные амебы, вызывающие колит, дизентерию (амебиаз), токсоплазмы, которые являются опасными возбудителями тяжелого заболевания – токсоплазмоза, 2 штаммов вируса полиомиелита и яйца гельминтов. Внутри них развиваются ленточные гельминты, на усиках - стафилококки. В кишечнике опасных соседей обнаружены возбудители тифа, холеры, туберкулеза, сальмонеллеза, причем самим тараканам патогенная микрофлора не причиняет беспокойства. При этом популяция их разрастается стремительно, ведь от одной тараканихи за жизненный цикл на свет может появиться до 500 деток.Укусы клопов становятся причиной бессонницы и кожных инфекций, а между тем плодятся они с феерической быстротой – одна только самка за месяц способна вывести от 30 до 70 личинок, за весь жизненный цикл данный показатель составляет около 500 кровопийц. К слову, все известные яды воздействуют лишь на взрослую особь, совершенно не вредя яйцам и личинкам. Именно поэтому рекомендуется производить несколько обработок с периодичностью в несколько дней.Слово специалистамМногие насекомые не покинут насиженного места без вмешательства дезинсектора, к счастью, предложений от частных служб тоже немало. Мы обратились в некоторые из них.В компании «СЭС» сообщили, что стоимость обработки однокомнатной квартиры около 1800 рублей. Цена формируется из-за нескольких факторов: импортный препарат будет дороже, многое зависит от площади объекта и степени его зараженности. В основном к ним обращаются с жалобами на клопов и тараканов, и с наступлением тепла количество клиентов стремительно растет. А вот фирма «Комфорт» берется и за уничтожение муравьев, моли, мух и даже мокриц. Стоимость изменяется незначительно, а применяемые методики и составы средств могут заметно разниться.- Качество дезинсекции зависит не от выбранного метода, а от того, насколько он применим в определенной ситуации, - сообщили сотрудники компании. – Например, в помещении лучше всего использовать генератор холодного тумана. Для оптимального результата необходимо подготовить квартиру, убрать лишнюю мебель и предметы обихода, упаковать в полиэтилен продукты питания и одежду, произвести влажную уборку, чтобы капли аэрозоля хорошо проникли в щели и трещины. После обработки в квартиру можно заходить уже через 4 часа. Генератор горячего тумана применяется в производственных помещениях и на открытых пространствах, ведь в жилой комнате высокая температура распыляемого вещества может повредить пластиковые элементы, шторы, мебель. Прибор работает на газе или бензине, и выхлоп не понравится не только насекомым, но и владельцам.ООО Единая служба дезинфекции известна в городе не понаслышке – в этом году она занимается обработкой парка им.Гафури от клещей и комаров.- Используем импортные средства фирмы Bayer, которые хорошо зарекомендовали себя на международном рынке, обладают отличным инсектицидным действием и нейтральным запахом, - объяснили они. В других компаниях используют универсальные препараты, воздействующие на большинство видов насекомых, в составе которых тиаметоксам, альфа-циперметрин и другие.Бдительные жителиВ редакцию поступила жалоба: в новом доме завелись клопы. Пострадавшая безрезультатно борется с ними на протяжении нескольких месяцев, испробовала и частные и государственные структуры. Вместе с тем у нее стали появляться подозрения – а не подбрасывают ли зловредных насекомых предприимчивые дезинсекторы?- Такая легенда ходит давно, однако это абсурд, - уверяют работники служб дезинсекции. – Насекомых можно принести в квартиру на одежде и обуви, в бытовой технике и предметах мебели, кроме того, они легко распространяются, перемещаясь по вентиляционным шахтам и розеткам. Именно поэтому обработку лучше проводить вместе с соседями.Жители многоквартирных домов не остаются с бедой один на один, ведь общедомовые площади подлежат регулярной обработке - затраты на это являются расходами управляющих компаний.- Мы проводим санитарно-профилактические мероприятия ежемесячно, в частности, в подвалах, которые служат основным источником сырости, независимо от того, какая бы хорошая здесь ни была вентиляция, - сообщил заместитель директора УЖХ Кировского района Рустем Самигуллин.Своими руками - средства и методыПолки в отделах ломятся от различных препаратов. Например, гели и порошки становятся для насекомых приманкой – скушав лакомую субстанцию, они разносят мор и на собратьев. Стоимость гелей от 300 рублей за 100 мл, этого объема хватит на обеззараживание довольно большой квартиры.Аэрозоли, как правило, убивают на месте, попадая в организм через дыхательную систему. За баллончик смеси придется отдать от 80 до 500 рублей. Предлагаются и различные варианты ловушек, с клейкой основой или отравленной приманкой, стоимость которых варьируется от 40 до 400.Инновационным способом стало использование универсальных электрических ловушек, которые одинаково успешно уничтожают все виды - гибель наступает в результате получения разряда. Стоит упомянуть и приборы, излучающие ультразвуковые волны, которые воздействуют на нервную систему насекомых. Правда, у клопов психика невероятно устойчивая, им они не вредят, зато вполне действенны в борьбе с комарами. За самые бюджетные модели придется выложить не меньше 800 рублей, зато они не вредят окружающей среде и не требуют замены.А вот обращаться к народным рецептам, в основе которых старый добрый карбофос, специалисты не рекомендуют. Высокая действенность препарата нивелируется его сильными токсичными свойствами, и после обработки все поверхности в доме необходимо тщательно промыть щелочным мылом.Юлия ПАХОМОВА.