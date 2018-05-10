Минус еда, плюс жир

Пограничники задержали в Азовском море маломерное судно с двумя рыбаками без документов, их доставили в порт Ейска.

Самойлова нашла «кучу ошибок» в своем выступлении на «Евровидении»

Участница песенного конкурса «Евровидение» от России Юлия Самойлова заявила, что во время просмотра записи своего выступления нашла в нем «кучу ошибок».