История Аделины

Мы говорим: чужих детей не бывает. Готовы заступиться,
помочь материально, но взять в свою семью, согласитесь, не
каждый отважится.
- Знакомься, Ярослав, твоя сестренка!
Худенькая смуглая девочка несмело переступила порог квартиры. Все невзгоды, выпавшие на долю пятилетнего ребенка, остались позади. Впереди была счастливая, безмятежная жизнь в просторной уютной квартире, где вскоре появились спортивный уголок и синтезатор. А этот парнишка, всего на полгода постарше,
станет не только хорошим другом, но и защитником.
Главный специалист отдела образования Демского района
Гульнара Сулимова думала недолго. Два года назад в отдел привезли прямо из садов испуганного ребенка.
- Мама умерла, Аделину забрала к себе бабушка, да не очень
заботилась. Спасибо соседям по даче: позвонили, сообщили, что
малышка бродит одна, голодная, - рассказали сотрудники отдела
опеки.
А Аделина, не слушая никого, подошла к Гульнаре.
- Я тогда сразу сказала: мы заберем ее к себе, - говорит Гульнара
Фанисовна. – Вечером пришла домой и поставила всех в
известность – ждите прибавления! Супруг и старший Руслан
(сейчас он – военнослужащий) тут же согласились. Ярослав,
конечно, тоже. Однако была опаска – как на деле получится. А если
станет ревновать, почувствует себя ущемленным? В таком возрасте
всякое бывает.
В самом деле, сначала сын выговаривал: «Даа, вы с Аделиной
больше занимаетесь, вы ей вон сколько всего накупили!».
Близилось 1 сентября. Ярик был уже готов к нулевому классу и
читал по слогам, а девочка не знала ни буквы. Гульнара взяла
отпуск и с нею занялась азбукой. Когда отправлялась по делам,
книгу брал Ярослав и тоже водил пальцем по буквам. Так что когда
малыши отправились в детский сад, ни за кого не пришлось
краснеть. А потом брат проявил себя как настоящий мужчина.
Когда Аделину в группе обидел мальчик, он подбежал и
пригрозил:
- Только еще тронь!
Сейчас Аделина и Ярослав учатся в четвертом классе школы №101 на «хорошо» и «отлично». Братишка уже не обращает внимания на то, что девочка постоянно ластится к маме.
Из ребят получился замечательный дуэт. Они играют в четыре руки
на синтезаторе и поют, участвуют в вокальных конкурсах, занимаются спортом.
- Зимой сделали традицией лыжные прогулки в
лесопарковой зоне Баланово, - говорит глава семьи Илья
Николаевич. – Сейчас мы и не представляем себя без Аделины.
Смотрит на мир огромными лучистыми глазами. Жена учит: «Держитесь вместе, стойте горой друг за друга!». Случается, повздорят, но больше пяти минут дуться не могут.
- Вы говорите: повезло Аделине, но и нам – с ней, - говорит
Гульнара Фанисовна. – Тяжелая жизнь в столь раннем возрасте
никак не сказалась на ней. Она очень заботлива, ласкова,
трудолюбива. Сразу же назвала меня «мамой». А это значит, что я
стала еще счастливее.
Ирина ШИПУНОВА.