Вечный зов пещер и шиханов

Куда бы поехать отдыхать, чтобы поинтереснее и подешевле – все чаще такой вопрос задают россияне в преддверии туристического сезона. Отдых в родном крае собирает все больше приверженцев, открывая непосвященному горожанину уникальные достопримечательности почти рядом с домом.
Список туристических мест в республике начинается со знаменитой реликтовой пещеры Шульган-таш. Далее - мистическая гора Иремель, которую зоотерики называют рукотворной древней пирамидой. Может, поэтому она пускает на свою вершину не всех, а кто добрался, может загадать желание и оно обязательно сбудется.
- Больше всего поразил Шульган-таш – мегапроект мирового уровня. Высота с пятиэтажный дом, не говоря о рисунках и месторасположении. Удивительное ощущение – была цивилизация и нет, - делится заслуженный художник РБ Ринат Миннебаев, побывавший в Каповой пещере несколько раз. - Также очарован нашими замечательными памятниками архитектуры: и кэшэнэ Тура-хана, одного из потомков Чингисхана, и мавзолеем Хусейн-бека.
Добраться до красот предлагают различными способами от автобуса до пешего похода. Есть такие маршруты, которые позволяют увидеть заповедные места в комплексе. Земфира Галеева отправилась в путешествие на автобусном туре, который познакомил ее за шесть дней, причем за умеренную плату в 17 тысяч рублей, с диковинками Зауралья.
- В Белорецком районе есть небольшое село Кага, где Демидов начинал свой заводской промысел, - рассказывает она - У них есть свой храм, конюшни, исторические достопримечательности и архаичные дворы. Здесь активно развивается экотуризм.
Удивительный пейзаж мест привлек в свое время кинематограф. Фильм «Вечный зов» снимался на старом Верхнеуральском тракте близ Узяна. Жители этих мест до сих пор вспоминают о съемках и о своем участии в них.
Дальнейший путь пролегал в Башкирский государственный заповедник в Бурзянском районе. Огромная территория в 50000 га, покрытая уникальными травами, деревьями и кустарниками. Многие виды растений занесены в Красную книгу. Разнообразна здесь и фауна. В заповеднике работает Музей природы, который и проводит разнообразные экскурсии. А в Национальном парке «Башкирия» самыми привлекательными объектами называют Кутукское урочище, карстовые пещеры с обилием сталактитов, воронки, колодцы и родники, карстовый мост Куперля, «Медвежья поляна».
Любителей истории наверняка заинтересует мегалитический комплекс в Ахуново - древнейшая обсерватория, состоящая из 13 гранитных четырехгранных менгиров. По данным археологов, он был установлен во времена позднего палеолита.
Не менее интересны шиханы, на месте которых тысячи лет назад был океан, и эти горы являлись рифом. До сих пор в Тратау и Юрактау находят окаменелости тех времен.
Можно отправиться в сторону Инзера и увидеть по пути знаменитый водопад «Атыш». Чуть далее возвышаются «Розовые скалы», которым цвет придал марганец. Скалы образовалась благодаря строматолитовым водорослям, обитавшим в этом месте 2 миллиарда лет тому назад в Рифейском море. До сих пор внимательный турист может найти на камнях отпечатки окаменевших водорослей.
Нельзя без внимания оставить и самое большое озеро в республике - Аслы-Куль, правда, оно и Кандры-Куль являются особо охраняемыми природными территориями, поэтому на водоемах проезд в некоторых местах закрыт.
Нугушское водохранилище называют рукотворным морем. Согласно легенде он назван в честь силача, который наравне с Урал-батыром освобождал землю от нечистой силы. А вот к Инзерским зубчаткам шли волхвы с дарами Иисусу. Поэтому здесь любили селиться монахи и отшельники, кельи которых сохранились и по сей день.
Немногие знают, что добраться в Красноусольск можно своим ходом, не переплачивая за нахождение во всесоюзной здравнице. Искупаться в сероводородном источнике, полакомиться настоящим башкирским медом, посетить пещеру явления Богородицы и, конечно, испить минеральной воды прямо из скважины – и тогда возрождение гарантировано.
Недавно состоялась презентация нового туристического бренда республики - Terra Bashkiria. По прогнозам, к 2023 году турпоток с учетом посетителей природоохранных зон и экскурсантов достигнет 3 млн человек (ныне 1 млн), число иностранцев вырастет с 40 тысяч до 100 тысяч.
Пока, по итогам 2017 года в национальном туристическом рейтинге регионов России Башкортостан поднялся на 11 место в стране и второе место в ПФО.
Зиля БАДРИЕВА.