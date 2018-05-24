Идет охота на клещей

В Уфе парки и скверы, пляжные зоны полностью обработаны от клещей на территории 340 гектаров. Больше половины от планируемой площади (22 тысячи га) обработано от грызунов. Также обработают водоемы от личинок комаров.Подробности «УВ» узнали у главного врача Республиканского центра дезинфекции Павла Мочалкина.- Обработка от клещей производится ранним утром, до того как на улицах появятся люди, - рассказал Павел Александрович. – Начинаем работы тогда, когда среднесуточная температура воздуха держится на уровне выше семи градусов, именно в это время наблюдается наибольшая активность вредоносных насекомых. Их обрабатывают препаратом циперметрин. Он безопасен для человека и животных, но клещи погибают от контакта с жидкостью или при попадании в желудок насекомого.До начала работ специалисты Центра дезинфекции проводят контрольный сбор клещей, чтобы оценить их количество на территории. Исследование называется флагокилометр: белую ткань наматывают на палку и проводят ею по кустарникам и траве. Так обследуют пять километров. Подсчитывают сколько собрали, после чего обрабатывают моторными опрыскивателями. Разумеется, в парках и скверах устанавливают щиты с информацией, что здесь проводится обработка. Но, как подчеркнул Павел Александрович, через несколько часов после распыления препарата горожане могут гулять без вреда для здоровья.Через 5-10-15 дней контрольный сбор повторяют. Результат хороший, если после обработки на «флаге» не обнаружено ни одного клеща.Республиканский центр дезинфекции контролирует и популяцию комаров. Обрабатывают берега водоемов, чтобы уничтожить личинок кровососущих. Здесь также есть свои нюансы: яд может воздействовать только на личинку, которая находится во второй стадии развития. Эпидемиологи отбирают пробы воды и определяют стадию: если она подходящая, то начинается обработка.- Такая же, как от клещей, до последнего комара? - интересуемся мы.- Нет. Комары в городе должны быть, у нас нет задачи уничтожить их совсем – они тоже звено биоценоза, кормовой цепочки. Если мы их совсем удалим из городской среды, нарушим биологическое равновесие. Наша задача не допустить неконтролируемого размножения.Как подчеркнул Павел Мочалкин, все места массового отдыха горожан обрабатываются с 2007 года и объемы работ будут только увеличиваться.- Парк Лесоводов, например, всего несколько лет назад был непролазным лесом, сейчас – одно из популярных мест отдыха, и теперь мы его территорию тоже обрабатываем, - пояснил он.Тоже самое касается Непейцевского дендропарка. В ближайшие годы ожидается, что территория, обрабатываемая от клещей, увеличится на 215 га, от мышей – на 377 га и от комаров на 116 гектаров.Розалия ВАЛЕЕВА.