Всевидящее око

Еще полгода назад все было нормально, а теперь уже приходится щуриться на остановке, чтобы не сесть по ошибке в другой трамвай? Читаете книгу, а потом страдаете от головной боли? Ребенок слишком близко подходит к телевизору? Все это сигналы для того, чтобы обратиться за помощью к специалисту.
О заболеваниях глаз и их современных методах лечения рассказывает доцент кафедры офтальмологии БГМУ, кандидат медицинских наук Светлана Авхадеева.
- Светлана Рудольфовна, в наше время офтальмология достигла высоких результатов. И все-таки, от каких заболеваний можно потерять зрение, если, безусловно, их не лечить?
- Серьезных заболеваний глаз, приводящих к слепоте, очень много: катаракта, глаукома, диабетическая ретинопатия, атрофия зрительного нерва, дистрофия роговицы и другие. Поэтому в возрасте старше 40 лет остроту зрения следует проверять ежегодно, даже при отсутствии тревожных симптомов. Начиная с 45, исследование следует дополнять измерениями внутриглазного давления и, при необходимости, осмотром глазного дна. В норме внутриглазное давление должно находиться в пределах 18-25 мм.рт.ст.
Огромную роль в профилактике играет также гигиена зрения. Следите за правильным освещением. Наилучшее дает отраженный солнечный свет. Прямой свет пожилым людям не рекомендован, он может действовать раздражающе. При чтении книгу или газету следует держать на расстоянии 35–40 см от глаз. Если приходится читать лежа, например, в больнице, не запрокидывайте голову. Желательно поместить рядом лампу, чтобы она хорошо освещала страницы.
- Какие самые распространенные заболевания возникают с возрастом?
- Катаракта. При этом недуге случается полное или частичное помутнение хрусталика, когда в глаз проникает только часть света, что вызывает ухудшение зрения. Вы будто видите все как бы сквозь пелену – нечетко и размыто. С течением времени болезнь прогрессирует – хрусталик становится более мутным, зрение – хуже. Катаракта нередко приводит к слепоте. Это заболевание встречается в любом возрасте.
- Что относится к факторам риска?
- Довольно много, например курение, прием лекарств на протяжении длительного времени, расстройство эндокринной системы, травма.
- Как проявляется болезнь?
- Перед глазами мелькают штрихи, пятна, изображение двоится, появляется светобоязнь. На зрелой стадии хрусталик мутнеет полностью, человек теряет предметное зрение, остается лишь ощущение света и тени. В перезрелой - распадается, в глазу может повыситься давление. Диагностировать катаракту несложно при осмотре хрусталика с помощью микроскопа.
- Ее можно вылечить?
- Пожилые люди, узнав о болезни, случается, обращаются к народным методам: прикладывают компрессы с медом, начинают принимать свекольный или морковный соки. Возможно, закапывание витаминных капель можно использовать в профилактических целях, но не более.
От катаракты невозможно избавиться при помощи медикаментов, диет, терапевтических методов. Единственный эффективный путь - удаление помутневшего хрусталика и его замена на интраокулярную искусственную внутриглазную линзу. Это операция факоэмульсификации. А теперь появились и лазерные методы. При этом используется местная капельная анестезия, которая не оказывает никакого влияния на сердце.
- Для чего измеряют внутриглазное давление?
- Глаукома очень коварна тем, что нередко протекает без каких-либо начальных симптомов, и человек живет с этим недугом, не подозревая о его наличии. Без соответствующего лечения она может привести к полной слепоте. Факторами, которые могут провоцировать ее появление, является как естественное старение организма, так и прием стероидных препаратов, а также дальнозоркость или близорукость. Лечение заключается в нормализации и контроле внутриглазного давления. Существует как медикаментозное лечение (глазные капли), так и хирургическое - трабекулэктомия. Есть и более прогрессивный способ лазерной терапии, называемый трабекулопластикой.
Помните: глаукома, как и катаракта, может быть наследственным заболеванием. В группе риска находятся все, чьи кровные родственники когда-либо страдали недугом. Для раннего выявления «молчаливого», но грозного заболевания, рекомендуется всем лицам старше 40 лет, а у людей с наследственной предрасположенностью старше 35 один раз в год проверять внутриглазное давление.
- К сожалению, значительное количество уфимцев страдает диабетом, это сказывается на состоянии глаз?
- Как тяжелое «дополнение» к заболеванию возникает диабетическая ретинопатия, когда возникают аномальные изменения кровеносных сосудов сетчатки глаза. Они теряют свою плотность, эластичность, происходят кровоизлияния. В итоге человек видит «размазанное», порой искривленное изображение. Данной болезни может сопутствовать частичная или полная потеря зрения.
По существу лечения диабетической ретинопатии не существует. Но лазерная терапия (фотокоагуляция) обычно оказывается эффективной для предотвращения потери зрения. Но она обязательно должна быть сделана до того, как сетчатка глаза сильно пострадает. В поздних стадиях, при наличии кровоизлияний, проводится операция по удалению измененного мутного стекловидного тела – витрэктомия.
- Как обнаружить астигматизм у маленьких детей?
- Если ребенок рассматривает картинки или предметы, держа их перед самым лицом, подходит близко к экрану телевизора, жмурится, жалуется на боли в глазах и голове – стоит обратиться к офтальмологу.
- Как лечить астигматизм?
- Раньше лечение заключалось в исправлении зрения с помощью цилиндрических линз. Современная медицина предлагает мягкие контактные линзы, которые не ранят роговицу. Носить их можно длительное время.
Если же болезнь прогрессирует, прибегают к оперативному вмешательству. Часто близорукость, дальнозоркость и астигматизм сочетаются с отклонением глазного яблока. Чаще патология касается обоих глаз, когда мышцы не удерживают их в симметричном положении. Но бывают случаи «расцентровки» на одном глазном яблоке, когда головной мозг «выключает» изображение с больного глаза.
Астигматизм чаще является врожденным заболеванием. Косоглазие при астигматизме появляется на 2-3 году жизни. Их надо лечить в раннем дошкольном возрасте ребенка. У взрослых роговицу неправильной формы корректируют при помощи лазера. А вот косоглазие у взрослого человека будет исправить достаточно сложно.
- Ваше мнение – что лучше: очки или линзы?
- Однозначного ответа нет. Детям дошкольного возраста чаще назначают очки. Линзы более выгодны в косметическом плане, «не потеют», не мокнут под дождем, безопасны при занятиях спортом. Но у любого человека, пользующегося контактными линзами, должны быть и очки, так как линзы нельзя носить во время вирусных заболеваний (ОРВИ, грипп), когда глаз сильно раздражен, либо появились боли.
- Какие меры профилактики следует предпринимать тем, кто большую часть рабочего времени проводит за компьютером?
- Должно быть качественное освещение. Некоторые дома предпочитают работать в темноте. Но резкий контраст яркого экрана и темной комнаты заставляет напрягать мышцы глаз. Для дополнительного света выбирайте лампы накаливания 75 – 100Вт, но не более. Каждые полчаса давайте отдых глазам, в перерывах делайте гимнастику для глаз и шейно-воротниковой зоны.
Беседовала Ирина ШИПУНОВА.