Памятные чашки

- 9 мая ко мне приезжают родственники, я достаю два сувенирных сервиза, самовар, доставшийся от прабабушки, и мы все вместе пьем чай. Из этих чашек - только в этот знаменательный день, - рассказал «УВ» коллекционер советского фарфора Валерий Мальков, представивший свою коллекцию сувениров в честь Победы на выставке в Национальном музее РБ (она называется «Война. Победа. Память»).
Предметы выглядят как новые, выполнены в строгом, но изысканном и выразительном стиле. А иначе о Победе говорить и невозможно, даже языком фарфора.
- Вообще собираю предметы начиная с 1930-х и заканчивая 1990-ми годами, - продолжает коллекционер. - Могу сказать, что до 1965 года Победа так широко не праздновалась. Не до того было: восстанавливали страну, поэтому вы не найдете ни кружек, ни чашек с надписями, скажем, «10 лет Победы». Вот в честь 20, 30-летия - уже есть. Я все собирал на аукционах, в том числе через Интернет, немало предметов мне прислали с Украины – там эта тема была когда-то хорошо развита, такой фарфор выпускал Богдановский завод. А у нас - только Ленинградский ФЗ (сейчас переименован обратно в Императорский) и Дулево.
Также на выставке можно увидеть и фотографии дедов Валерия Малькова, добывших Победу. Его дед со стороны матери Хисам Шакирович Бухарметов воевал в Сталинграде, был десантником, старшиной в гвардейском полку, куда, как поясняет гордый внук, брали не всех. Брали образованных, отличившихся - а дедушка был учителем математики и физики и после войны преподавал эти предметы в деревне Малое Ибраево, был директором школы, его знали все. Двоюродный дед Назип Шайхутдинович Бухарметов воевал с японцами и вернулся только в 1951-м. О службе деда с отцовской стороны Александра Михайловича Малькова я знаю, к сожалению, меньше: на момент начала войны ему было 16 лет. Но у него тоже есть боевые награды.
- Завтра я обязательно пойду с их портретами на «Бессмертный полк», - заключает Валерий Алевтинович.
«И будем поддерживать справедливый мир»
Кроме сервизов и дорогих дедовских наград здесь есть и номер «Комсомольской правды» от 7 ноября 1943 года. В нем - торжественный доклад Верховного Главнокомандующего о положении на фронтах (уже можно торжествовать), Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении Сталина орденом Суворова I степени «за правильное руководство операциями Красной Армии в Отечественной войне и достигнутые успехи». В разделе «От советского информбюро» - оперативная сводка от 6 ноября, когда был взят Киев, и кадры дымящегося города. «Продолжая развивать успешное наступление, войска 1-го Украинского фронта овладели районным центром Киевской области городом Васильков, также заняли более 60 других населенных пунктов», - говорится в ней.
Также газета публикует поздравления с 26-й годовщиной основания Советского Союза от Франклина Д. Рузвельта, шаха Ирана Мохамеда Реза Пехлеви, Англии и США. «Позвольте мне в этот день поздравить Вас (письмо адресовано председателю Президиума Верховного Совета СССР Михаилу Калинину), - пишет Франклин Рузвельт, - народ и вождей Советского Союза и выразить мое и моих соотечественников глубокое восхищение тем великолепным стилем, в котором Красная Армия отбросила захватчика. Красной Армии и народу Советского Союза принадлежат вечная честь и слава. …Их пример и самопожертвование вдохновляют все силы, объединенные в совместной борьбе за победу.
В духе единства, который стал еще более очевидным в соглашениях, недавно заключенных в Москве, и с силами, возникающими из взаимного понимания, доверия и активного сотрудничества, Объединенные Нации разрушат силы агрессии и установят и будут поддерживать справедливый длительный мир».
«Вокруг фашисты. Впереди - объект»
А знаете ли вы, какие открытки на военную тему выпускались в Советском Союзе? Не только поздравительные на 9 Мая - с гвоздиками - но и пронзительные сцены обороны Москвы и Ленинграда, из жизни партизан, картины рытья траншей и боев, не скрывавшие правды о войне. Многие написаны знаменитыми художниками, и, возможно, одна такая открытка скажет заинтересованному зрителю больше, чем целый классный час на соответствующую тему. Как рассказал «УВ» коллекционер Владимир Буравцов, представивший собрание открыток на военную тематику для выставки в том же музее, часть из них – бодрые агитки «Молодежь - на самолеты», «Изучение бронемашины» - выпущены еще в 1938 году, к 40-летию комсомола. А дальше - серия «Брестская крепость» («Партийное собрание в Восточном форту», «Солдаты подземного гарнизона»), «Отстоим Москву!», «Подольские курсанты под Юхновом», «Патриотическое молебствие 22 июня 1941 года в Москве», ряды противотанковых сооружений вокруг столицы, сцены из блокадного Ленинграда, многие из которых написаны самими ленинградцами. Портрет Рихарда Зорге и серии «Комсомольцы-герои» и «Пионеры-герои», где нам улыбается юная красавица Наталья Ковшова, а Александр Матросов выглядит практически школьником (на момент совершения подвига ему было 19). А в честь кого в Уфе названа улица Шумавцова, идущая параллельно Первомайской? Алексей Шумавцов был руководителем подпольной комсомольской организации в Калужской области, на счету которой немало успешных диверсионных и разведывательных операций. Ниже, тоже в группе награжденных посмертно - Лора Михеенко, 14-летняя пионерка из-под Ленинграда, собравшая для партизанского отряда немало ценных сведений и участвовавшая в подрыве железнодорожного моста через реку Дрисса на линии Полоцк - Невель; благодаря ей удалось вывести из строя и проходивший по мосту эшелон противника. Марат Казей - разведчик штаба 200-й партизанской бригады, действовавшей под Минском, которому удалось добыть ценные документы неприятеля, а также помочь своему отряду вырваться из окружения, Витя Коробков – разведчик и связной партизанских групп, скрывавшихся в старокрымском лесу, его товарищ Шура Кобер, вместе с которым они доставили подпольщикам радиопередатчик, взрывчатку, оружие. Глядя на эти лица, все должны задуматься: как сделать так, чтобы 14- и 15-летние разведчики больше никогда не уходили на смертельно опасное задание? На лица своих сверстников, не испугавшихся фашистов, пока что пришли посмотреть только экскурсии из близлежащих школ – но разве этого достаточно?
Здесь же представлена и галерея портретов маршалов Советского Союза, так что можно проверить себя - многих ли вы знаете?
- Сейчас такие открытки выпускают частные издатели, не для продажи в Роспечати, - говорит Владимир Буравцов. - А это тоже память, которая не должна замыкаться в частных коллекциях. Почему я и собрал выставку.
Екатерина КЛИМОВИЧ