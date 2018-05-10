Анатолий Тарасенко: «В России сейчас масса интересных возможностей для бизнеса»

Мы уже привыкли к красивым кадрам «Симфонических ночей», снятым с беспилотников: чаша амфитеатра под Конгресс-холлом, заполненная восторженными зрителями, с воздуха смотрится гораздо интереснее. Так же считают и многие молодожены, заказывая их для съемки свадьбы. Метод хорош и для картографирования - с дронов можно получить кадры более высокого разрешения, чем со спутников.
Они могут облетать труднодоступные участки трубопроводов и линий электропередач, чтобы выяснить, все ли там в порядке (раньше это делалось на вертолете, что обходилось значительно дороже: час работы вертолета стоит 200 тысяч рублей, час работы дрона - около 30 тысяч). А латвийская компания Aerones использует их для чистки лопастей ветрогенераторов от льда: работа, которую раньше выполняли промышленные альпинисты, стала дешевле и безопаснее. Словом, услуги беспилотников сегодня востребованы. Что и побудило молодого предпринимателя Анатолия Тарасенко создать веб-сервис dronika.ru, облегчающий установление контактов между заказчиками подобных услуг и пилотами дронов: до сих пор люди вынуждены были самостоятельно искать их в Интернете. Разработка удостоена гранта в 500 тысяч рублей по программе «УМНИК-НТИ Аэронет» Фонда содействия инновациям.
«УВ» решили узнать, как это помогло стартапу и во что может вылиться подобное начинание: возможно, скоро у нас появятся компании, располагающие армиями дронов?
- Наш проект ориентирован в основном на гражданские заказы: свадьбы, картографию, ландшафтный дизайн, - рассказывает Анатолий Тарасенко. - Еще съемку земельных участков заказывают для того, чтобы сделать межевание. Или, например, у покупателей будущего коттеджного поселка возник вопрос: а строится ли он вообще? Застройщик заказал съемку, и все увидели своими глазами: дело движется. Некоторые (хотя далеко не все) строительные компании уже освоили такой способ маркетинга. А мы сейчас обзваниваем агентства недвижимости и предлагаем снять их объекты с воздуха. Можно так разрекламировать продаваемый коттедж! И даже если продается вторичное жилье - обычно покупателю показывают только квартиру изнутри. А надо продемонстрировать со всех сторон: вот здесь садик, школа, магазины. Возможно, впечатление и эффект будут совсем другими.
- А если вокруг все слишком непрезентабельно…
- С высоты дома и местность обычно, наоборот, выглядят красивее. Словом, мы сейчас исследуем рынок, нащупываем возможности.
- А потом обзаведетесь парком дронов?
- Сейчас мы в основном прибегаем к услугам пилотов - в одной только Уфе их около 50, но мы ориентированы на всю Россию, и в нашей базе порядка 2000 исполнителей. Работаем по модели такси: они получают заказ - и сразу отправляются на задание. Возможно, когда дальность полета еще увеличится (сейчас это 4-5 километров, в условиях города - 3, так как слишком много помех), они будут стоять и на нашей крыше. Но совсем необязательно.
Есть много компаний - например, Instagram - самый известный агрегатор фотографий, в штате которой нет ни одного фотографа. Или Skype - занимается телефонными переговорами, но у них нет ни одного диспетчера. Вот к такой модели - когда сервисная компания сама не располагает инструментами для оказания данной услуги, а лишь является агрегатором - мы и стремимся. «Yandex. Такси», правда, сейчас закупают свои машины, но когда начинали, использовали существующие таксопарки.
- А откуда берутся беспилотники? И можно ли их выпускать у нас?
- В основном производятся они в Китае. Нормальный дрон стоит 100-150 тысяч рублей. Чтобы целиком делать их здесь, нужно создать специальную производственную базу: там очень много тонкой электроники. Это, по сути, летающий компьютер, который постоянно вычисляет свою позицию относительно GPS- и ГЛОНАСС-координат, Земли, там очень много датчиков. На коптеры последних моделей ставят лидары - датчики, позволяющие резко развернуться и облететь препятствие. И все эти вычисления надо делать в полете, поэтому компьютер на борту БПЛА примерно такой же мощный, как в смартфоне.
Сейчас вся планета работает по распределенной модели: где выгодней, там и производят. Одна из вершин достижений американской промышленности - телефоны Apple - и те производится в Китае.
- И все-таки нам не мешало бы уметь производить побольше…
- Да. Зато здесь и сейчас мы можем создавать сервисы: «ВКонтакте» изобретен в России, тот же Telegram - парнями из России. Mail.ru, Yandex - есть немало компаний, которые занимаются чисто интеллектуальным трудом, производят сайты и веб-сервисы, и для этого не нужна никакая производственная база - а капитализация, то есть стоимость этих компаний, огромна. Причем Yandex, насколько мне известно, купил российский Uber - наша компания стала настолько мощной, что сумела поглотить американскую.
Суть в том, что мы разработали небольшой веб-сервис, который надеется когда-то стать чем-то вроде «Yandex. Такси».
- Ваш сайт ведь уже существует? На что тогда пойдут средства гранта?
- Во-первых, есть еще функционал, который мы не доделали: мобильные приложения для обоих существующих платформ - Android и iOS, привязка к GPS и ГЛОНАСС. И на самом деле для того, чтобы сделать серьезный веб-сервис, 400-500 тысяч - сумма недостаточная. Над ним должен поработать проектировщик, который продумает, как должны выглядеть все страницы, дизайнер, который все это нарисует, плюс программист, контакт-менеджер и я, руководитель. Но мы и не рассчитывали на грант - начали работу раньше и все равно сделали бы это, пусть даже на собственные средства. Хотя средства гранта пришлись очень кстати. Сайт сделать недостаточно - нужен маркетинг, привлечение клиентов, мы должны получать заказы, которые бы окупали нашу деятельность.
- Есть какой-то предел, к которому вы должны выйти на самоокупаемость?
- Конечно. Сейчас у нас есть задача удвоения: чтобы каждый месяц заказов становилось в два раза больше. Если я это вижу - примерно понимаю, когда проект начнет окупать себя. Сужу и по пилотам: их услуги востребованы, и многие уже окупили свои вложения (напоминаю: при цене хорошего беспилотника в 100-150 тысяч).
Ну а если компания будет только поглощать деньги - в какой то момент придет мысль, что стартап не взлетел. Но я более чем уверен, что рынок есть, и мы обязательно займем какую-то его долю.
Екатерина КЛИМОВИЧ