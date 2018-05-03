Заглянем в «Зазеркалье»

В начале мая открывается ставший уже традиционным фестиваль «Петербургские сезоны». Мост между городом на Неве и столицей Башкортостана в 2016 году протянула наша землячка Галия Камаева. Благодаря ей уфимцы увидели выступления звезд балета и оперы Мариинского и Михайловского театров, а любители изобразительного искусства встретились с известным искусствоведом из Русского музея Александром Боровским.
В Год семьи в «Сезонах» примет участие один из лучших детских музыкальных театров Санкт-Петербурга - «Зазеркалье».
Необычное название придумано народным артистом РФ, главным режиссером Александром Петровым и музыкальным руководителем Павлом Бубельниковым в 1987 году. Тем самым создатели хотели подчеркнуть особый взгляд на природу творчества. Все случилось не без влияния парадоксальной философии Льюиса Кэрролла. Музыка, как никакое другое искусство, способна легко и непринужденно «балансировать» на грани реального и потустороннего.
Постановки отмечены престижными премиями, в том числе неоднократно - высшей национальной театральной премией «Золотая маска» и премией Санкт-Петербурга «Золотой софит».
- Ребенка музыка интересует исключительно в связи с литературой, - считает Александр Петров. - Поэтому в репертуаре мы ориентируемся на книги и уже к ним подбираем композиторов. В «Зазеркалье» есть специальные образовательные абонементы и проекты, которые готовят к восприятию оперного жанра и конкретных произведений. Они адресованы детям и подросткам. Но и взрослые пользуются возможностью идти на спектакль подготовленными. Для них есть оперный клуб, в котором по желанию зрителей перед началом некоторых спектаклей проводятся вступительные беседы.
До современных детей, погруженных в компьютерные игры, достучаться не просто. Поэтому перед театром сложная задача: поставить перед ними вопрос, который затронет какие-то существенные для них вещи. И не только в плане захватывающего сюжета. В спектакле «Рикки-Тикки-Тави», например, есть ряд метаморфоз, уходов совсем в другое измерение, когда мать человеческая общается со змеиной, которая хочет ужалить ее ребенка. И у них рождается дуэт, возникает тема того, что змеиное яйцо так же ценно, как живой человеческий детеныш.
- Важно, чтобы на сцене происходило действие, очень таинственное, неожиданное, внезапно меняющееся, которое держит ребенка в огромном напряжении, - продолжает Петров. - . И именно в этот момент в него вкладываются очень многие этические ценности. Самое главное, конечно, происходит не на сцене, а в самом ребенке.
Для «Зазеркалья» характерен особый подход к постановкам для детей: разговор с ними на высокохудожественном языке. Театр не заигрывает с маленьким зрителем, не скатываясь до примитива во имя легкого завладения его доверием, не приседает перед ребенком на корточки, а наоборот, побуждает его к росту.
Петербуржцы впервые приедут в столицу Башкортостана, и у уфимцев и гостей есть прекрасная возможность окунуться в особый мир «Зазеркалья».
Светлана ЯНОВА.
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