Минус еда, плюс жир

Интернет пестрит объявлениями «исключи три продукта и похудеешь» или «это моментально сжигает жир». Насколько же оправдана вера в то, что действительно существуют «специальная» еда для похудения?
- Безусловно, доля истины в этом есть, но в работе над самосовершенствованием немало нюансов, - считает ведущий диетолог одной из уфимских специализированных клиник Екатерина Сахаутдинова. – Разрекламированные пищевые добавки, «зеленый кофе» или питание только обезжиренным творогом могут подорвать не только здоровье, но и уверенность в себе. Питание должно быть вкусным и сбалансированным, а при составлении меню следует помнить о правильном соотношении белков, жиров и углеводов.
В списке продуктов на один день, который составлен для пациента, не найдешь экзотических блюд – привычные каши, овощи, фрукты, мясо и молочные продукты разделены на пять приемов. Сладкоежкам и любителям фастфуда придется серьезно пересмотреть свой рацион, ведь для похудения необходимо отказаться от газированных напитков, консервов, колбасных и кондитерских изделий. Впрочем, бытует миф, что нейтрализовать их вред для фигуры можно – стоит лишь заедать жирные копчености салатом из шпината. Миф о продуктах с отрицательной калорийностью основан на том, что на все действия, связанные с пережевыванием, перевариванием и дальнейшим усвоением, организм будет тратить больше калорий, чем они содержат.
- Все кроме воды содержит компоненты, способные преобразовываться в энергию - белки, жиры, органические кислоты, углеводы, – напоминает диетолог. – Само понятие отрицательной калорийности условно, как правило, так называют овощи, фрукты, зелень и специи. Они полезны, но отнюдь не способствуют формированию энергетического дефицита в организме и не снижают питательности других продуктов.
Бытует мнение, что они являются естественными жиросжигателями. На деле с их помощью можно похудеть, но только за счет малой энергетической ценности, способности ускорять обменные процессы и приводить в норму работу пищеварительной системы. Особенно много легенд вокруг ананаса, грейпфрута, сельдерея и препаратов на их основе. Это неправда, они могут увеличить скорость метаболизма, но лишь на небольшой промежуток времени, поэтому их применение разумно лишь в качестве вспомогательного продукта для ускорения процесса снижения веса.
Многие люди, стремящиеся сбросить лишний вес, отказывают себе в ужине. Однако есть после шести не только можно, но и необходимо, ведь сон на голодный желудок серьезно вредит печени. Длительная вечерняя голодовка приведет к тому, что организм при утреннем или следующем приеме пищи «хватает» еду и запасает ее в депо в виде жиров. Есть надо за 2-3 часа до сна, но здесь очень важен факт, что есть и сколько.
По мнению диетологов, в идеале вечерний прием пищи должен содержать кисломолочные продукты, которые способствуют выработке гормона мелатонина – именно он отвечает за глубокий сон. В качестве завтрака оптимальным выбором будет сочетание легкоусвояемых углеводов и белков, например, вареные яйца с салатом.
Мы все готовы верить в чудо, разыскивая средство, позволяющее преобразиться за считанные дни, чем активно пользуются маркетологи, дельцы и шарлатаны, предлагающие «волшебную пилюлю от жира». Но истина одна – приобрести фигуру мечты можно лишь при разумном сочетании физических упражнений и правильного питания. Чудес не бывает.
Юлия ПАХОМОВА