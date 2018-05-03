Эффект неслучайности

В Уфе побывала ведущая Елена Кизякова. Съемочная группа передачи «Когда все дома» приезжает в республику два раза в год. В этот визит были сняты видеоролики о 18 ребятах, проживающих в детских домах и приютах.
- Вы много ездите по стране, побывали в десятках казенных учреждений. Что, на ваш взгляд, общего между ними?
- В них не работают случайные люди. Детдом становится для них судьбой. В большинстве своем они отдают всю свою душу ребятишкам. Но стоит только рассказать в СМИ о каком-нибудь вопиющем случае, как начинается обобщение, и у многих создается впечатление, что так везде. Меня часто спрашивают об этом мои знакомые. И я неизменно отвечаю: это исключение из правил, как, впрочем, в любой сфере. Когда я вижу, как ребенок садится рядом с педагогом, пристраивается под его «крыло», а иногда во время съемок и засыпает на его груди, такое сыграть нельзя.
- Как удается раскрыть характер ребенка за достаточно непродолжительное общение?
- Это глубоко раненые дети, и наша задача - сделать так, чтобы они поверили тебе и начали раскрываться. И здесь без доверия не обойтись. Например, сегодня мы были в детском доме №1, где снимали двух подростков. Вначале они неохотно шли на контакт, но постоянное взаимодействие на протяжении нескольких часов дало результат. Конечно, мы беседуем и с воспитателями, и с психологом, и соцпедагогом, которые помогают больше узнать о своих воспитанниках. И если сначала детей смущает камера, то потом они ее просто не замечают.
- Вы придерживаетесь определенного сценария?
- Нет, его как такового нет. Есть несколько обязательных глав. Если это малыш, то показываем его в общении с дефектологом или логопедом, если старше - то снимаем фрагменты с урока. Добиваемся, чтобы будущие родители увидели объективную картину: уровень знаний, проблемы, потенциал ребенка. При серьезных проблемах со здоровьем обязательно беседуем с врачом. Импровизированная часть начинается со стандартных вопросов, от которых отталкиваешься и развиваешь тему. Важно, чтобы состоялся разговор по душам, а будущие родители увидели правдивую картину, еще не приехав в Уфу.
- Чем отличается сюжет в передаче от видеопаспорта?
- Совершенно разный контент. 30-минутный ролик для видеопаспорта – развернутая версия, а история в «Пока все дома» идет около пяти минут. Мы за подачу информации в полном объеме, чтобы человек получил полное представление о будущем ребенке и принял решение, посоветовавшись с семьей. Для чего недостаточно жизнерадостной картинки, когда малыш, например, бегает по площадке. Смотрины – травма и для приемного родителя, и для ребенка. Поэтому не надо вводить усыновителей в заблуждение, показывая только глянец и демонстрируя образцовые тетрадки. Отказов достаточно много. Люди должны соизмерять свои силы и ни в коем случае не брать сына или дочь из жалости. Максимально полная информация. По закону усыновителям дается всего 10 дней на принятие решения. Короткий срок, можно ошибиться.
- Есть моменты, которые запомнились во время съемок?
- Бывает, что дети рассказывают нам больше, чем воспитателям. Так называемый эффект случайного попутчика. Педагоги удивлялись: мы и не подозревали, что он мог так ответить. Интересно рассуждают о выборе жены или мужа. Как-то один мальчик сказал, что мечтает быть реаниматологом. Мы были удивлены. У ребенка задержка речевого развития, а он знает о такой редкой специальности. Оказывается, у него умерла мама, и врачи не смогли ее спасти. Очень часто ребята мечтают о машине времени, чтобы она могла вернуть их в прошлое: хотят все исправить. Перенестись в то время, когда была жива мама или бабушка. Ребятам хочется верить, что если бы они вели себя иначе, то родные не умерли.
- Как вы им представляетесь? Дети знают вашу передачу?
- Нет, говорю просто: «Я тетя Лена, работаю на телевидении, буду снимать о вас фильм». Чтобы у подростков не возникало иллюзий, почему я здесь. С детьми надо говорить как со взрослыми и не обманывать. Каждый раз такое общение для меня как экзамен. Трудные бывают ситуации. Например, сначала подросток соглашается на съемку, а потом отказывается. Сажусь рядом и спрашиваю: «Что тебя смущает?», хотя и догадываюсь что: ребенок воспринимает ситуацию как предательство кровной мамы. Как-то приехали в детский дом в каникулы, а мальчишка ни в какую не хочет сниматься: почему опоздали? Я ему честно рассказала, что мы были в другом учреждении. Если говоришь так, то происходят чудеса. Так и в этот раз произошло. Бывает, что камера включена, а я не знаю о чем говорить. И когда обращаешься к ребенку: «Помоги мне», и они всегда идут навстречу.
- Вы всегда одеваетесь очень скромно.
- Я не должна быть наряднее воспитателя и ребенка. Они – главные в кадре. Люблю пастельно-льняной стиль. Представьте, если бы приехала такая важная московская дама в шелках. Педагоги ведь нервничают, как будут выглядеть, что скажут.
- Следите за дальнейшей судьбой ребят?
- Если только их приемные родители хотят этого. Оставляю свои контакты в опеке. Мы переписывается, они мне присылают дипломы и дневники своих детей, пишут, кто куда поступил. Счастливых историй больше.
- Перед вами за эти годы прошло множество детских судеб. Что бы вы посоветовали тем, кто думает о приемном ребенке?
- 100 раз подумать, справишься или нет. Не брать на эмоциях, из жалости. Принять взвешенное решение на берегу. И если вы придете к тому, что не надо, тоже хорошо. Найдется другой, кто сможет, кто не предаст.
Светлана ЯНОВА.
Фото Риты ИШНИЯЗОВОЙ.