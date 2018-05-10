Возвращенная память

Накануне 9 Мая в мэрии Уфы представили сайт «Электронная книга памяти pomnim.me». В базу данных уже внесли более 390 тысяч архивных записей и около 43 тысяч фотографий с координатами мест захоронения на городских кладбищах.
Младший сержант Виктор Веревка был призван в действующую армию из Ставропольского края, а похоронен в Уфе в июле 1945-го. Красноармейцу Васильеву было всего 20, когда в 1944-м он скончался от ран в госпитале. К сожалению, на надгробии не сохранилось даже имени. Абрамов, Данилов, Казаков, Миронин, Морозов – сотни, тысячи неизвестных солдатских судеб. Но в виртуальной книге памяти можно найти фотографию могилы и ее координаты. Есть надежда, что потомки советских воинов найдут своих родственников, а может, и приедут в Уфу, чтобы почтить память защитника Родины.
«Пустых» страничек в этой книге памяти с каждым разом становится все меньше. Вот история преподавателя английского языка БашГУ Тамары Ивановны Грачевой. 19-летней девчонкой она попала на фронт, где стала военным переводчиком 107-го стрелкового корпуса Первой гвардейской армии. Летом 1944 г. за участие в боях под Тернополем награждена медалью «За боевые заслуги», а в начале 1945-го ей вручили орден Красной Звезды. Долгожданный День Победы Тамара Грачева встретила в 30-ти километрах от Праги. Всю свою жизнь посвятила работе со студентами, долгое время возглавляла кафедру иностранных языков. Но и в мирное время на пять лет пришлось вернуться в Германию – на работу в комендатуре города Эберсвальде, где в том числе приходилось переводить секретные документы. Скончалась Тамара Ивановна 6 февраля 2011 года и похоронена на Южном кладбище.
Героя Советского Союза Василия Павловича Доброреза похоронили в 1999-м. В июне 1941-го слесаря паровозного депо станции Уфа призвали на службу в Красную Армию. К январю 1945 г. старший сержант Доброрез командовал отделением 76-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона. В ночь с 27 на 28 января 1945 г. Он вместе со своим отделением участвовал в строительстве моста в районе Ополе. Первым бросился в ледяную воду и вплавь доставлял детали к месту установки моста. Звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» ему присвоено 10 апреля 1945 года. Он участвовал в Параде Победы. В 1946 г. был демобилизован.
Герои Советского Союза Павел Иванович Копылов, Петр Афанасьевич Кулаков, Александр Яковлевич Колоколов – их истории размещены на сайте, указаны могилы.
- На сайте зарегистрировалась сразу, как обнаружила его в сети. Появилась идея организовать для сына и его одноклассников экскурсию на Сергиевское кладбище, чтобы показать и рассказать о подвигах похороненных там советских солдат. Сейчас продумываем маршрут, ищем дополнительные сведения, спасибо разработчикам, - рассказала уфимка Олеся Загидуллина.
- Работа началась в 2016 году и состояла из двух направлений: одна команда вводила данные в базу, полагаясь на документы, записи в которых велись с 1948 года, другая фотографировала могилы и вносила координаты места захоронения на электронную карту, - говорит директор уфимского Комбината специализированного обслуживания Руслан Кинзикеев.
Внести сведения о том или ином человеке – изображение, биографию, отличия и награды - может любой. Для этого нужно лишь создать личный кабинет на сайте. Здесь уже зарегистрировались более 52 000 посетителей, 480 человек открыли личные кабинеты. Подобного проекта больше нет нигде в Приволжском федеральном округе. В этом отношении Уфа - первооткрыватель.
- Инициативу подхватила вся республика. Звонки к нам поступают со всей России, в основном из республик СНГ, - отметил Руслан Усманович. - Но при этом многие местные жители до сих пор не знают о ресурсе. А ведь есть возможность сформировать семейный архив и составить родословную.
При помощи смартфонов и планшетов можно самостоятельно проложить маршрут к захоронениям своих близких. В Google Play от разработчиков данного сайта уже создано бесплатное приложение «Книга Памяти» для удобства жителей республики. Однако с Apple Store вы ее не скачаете.
- Мы поняли, что создали конкурентоспособный продукт и поэтому наткнулись на противодействие американской компании Apple, которая без объяснения причин отказала нам в размещении мобильной версии нашего ресурса на своей платформе, - уточнил Руслан Кинзикеев. - По этой причине мобильная версия пока доступна только на платформе Android. Все это придало нам дополнительную - спортивную злость. Мы видим, как наш ресурс набирает популярность без всякой рекламы.
А для неискушенных мобильными устройствами граждан предусмотрели информационные павильоны с сенсорными экранами. На Мусульманском кладбище один такой уже установлен. Вскоре они появятся на Южном, Северном и Сергиевском кладбищах.
Но без должного внимания остались сельские кладбища, хотя буквально недавно сайт дополнился новым профильным разделом. В связи с этим мэр Уфы Ирек Ялалов дал поручение главам районов провести полную инвентаризацию поселковых кладбищ, которых на территории Уфы насчитывается 20. Ветеранов Великой Отечественной войны и известных личностей должны внести в базу данных уже до 22 июня.
Александра ОДИНЦОВА.
Коллаж Ларисы Ветлугиной.