Вечный зов пещер и шиханов

Новости партнеров

«Уфа» и «Арсенал» подали заявки для лицензирования в ЛЕ Гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов сообщил, что клуб направил заявку для прохождения процедуры лицензирования в Лиге Европы.

Польскому журналисту Мацейчуку запретили въезд в Россию на 30 лет Польскому журналисту Томашу Мацейчуку запретили въезд в Россию до 2048 года.